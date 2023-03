Kimono Cats est le premier jeu Apple Arcade du mois

Comme annoncé cette semaine, le service Apple Arcade accueille le jeu Kimono Cats pour débuter le mois de mars 2023. Les abonnés n’auront d’ailleurs que ce titre inédit d’ici avril, les trois autres nouveautés étant des versions « + » de classiques existants sur l’App Store. Voyons ensemble de quoi il s’agit.

Kimono Cats vise un large public

Comme l’indiquent les développeurs, Kimono Cats est un jeu charmant et facile d’accès pour tous les âges.



Sélectionnez votre chat principal et un chat de compagnie, puis traversez un festival japonais "matsuri" en rendant votre compagnon heureux. Tel est votre défi.

What's Next on Apple Arcade:



😻 Kimono Cats by @HumaNature_HNS

🪐 Osmos+ by Hemisphere Games

🕵️ Clue: The Classic Mystery Game+ by @MarmaladeGames

🧩 @HumanFallFlat+ by 505 Games



Coming Soon: https://t.co/2Rnb3Kk4v5 pic.twitter.com/1XscqsufZO — Apple Arcade (@AppleArcade) February 28, 2023

Au cours de votre périple, vous aurez l’occasion de lancer des fléchettes sur des bulles en mouvement pour offrir à votre compagnon un cadeau provenant d'un étal, de jouer à un mini-jeu ou de rencontrer des personnages.



La progression se traduit par le déblocage de nouvelles zone et l’obtention de pièces qui vous permettent d'acheter des maisons, des magasins et des objets décoratifs pour concevoir et construire votre propre village unique. Une fois établi, voud pouvez prendre soin de votre village et visiter les villages des autres joueurs, gagner des pièces bonus, laisser des cadeaux, des messages et des tampons dans leur livre d'or.

Un jeu bon enfant, jouable en ligne ou hors ligne. Si vous voulez notre avis, ce n’est clairement pas le jeu de l’année mais Kimono Cats est conçu pour vous aider à sourire un peu plus chaque jour, dixit HumanNature Studios. Pour en profiter sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, vous devez avoir un abonnement à Apple Arcade, et il est possible de connecter une manette.

Télécharger le jeu Kimono Cats