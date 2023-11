Sorties jeux : Football Manager Mobile 2024, Shades: Shadow Fight Roguelike et Tiny Connections

Aujourd'hui, 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement CubeQuest, Football Manager Mobile 2024, Shades: Shadow Fight Roguelike et Tiny Connections.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tiny Connections (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 177 Mo, iOS 15.0, Short Circuit Studio) Tiny Connections est un jeu de puzzle qui met les joueurs au défi de relier des maisons à des infrastructures essentielles dans des plans compacts. Votre objectif est de faire en sorte que chaque maison ait accès à des services vitaux tels que l'électricité et l'eau, en conciliant l'efficacité et le bien-être de la communauté. La tâche est loin d'être simple. Les joueurs doivent relier astucieusement des maisons de même couleur à leurs stations respectives par des arrangements complexes sans croiser les lignes. Au fur et à mesure que les niveaux progressent, des bonus utiles sont disponibles pour aider à résoudre des puzzles de plus en plus complexes. Télécharger le jeu gratuit Tiny Connections





Cards and Castles 2 (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.50, 535 Mo, iOS 12.0, Bit Mass LLC) À la fois profond et facile à prendre en main pour les nouveaux joueurs, ce jeu de cartes amusant et loufoque comporte un plateau tactique pour une touche de stratégie. Les cartes jouées prennent vie sur le champ de bataille sous la forme de personnages animés qui peuvent se déplacer et bloquer les ennemis, ce qui ajoute de la profondeur à la formule traditionnelle du CCG. Construisez des decks uniques à partir de 7 factions emblématiques différentes : Vikings, croisés, sorciers, pirates, ninjas, druides et les morts-vivants nouvellement ajoutés ! Télécharger le jeu gratuit Cards and Castles 2





CubeQuest (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 340 Mo, iOS 12.0, Stephan Goebel) Découvrez les premières étapes de CubeQuest gratuitement et envisagez l'achat du jeu complet si vous êtes conquis. CubeQuest, le digne successeur du puzzle-platformer "QB - A Cube's Tale", emmène QB dans un univers enchanteur, prêt à mettre vos compétences de résolution de puzzles à l'épreuve. Au fil de votre aventure à travers 60 niveaux, vous déverrouillerez de nouvelles compétences, dénicherez des secrets et relèverez des défis variés. Le jeu, qui se distingue par son design artisanal et ses quatre biomes distincts, intègre également des succès du Game Center et la synchronisation via iCloud. Télécharger le jeu gratuit CubeQuest





Football Manager Mobile 2024 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v15.0.1, 2,1 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) La version réservée aux abonnés Netflix. Devenez le manager d'un club de football de premier plan, recrutez des stars et des prodiges du sport comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne, et personnalisez votre équipe pour remporter des victoires en MLS ou en Europe avec des tactiques éprouvées ou innovantes. Le meilleur jeu d'entraineur est de retour. Il y a également une version "Touch" pour Apple Arcade. Télécharger le jeu gratuit Football Manager Mobile 2024





Great Conqueror 2: Shogun (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 717 Mo, iOS 13.0, 悦 张) Alors que le shogunat Ashikaga s'éteint, des seigneurs de la guerre surgissent et le brouillard de la guerre engloutit l'ère de Sengoku. À cette époque, une foule de généraux et de daimyos s'affrontent pour le pouvoir, le renversement des positions supérieures et le maniement des épées et des lames. De nombreuses figures légendaires telles que Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi et Takeda Shingen montent sur scène. Dans un contexte où les flammes de la guerre s'élèvent tout autour, vous assisterez à l'ascension et à la chute des différentes factions de la période Sengoku dans le jeu. Télécharger le jeu gratuit Great Conqueror 2: Shogun





HexOnHex (Jeu, Jeux de société / Mots, iPhone / iPad, v1.0, 74 Mo, iOS 17.0, Appracatappra, LLC.) Il y en a pour tous les goûts dans cette suite unique de jeux de mots (en anglais) ! Un mélange magique de jeux de mots et de conquêtes en tête à tête... HexOnHex est le défi ultime pour deux joueurs !



Vous obtenez le joyau de la couronne de la suite HexOnHex, Word Roulette, totalement gratuitement ! Défiez vos amis ou votre famille, n'importe où dans le monde, dans une version unique d'un jeu de lettres familier. Télécharger le jeu gratuit HexOnHex





IF Interactive Fiction (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.0, 235 Mo, iOS 13.0, Secret Box) Embarquez dans une aventure personnalisée où votre imagination est la limite, et créez votre propre fiction interactive. Avec la liberté d'écrire votre histoire dans n'importe quelle langue, y compris l'espagnol, le portugais, le japonais, le chinois, l'hindi et le français, choisissez le thème qui vous convient et plongez dans des aventures sans limites. Visualisez votre création grâce à des illustrations générées automatiquement et perfectionnez vos talents relationnels en interagissant avec des personnages uniques. Que vous conjuriez des sorts dans le monde de Harry Potter, que vous vous affrontiez dans la saga épique "Star Wars", que vous attrapiez des Pokémon ou que vous sauviez la situation dans l'univers Marvel, votre voyage infini vous attend. Télécharger le jeu gratuit IF Interactive Fiction





