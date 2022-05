Bientôt sur Apple Arcade : Warped Kart Racers, Badland Party, Goat Simulator+, Pro Darts+

Une fois n'est pas coutume, Apple Arcade qui propose généralement un nouveau jeu par semaine, nous dévoile les nouveautés du mois à venir sur la plateforme. Après Gear.Club, Sonic Dash+ ou encore Moonshot A Journey Home récemment ajoutés, nous aurons droit à Warped Kart Racers, Badland Party, Goat Simulator+, Pro Darts 2022+.

4 nouveaux jeux en mai sur Apple Arcade

Pour ce mois-ci, Apple vient de révéler quatre jeux à venir pour Apple Arcade qui rejoindront le service avec du karting, de l'aventure, de la folie et des fléchettes. Ces nouvelles annonces comprennent deux jeux originaux d'Apple Arcade et deux grands jeux de l'App Store sous la forme "+".

Warped Kart Racers

Warped Kart Racers, un jeu de course de kart pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs, sera lancé sur Apple Arcade à la fin du mois. Warped Kart Racers met en scène les personnages populaires des émissions animées de la 20th Television, notamment American Dad!, Les Griffin, Les Rois du Texas et Solar Opposites.



Il y a 20 personnages télévisés à jouer au total dans des batailles en solo ou des courses multijoueurs avec des amis. Les courses se dérouleront dans des lieux emblématiques, avec 16 cartes tirées des épisodes préférés des fans. Le lancement du jeu est prévu pour le 20 mai.



Le lancement du jeu est prévu pour le 20 mai.





Pro Darts 2022+

iWare Designs présente Pro Darts 2022; un des jeux de fléchettes les plus complets et faciles à jouer disponible sur téléphones portables.



Avec ses environnements en 3D entièrement texturés, des cibles personnalisées et spécialisées pour les types de jeu classiques ou moins connus, et des millions de combinaisons de fléchettes à créer, Pro Darts 2022 est le jeu complet qui convient aux joueurs occasionnels comme aux plus acharnés, notamment grâce à son gameplay à la Angry Birds.



Le jeu est prévu pour le 27 mai.





Goat Simulator+

Si vous avez déjà joué à un Goat Simulator, vous savez qu'il est difficile de le qualifier. On pourrait parler d'un GTA avec une chèvre, un délire permanent qui est aussi attachant qu'intéressant.



Concernant le gameplay, Goat Simulator a pour seul but celui de causer autant de dégâts que possible en étant une chèvre. Il a été comparé à un vieux jeu de skateboard, excepté qu'à la place d'être un skater, vous êtes une chèvre, et à la place de faire des figures, vous cassez des trucs. Vous pouvez même aller au-delà de votre imagination.



Le jeu arrivera le 13 mai.





Badland Party

Apple présente également Badland Party, qui fait suite aux jeux populaires Badland et Badland 2. Badland Party propose une jouabilité 3D basée sur la physique, et les niveaux sont conçus pour être joués en mode multijoueur en ligne et en local. Il y a des dizaines de nouveaux personnages à incarner et de multiples nouveaux mondes à conquérir. Le jeu sera lancé le 6 mai, soit ce vendredi.

Télécharger le jeu Badland Party





Avant l'arrivée de ces jeux, vous pouvez consulter nos différents articles sur les sorties pour Apple Arcade, le service en illimité à 4,99€ par mois qui compte des tonnes de bons jeux à découvrir sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.