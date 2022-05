Le très bon KartRider Rush+ s'offre une collaboration avec Sonic !

Alban Martin

Nexon a annoncé un nouvel événement de collaboration passionnant pour KartRider Rush+, apportant la franchise bien-aimée de Sonic The Hedgehog dans le jeu de course de karting. Outre l'hérisson bleu, Dao et Bazzi de KartRider font équipe dans une course pour collecter le plus de fragments possible.

KartRider Rush+ X Sonic

Dans sa dernière collaboration, les joueurs de KartRider Rush+ peuvent utiliser ce qu'ils ont collecté et les échanger contre des goodies exclusifs en jeu. Ils peuvent également obtenir un kart Sonic temporaire ou permanent en accomplissant des quêtes chaque jour et en participant à des événements quotidiens sur le thème du hérisson le plus rapide du monde. Il faut se souvenir que Sonic s'est déjà adonné au kart par le passé, le dernier titre étant Sonic Racing sur Apple Arcade.



Regardez la vidéo de présentation de cet évènement :

Les joueurs peuvent profiter de ce crossover spécial jusqu'au 30 juin, il reste donc encore beaucoup de temps pour participer à la course à la ligne d'arrivée. Au cas où vous ne connaîtriez pas le titre, KartRider Rush+ permet aux joueurs de se tirer la bourre avec des amis en ligne ou de parcourir les pistes en solo dans différents modes de jeu, tout en collectant et en améliorant les karts et les personnages pour grimper dans les classements.

Télécharger KartRider Rush+

KartRider Rush+ est disponible en téléchargement sur l'App Store d'iOS et sur le Google Play Store pour les appareils Android. Il s'agit d'un jeu gratuit avec des achats in-app que l'on avait testé et approuvé en 2020. Pour mémoire, il s'agit du portage de Crazyracing Kartrider, un jeu particulièrement populaire en Asie et clairement inspiré des Mario Kart, Crash Team Racing et autre Sonic All Stars Racing.

Voici notre vidéo de gameplay pour le découvrir :

Télécharger le jeu gratuit KartRider Rush+