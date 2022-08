Love You To Bits+ pose ses valises sur Apple Arcade

Autre grand classique qui nous arrive sur Apple Arcade, il s'agit de Love You To Bits en version "+", un point & click aussi passionnant qu'adorable avec Kosmo qui doit retrouver Nova, sa petite amie robot. Comme tous les jeux réservés aux abonnés, aucune publicité ni achat intégré ne viendra vous déranger pendant vos parties.

Love You To Bits+ est de retour !

Dans Love You To Bits, vous suivez les pas de Kosmo, un explorateur spatial novice et maladroit, à la recherche de Nova sa petite amie robot. À la suite d’un accident fatal, les pièces de Nova sont éparpillées dans l’ensemble de l’univers: Kosmo fera tout son possible pour les récupérer, la reconstruire et recommencer leur histoire. Regardez le trailer vidéo publié en 2016 :

Il s'agit d'une aventure jouable à un doigt accessible à tous dont l'histoire est ponctuée de casse-têtes malins. Mieux vaut avoir un écran de bonne taille pour profiter de la patte graphique et des animations très travaillées. Les fans de SF seront ravis de découvrir de nombreux clins d'oeil faits à Star Wars, Blade Runner et même par moment à un certain Zelda !



On salue la narration 100% visuelle qui permet de toucher tout le monde, mais aussi la bande-son ébouriffante qui colle parfaitement à l'action. Arriverez-vous à reconstruire Nova et à continuer votre idylle ? À vous de jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, en tout cas si vous avez un abonnement Apple Arcade à 4,99 euros par mois.

Télécharger le jeu Love You To Bits+