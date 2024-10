Human Fall Flat 2.1 déambule sur le chantier naval !

Les studios 505 Games, Curve Games et No Brakes Games relancent l'intérêt autour du jouissif Human Fall Flat, en introduisant un tout nouveau niveau appelé Dockyard (Chantier naval). Après le Port du mois dernier, les joueurs peuvent désormais explorer ce terrain de jeu industriel, immense et rempli de tours imposantes.

Human Fall Flat repart pour un tour

Dans ce nouveau niveau délirant, vous découvrirez un environnement animé truffé d’équipements industriels tels que des grues, des ascenseurs et des crochets, mais aussi de voiliers, de navires et de conteneurs. Fidèle à l’esprit imprévisible de Human Fall Flat, le Chantier naval invite les joueurs à faire preuve de créativité en manipulant les éléments pour garder leur équilibre, grimper et se frayer un chemin à travers divers obstacles.

Avec ses structures vertigineuses et ses équipements interactifs, le Chantier naval incite, plus que jamais, à la réflexion créative. Plus vous grimperez, plus les défis s’intensifient, poussant votre inventivité – et votre patience – à leurs limites. S’équilibrer sur les mâts des bateaux et se déplacer sur des grues géantes exigera à la fois compétence et stratégie, afin d'éviter une chute aux conséquences tragiques. C'est l'essence même de HFF !

Ce chantier n'a pas été conçu pour protéger la santé et la sécurité des ouvriers. L'essentiel, c'est que le boulot soit fait ! Utilisez ascenseurs, crochets, grues et mâts de bateaux pour avancer prudemment dans la dernière mise à jour gratuite du jeu. Ne regardez surtout pas en bas !

Mieux, alors que "Dockyard" est jouable en solo, il est encore plus amusant avec des amis. Ce niveau permet jusqu'à quatre joueurs, vous pouvez donc vous associer à trois amis pour relever ce nouveau défi ensemble.

Notre avis sur Human Fall Flat

Si vous n'avez jamais joué à Human Fall Flat (également disponible sur Apple Arcade et Android), c'est le moment idéal car le jeu est à moitié prix, avec un contenu énorme. Ne vous fiez pas à son style étrange, c'est un pur délice ! Chaque chute est d'ailleurs capable de déclencher un fou rire, même seul.

Télécharger Human Fall Flat à 2,99 €