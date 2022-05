Le jeu Warped Kart Racers roule sans permis sur Apple Arcade

Medhi Naitmazi

Comme prévu, les petits gars de Electric Square nous propose leur jeu de kart nommé Warped Kart Racers basé sur des licences connues de la 20th Television. Un jeu de course pouvant accueillir jusqu'à huit personnes et qui est donc réservé aux joueurs ayant un abonnement à la plate-forme Apple Arcade. Encore une fois, nous sommes les premiers à vous prévenir.

Regardez le trailer vidéo de Warped Kart Racers pour vous mettre dans l'ambiance :

Un jeu de course basé sur des séries populaires

Warped Kart Racers met en scène les personnages populaires des séries animées de la 20th Television, notamment American Dad!, Les Griffin, Les Rois du Texas et Solar Opposites. Ce sont des dessins animés surtout diffusés aux États-Unis mais cela n'empêche pas les autres de s'amuser dans ce concurrent de Mario Kart et autre KartRider Rush.



Il y a 20 personnages célèbres à jouer au total, dans des courses en solo ou en multijoueurs avec des amis. Les tracés prennent place dans des lieux emblématiques des séries en questions, avec 16 cartes tirées des épisodes préférés des fans. Si vous connaissez un peu ces dessins, vous savez que les bonus ne seront pas d'innocentes peaux de bananes mais plutôt des farces bien plus ragoûtantes. On peut même changer de kart et les personnaliser. Le tout est joliment réalisé.



Le jeu est compatible avec les manettes sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. iOS 13 minimum est requis, comme tous les jeux Apple Arcade, ainsi qu'un abonnement au service.

