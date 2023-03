Bientôt sur  Arcade : Kimono Cats, Osmos+, Human Fall Flat+ et Clue+

Avec plus de 250 jeux, Apple Arcade continue de grandir. Pour le mois de mars, on attend quatre nouvelles entrées en mars 2023.



Comme chaque mois, l'entreprise américaine dévoile les nouveautés à venir avec cette fois Kimono Cats, Osmos+, Human Fall Flat+ et Clue+.

What's Next on Apple Arcade:



😻 Kimono Cats by @HumaNature_HNS

🪐 Osmos+ by Hemisphere Games

🕵️ Clue: The Classic Mystery Game+ by @MarmaladeGames

🧩 @HumanFallFlat+ by 505 Games



Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Cette nuit, Apple a révélé les nouveaux jeux Apple Arcade à venir ce mois-ci que l'on découvre ensemble. Le mois de mars verra également de nombreuses mises à jour. Cooking Mama : Cuisine fêtera le festival du printemps japonais (Matsuri) avec des recettes et des options de personnalisation, 10 nouveaux grands joueurs rejoindront NBA 2K23 Arcade Edition, Jetpack Joyride 2 aura de nouveaux niveaux, tandis que le niveau de difficulté Légende arrivera dans Warped Kart Racers.



Human: Fall Flat+ (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, 505 Games (US), Inc.) Human: Fall Flat+ est de retour ! Un jeu de plates-formes drôle et divertissant basé sur les lois de la physique, voilà comment résumer Human Fall Flat. Il est situé dans des paysages oniriques et jouable seul ou avec jusqu'à 4 joueurs. Des niveaux gratuits récompensent sa communauté formidable. Chaque niveau onirique offre un nouvel environnement à explorer : manoirs, châteaux, cités aztèques, montagnes enneigées, mondes nocturnes étranges ou sites industriels. Sortie prévue le 31 mars !





Cluedo+ (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, Marmalade Game Studio) Le Cluedo arrive sur Apple Arcade ! Le jeu de plateau de Hasbro est retour. Qui a tué le colonel Moutarde ? Avec quelle arme ? Dans quelle pièce ? Une fête à haut risque est organisée au manoir et chaque invité est un suspect. Lancez les dés, devenez détective et que le Cluedo commence ! Indémodable !



Sortie prévue le 24 mars.





Osmos+ (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, Hemisphere Games) Le vainqueur de l’Apple Design Award et le jeu iPad de l’année, désormais sur Arcade !



Entrez dans le monde darwinien d’une cellule galactique. Grandissez en absorbant des organismes plus petits, mais attention à ne pas vous faire absorber.

Osmos+ est un jeu unique qui reprend les lois de la physique et qui propose des graphismes de qualité accompagnés d’une bande-son envoûtante.

Boîtes de Petri, systèmes solaires massifs et autres vous rappelleront vos années d'école.

Ici le but du jeu est d'équilibrer masse et mouvement : pour vous propulser, vous devez éjecter de la matière derrière vous, ce qui vous fait rétrécir. Sortie prévue le 17 mars.