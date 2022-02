Bloons TD 6+ explose les ballons sur Apple Arcade (sortie)

Le nouveau titre Apple Arcade de cette semaine est bien connu des joueurs mobiles puisqu'il s'agit de Blooons TD 6+, la version complète de Bloons TD 6 initialement sorti en 2018 sur l'App Store. Cette fois, il est réservé aux abonnés Apple Arcade.

Bloons TD 6 : la version "Plus" est arrivée

Comme tous les bons tower defense, Bloons TD 6 est à la fois facile d'accès et de plus en plus exigeant avec le temps. Pour maîtriser l'art de la défense tactique, il vous faudra combiner de super tours de singe, des améliorations, des héros et des aptitudes afin de faire éclater tous les ballons envahisseurs.



Alors que le jeu offre un mode solo hors ligne à la durée de vie assez incroyable, BTD6 c'est aussi un mode coop à 4 joueurs, des évènements de boss pour les plus acharnés, des séries de plusieurs cartes, des trophées ou encore la possibilité de créer ses propres contenus à partager avec la communauté.



Regardez le trailer vidéo :



Caractéristiques de Bloons TD 6+ :

22 tours de singe puissantes, dotées chacune de 3 voies d'amélioration et d'aptitudes activées uniques

Parangons ! Découvrez l'incroyable puissance des nouvelles améliorations parangon, surtout contre les boss Bloons !

13 héros variés dotés de 20 améliorations distinctives et de 2 aptitudes spéciales, ainsi que d'apparences et d'expressions vocales à débloquer

Jouez où vous le souhaitez - le mode solo hors ligne ne requiert aucune connexion à un réseau !

57 cartes dessinées à la main font de chaque partie un défi tactique distinct

Connaissances de singe ! Plus de 100 méta-améliorations qui apportent de la puissance lorsque vous en avez besoin, pour vous attaquer aux cartes difficiles et aux manches de jeu libre de niveau plus élevé

Pouvoirs et singes instantanés ! Gagnés en jouant, dans les événements et en réalisant des succès, ils sont amusants à collectionner et renforcent votre puissance d'éclatement lorsque vous en avez besoin !

Façonnez votre défense parfaite en combinant de super tours de singe, des améliorations, des héros et des aptitudes activées, puis faites éclater les Bloons envahisseurs jusqu'au dernier ! Profitez des formidables fonctionnalités en développement constant qui offrent un nombre infini d'heures de jeu du meilleur contenu de stratégie disponible.

Un super jeu familial à tester d'urgence si vous ne le connaissez pas, disponible à partir d'iOS 13 sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV pour tous les abonnés à Apple Arcade (4,99€).

Télécharger le jeu Bloons TD 6+