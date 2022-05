Badland Party est disponible sur Apple Arcade avec un mode multi

⏰ Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu en début de semaine, Badland Party est de sortie sur la plateforme de jeu en illimité d'Apple, Apple Arcade. Faisant suite aux deux premiers excellents opus, Badland Party fait souffler un vent de fraîcheur grâce à l'apport d'un mode multijoueur qui devrait renouveler le gameplay. Le reste est classique, une aventure à défilement horizontal qui est à mettre entre toutes les mains de la famille.

Badland Party est jouable en multi

Ce nouveau BADLAND exclusif à Apple Arcade possède donc un argument de poids : un mode multijoueur. C'est la première fois qu'on peut jouer avec ses amis et sa famille à un Badland. Rassurez-vous, il est toujours question d'explorer le monde et son ambiance en solo pour ceux qui n'aiment pas partager !

Badland Party poursuit la quête de ses créateurs : créer des aventures en défilement horizontal aussi parfaites que possible avec une ambiance saisissante, des graphismes à couper le souffle et un style de jeu innovant reposant sur la physique. Découvrez les avancées visuelles de la série et ses douzaines de nouveaux personnages, sans oublier la possibilité de jouer avec vos amis en mode multijoueur local ou en ligne. Et si vous préférez les aventures en solo, vous pouvez vous faire accompagner de compagnons gérés par l'IA.

Pour survivre aux niveaux inédits et terrasser les ennemis lors de combats de boss épiques, il va falloir rouler, voler, nager, plonger et plus encore, en solo ou en multi. Votre objectif reste le même, sauver les Clones des atroces machines plongés dans un monde toujours aussi magnifique et vivant. Regardez le trailer vidéo qu’on a dégoté pour l'occasion :

Que vous jouiez en solo, avec vos amis ou en famille, les commandes de Badland Party restent simples et intuitives. On tapote sur l'écran pour faire avancer son personnage, mais de nombreux paramètres influent sur le comportement de la boule de poils. À noter que pour de nombreuses missions, succès et défis hebdomadaires sauront combler les joueurs les plus assidus.

Fonctionnalités mises en avant par les développeurs de HypeHype Oy :

Mode multijoueur local de 2 à 4 avec compatibilité manette et commandes en écran partagé

Mode multijoueur en ligne de 2 à 4

Jouez ensemble avec des joueurs proches ou vos amis Game Center

Mode solo avec compagnon IA et mécanique de changement de personnage

Mode aventure en coop de 40 niveaux

Modes de jeu compétitifs avec 40 niveaux : dernier survivant, course, sauvetage de clones et meilleur score.

30 personnages à débloquer

Mécanique de don de personnage aux amis Game Center

Compatibilité Game Center et iCloud

Synchronisation de la progression entre les appareils Apple liés : iPhones, iPads, Apple TV et Mac

Commandes intuitives double toucher combinées à des niveaux retors et innovants

Expérience de jeu audiovisuelle hautement immersive prévue pour les casques

Défis hebdomadaires avec classements

D'autres contenus sont prévus via des mises à jour gratuites.

À vous de jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac avec un abonnement Apple Arcade à 4,99€ par mois.

Télécharger le jeu Badland Party