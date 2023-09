Bientôt sur  Arcade : Junkworld, Cypher 007, Japanese Rural Life Adventure, My Talking Angel 2+

Avec plus de 260 jeux, Apple Arcade continue d'étoffer un catalogue de plus en plus alléchant. Après des titres comme Ridiculous Fishing EX, Slay the Spire+, Stardew Valley+, LEGO Duplo World+ ou encore Samba de Amigo ces dernières semaines, voici les jeux de septembre dont Junkworld, Cypher 007, Japanese Rural Life Adventure et My Talking Angel 2+.



Comme chaque mois, l'entreprise américaine dévoile les nouveautés à venir, découvrons ce qui nous attend pour la rentrée

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

​​​

En septembre, Apple Arcade lance quatre nouveaux jeux, tous sans publicité ni achat in-app, comme à son habitude. Cypher 007 est une toute nouvelle expérience James Bond où les joueurs s'immergeront dans un jeu d'aventure et d'espionnage moderne, un titre qui fait déjà figure de préféré du mois. Mais les joueurs aimeront également s'imprégner de la lenteur de la campagne japonaise dans Japanese Rural Life Adventure, un jeu de simulation de vie magnifique. Dans Junkworld, un jeu de tower defense avec des terrains traîtres et des héros dynamiques, il y aura de quoi s'affronter. Enfin, dans My Talking Angela 2+, vous retrouverez le célèbre jeu d'animaux virtuels des créateurs de la série à succès Talking Tom & Friends.

Les nouveaux jeux Apple Arcade à venir en septembre dont Cypher 007 avec le célèbre agent ! pic.twitter.com/LXLk34aU2k — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 5, 2023

Si vous attendiez NBA 2K24, vous allez être déçus...

Ma Talking Angela 2+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.2, 186 Mo, iOS 13.0, Outfit7 Limited) Par les créateurs de Talking Tom & Friends, My Talking Angela 2+ est un jeu d'animaux virtuels qui rend chaque jour plus élégant et plus amusant. Les joueurs aideront Angela, une chatte à la pointe de la mode, à s'occuper dans sa maison de la grande ville, notamment en s'entraînant à de nouveaux pas de danse, en préparant de délicieuses friandises, en créant de la musique originale et en concevant des bijoux. Une variété de mini-jeux et de puzzles permettront aux joueurs de mettre leurs compétences et leurs réflexes à l'épreuve.

Un titre GOAT qui a déjà fait ses preuves sur App Store. Télécharger le jeu Ma Talking Angela 2+





Japanese Rural Life Adventure (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.54, 139 Mo, iOS 13.0, GAME START LLC) Dès le 15 septembre, vous allez pouvoir plonger dans la campagne japonaise au milieu de la nature.

Ce jeu de simulation de vie est présenté dans un style pixel art magnifique et soigné. Cultivez, cuisinez, pêchez, collectionnez, explorez et vivez les magnifiques saisons changeantes du Japon. Les joueurs peuvent également profiter des festivals japonais traditionnels - tels que Hatsumōde, Ōmisoka et Tsukimi - où ils peuvent rencontrer et nouer des amitiés avec les villageois voisins tout en vivant l'aventure de la vie rurale. Télécharger le jeu Japanese Rural Life Adventure





Junkworld (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 757 Mo, iOS 13.0, Ironhide Irl) Les fans de jeux de tower defense comme Bloons TD 6 (aussi sur Apple Arcade) vont adorer Junkworld. Rempli d'aventures audacieuses, de terrains périlleux et de compagnons douteux, Junkworld propose aux joueurs de commander le clan débrouillard des Charognards. Déployez des tours, utilisez des unités spéciales et des gadgets, et entraînez des héros extraordinaires pour survivre aux batailles tactiques post-apocalyptiques. Avec une liste de héros dynamiques à leur disposition, une grande variété de tours, un assortiment de tactiques créatives et 80 étapes difficiles, les joueurs feront appel à leur sens tactique pour mener leur faction à la victoire. Télécharger le jeu Junkworld