SEGA lance Samba de Amigo: Party-To-Go sur Apple Arcade

Comme prévu en début de mois, Samba de Amigo: Party-To-Go est désormais disponible sur Apple Arcade avec de nouveaux morceaux et un tout nouveau Mode histoire exclusif. Une belle surprise pour les abonnés au service qui est à mettre au crédit de SEGA.

Samba de Amigo: Party-To-Go hausse le rythme

Comme son nom l’indique, cette nouvelle version de Samba de Amigo est surtout un party game pour s'éclater avec ses amis.

Déchaînez-vous sur la scène dans ce jeu d'action en rythme palpitant !

Rejoignez Amigo et ses amis dans le tout nouveau jeu Samba de Amigo pour que la fiesta soit partout avec vous !

Ian Curran, président et directeur des opérations de SEGA Amérique a déclaré :

Apple Arcade est une plateforme privilégiée pour nos plus grandes franchises, dont Sonic, Football Manager et maintenant Samba de Amigo. C’est pour nous l’occasion de créer les meilleurs jeux pour un tout nouveau public. Nous avons hâte de voir les joueurs mobiles et les fans de la première heure s’emparer de cette version moderne de l’un de nos grands classiques.

Si vous connaissiez déjà ce titre, sachez que la version pour Apple Arcade a droit à trois morceaux exclusifs (DADDY de PSY et CL, The Edge of Glory de Lady Gaga et The Walker de Fitz and the Tantrums), mais aussi à un mode histoire inédit où vous rejoignez Amigo dans sa quête de musique. Au total, ce sont 40 morceaux qui sont à retrouver sans publicité ni achat supplémentaire. Tout cela sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, pour les abonnés au service.



Les joueurs sur Switch ont également la possibilité d'acheter le jeu, tandis qu'une version VR est prévue pour un peu plus tard.

Télécharger le jeu Samba de Amigo: Party-To-Go