METRIA the Starlight (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 270 Mo, iOS 11.0, ASOBIMO,Inc.) Embarquez dans une aventure RPG où les alliances et les voyages se dévoilent dans un monde où la lumière des étoiles symbolise l'espoir au milieu du péché. En vous réveillant dans un pays mystérieux, votre voyage sera marqué par des rencontres et des séparations, et vous chercherez à découvrir des vérités cachées. Dans des combats palpitants, sélectionnez stratégiquement trois personnages pour former une équipe et libérer leurs compétences spectaculaires. Les changements de personnages au moment opportun et les puissants coups spéciaux sont essentiels pour vaincre vos ennemis et triompher ensemble. Télécharger le jeu gratuit METRIA the Starlight





Phantom Blade: Executioners (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 251 Mo, iOS 12.0, SHARPMAN STUDIO LIMITED) "Phantom Blade : Executioners" mêle maîtrise du kungfu et intrigue de haut vol, invitant les joueurs à démêler une conspiration mondiale et à vaincre des maîtres d'arts martiaux dérangés, tout en s'engageant dans des combats rapides et cinématiques. Télécharger le jeu gratuit Phantom Blade: Executioners





Shades: Shadow Fight Roguelike (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 351 Mo, iOS 12.0, Nekki Limited) Le monde a trouvé la paix, mais les ombres du passé persistent. Dans cet état fragile, des failles obscures surgissent, ouvrant des portails vers des mondes inconnus et offrant des pouvoirs appelés Umbrae. Ombre, conscient que cette paix n'est qu'éphémère, doit traverser ces failles pour maîtriser et neutraliser ces forces, tout en découvrant leur origine mystérieuse. Cette nouvelle aventure, riche en ennemis inédits et compétences uniques, prolonge le récit de Shadow Fight 2. Un excellent jeu de combat ! Télécharger le jeu gratuit Shades: Shadow Fight Roguelike





Shield Hero: RISE (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.2, 2,2 Go, iOS 11.0, Eggtart) Shield Hero: RISE est un jeu mobile basé sur la série animée du même nom, sous licence de Kadokawa Corporation. Le jeu présente fidèlement l'histoire, les personnages et l'esthétique originale de l'anime, dans le but d'offrir une expérience hautement immersive à tous. Doté d'un gameplay varié, il construit un monde étonnant où les joueurs peuvent s'amuser et explorer des stratégies en même temps. Ici, vous pouvez personnaliser les talents des héros et la composition des escouades pour devenir invincible et braver les vagues de calamité. Télécharger le jeu gratuit Shield Hero: RISE





Nouveaux jeux payants iOS :

Astrune Academy (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, 719 Mo, iOS 13.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Embarquez pour un voyage palpitant avec des filles magiques dans le monde enchanteur de l'Académie Astrune ! Découvrez l'histoire des aspirants sorciers dans cette imposante académie de la région de Sternship.



Participez à la vie quotidienne de l'académie de magie, accomplissez des missions et efforcez-vous de devenir un sorcier compétent.Avec un campus doté d'une boutique, d'une cour et de distributeurs magiques, vous ferez l'expérience de la vie étudiante dans toute sa splendeur.Quand vient l'heure du combat, utilisez Almacation pour défier des créatures mystiques. Maîtrisez votre magie élémentaire préférée et exploitez les faiblesses de l'ennemi. Libérez la puissance de la magie de la source d'âme pour accéder à des capacités de personnage uniques, vous permettant d'appeler des amis démons pour des batailles tactiques. Télécharger Astrune Academy à 8,99 €





Blazing Star ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 180 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Blazing Star est un jeu de tir publié par SNK en 1998.

Votre mission est d'affronter la sinistre IA "Brawshella" qui est le principal responsable d'une armée d'armes biologiques mortelles.

Pour ce faire, vous disposez de 6 vaisseaux différents.

Le jeu propose un gameplay classique de high score avec des points plus élevés attribués lorsque les joueurs réussissent des tirs de charge pour enchaîner plusieurs ennemis. Télécharger Blazing Star ACA NeoGeo à 3,99 €





Cozy Solitaire (Jeu, Cartes / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.11, 125 Mo, iOS 10.0, Lindsey Boucher) Cozy Solitaire a été conçu spécifiquement pour vous offrir une expérience de solitaire relaxante et agréable.



Qu'est-ce qui rend Cozy Solitaire unique ? La plupart des applications de solitaire sont encombrées de publicités, ce qui rend le jeu tout sauf relaxant. En plus d'être sans publicité, Cozy Solitaire a également un nouveau look qui peut être personnalisé pour s'adapter à vos préférences. Tout est simple mais efficace ! Télécharger Cozy Solitaire à 1,99 €





Digs Premium (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 211 Mo, iOS 11.0, Catchy Games) Embarquez pour une aventure roguelike de tower defense palpitante avec Digs, un jeu qui se démarque dans son genre après avoir évolué pendant six mois grâce à des tests communautaires rigoureux et des mises à jour et améliorations continues. Digs combine ingénieusement l'exploration de donjons, l'exploitation minière et le tower defense dans une expérience de jeu inégalée. En tant que maître stratège, vous utiliserez les tours non seulement pour vous défendre, mais aussi pour sculpter le champ de bataille à votre avantage. Plongez dans des mines générées de manière procédurale qui regorgent de ressources cachées et de profondeur stratégique, prêtes à être découvertes et exploitées. Télécharger Digs Premium à 5,99 €