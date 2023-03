Human: Fall Flat+ explose tout sur Apple Arcade !

Comme prévu, le studio 505 Games relance son célèbre jeu Human: Fall Flat, mais en version "+". Réservé aux abonnés Apple Arcade, Human Fall Flat+ intègre tout le contenu premium du jeu connu sur l'App Store, mais sans publicité, ni achat intégré. Un pur bonheur pour les joueurs à (re)découvrir d'urgence !

Human: Fall Flat+ est de retour

Découvrez ce jeu avec le trailer vidéo :

Human: Fall Flat+ est un jeu de plates-formes hilarant et très divertissant basé sur les lois de la physique. Avec ses paysages oniriques et la possibilité de jouer seul ou avec jusqu'à 4 joueurs, il offre une aire de jeu incroyable, d'autant qu'il existe une grande variété de niveaux.

Des niveaux gratuits récompensent sa communauté formidable. Chaque niveau onirique offre un nouvel environnement à explorer : manoirs, châteaux, cités aztèques, montagnes enneigées, mondes nocturnes étranges ou sites industriels. Des chemins multiples et des puzzles très malins agrémentent l'exploration de chaque niveau, où l'ingénuité sera récompensée.

Chaque niveau n'est pas seulement à terminer, il renferme des secrets à découvrir pour les plus curieux. Et si vous avez l'âme d'un artiste, sachez qu'il est possible de personnaliser votre Humain selon vos goûts : maçon, chef, parachutiste, mineur, astronaute ou encore ninja. Choisissez une tête, un haut et un bas, et éclatez-vous avec les couleurs !

La version "+" est complète, il n'y a ni publicité, ni achat intégré. Vous n'avez qu'à profiter d'un jeu dont les YouTubers sont amoureux. Oui, les vidéos de Human Fall Flat comptabilisent plus de 3 milliards de vues...



À vous de jouer en téléchargeant tout de suite le dernier jeu du mois sur Apple Arcade. Compatible iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Vous hésitez ? Consultez notre test de Human Fall Flat.

Télécharger le jeu Human: Fall Flat+