Sorties jeux : Football Manager 2022 Mobile, FINAL FANTASY V, PUBG: NEW STATE

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Football Manager 2022 Mobile, FINAL FANTASY V, PUBG: NEW STATE.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tales of Luminaria (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 141 Mo, iOS 13.0, BANDAI NAMCO Entertainment Inc...) "Tales of Luminaria est un nouveau jeu de rôle animé Tales pour mobile !

Vous pouvez profiter d'un jeu de RPG animé de haute qualité avec 21 protagonistes.

Trouvez votre personnage préféré et explorez ensemble le monde de Tales !"



Bandai Namco propose donc son nouveau jeu sur l'App Store et le Play Store. Au menu, on retrouve 21 protagonistes parmi lesquels choisir, avec à chaque fois une histoire différente. Dans ce monde, la prospérité est construite par le « Mana » produit par la mystérieuse forme de vie géante « Primordial Beasts » qui transcende la connaissance humaine. La Fédération, qui considère les bêtes primordiales comme sacrées et met l'accent sur la coexistence avec la nature, dépend des bêtes primordiales pour le développement de la civilisation Télécharger le jeu gratuit Tales of Luminaria





Sproutle (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 307 Mo, iOS 11.0, Monstronauts Inc.) Plongez dans le monde de Sproutle, un jeu gratuit unique de match-3 où la logique est reine ! Aidez Daisy dans ses aventures à travers des jardins aux casse-têtes intenses, rassemblez d'adorables familiers, les Sproutles, liez-vous d'amitié avec des fées, vainquez les planténèbres et alignez les caramels féériques : le jeu monde fantaisie de Sproutle vous attend et vous rendra accro !



Résolvez les puzzles d'une multitude de niveaux uniques, avec de nouveaux amis et des énigmes inédites à chaque chapitre. Rencontrez des Sproutles dans leur habitat naturel et aidez-les à atteindre tout leur potentiel. Éduquez vos mignons petits animaux virtuels avec amour et servez-vous de leurs compétences pour résoudre de nouveaux casse-têtes. Télécharger le jeu gratuit Sproutle





Seven Knights 2 (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.28.08, 163 Mo, iOS 10.0, Netmarble Corporation) L'histoire de Rudy se poursuit dans Seven Knights 2 !



Recrute tes héros favoris ! Retrouve dans Seven Knights 2 tous les héros originaux, ainsi que plein de nouveaux venus !

Collecte-les tous et constitue l'équipe la plus puissante de toutes !



Rassemble des héros, améliore-les et contrôle-en jusqu'à huit simultanément en combat ! Télécharger le jeu gratuit Seven Knights 2





Revived Witch (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.02, 2,1 Go, iOS 9.0, YOSTAR LIMITED) Dans une forêt sombre de ce continent, une haute tour réapparaît, imprégnée d'une forte magie. La légende dit que la tour cache un pouvoir mystique. D'innombrables personnes sont entrées dans la tour pour le découvrir, mais personne n'a réussi à en sortir vivant. Une jeune fille qui se reposait dans la forêt a été réveillée par un doux appel venu de nulle part. C'est une sorcière qui ne se souvient pas de grand-chose. Pour retrouver ses souvenirs et accomplir son destin, elle prend son bâton, porte son chapeau pointu et pousse les lourdes portes de la tour sous la direction de cette voix mystérieuse.



Revived Witch est un jeu d'aventure RPG qui combine à la fois un art pixel dynamique en 2D et un éclairage en 3D. Télécharger le jeu gratuit Revived Witch





The Ramp. (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.02, 165 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Le développeur décrit The Ramp comme un jeu numérique parfait pour passer le temps lors d’une journée ennuyeuse. Il n'inclut aucun score ou élément à déverrouiller et la page Steam mentionne que cela est juste destiné à offrir un gameplay de skateboard unique et satisfaisant.



Si vous aimez les jeux de skateboard, il faudra certainement compter sur The Ramp qui ressemble à un candidat idéal pour les joueurs occasionnels comme réguliers.



"Vous avez envie de fluidité ? Vous voulez juste passer à travers un half-pipe sans tous les trucs ennuyeux ? N'en dites plus, The Ramp est votre confiture !"

Télécharger le jeu gratuit The Ramp.





PunBall (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 405 Mo, iOS 10.0, HABBY) Cette histoire se déroule dans une terre autrefois stérile, où Zeus a créé la civilisation. Au fil du temps, Zeus est devenu paresseux et une ombre maléfique est apparue et a fait des ravages, faisant déferler des vagues de mal sur tous.



De nos jours, une magicienne solitaire, belle et puissante, est la seule sauveuse dans une quête de lumière sur les ténèbres.

Suivez-la dans cette aventure Roguelike ; ne perdez pas, sinon vous devrez recommencer depuis le début !



Utilisez la magie et plus encore dans ce nouveau gameplay unique avec diverses compétences et un monde super amusant !



Un RPG Roguelite combiné au gameplay des casse-briques ! Télécharger le jeu gratuit PunBall





Monopoly Solitaire: Card Game (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v2021.10.1.3716, 480 Mo, iOS 10.3, MobilityWare) Le Solitaire classique rencontre le MONOPOLY dans ce nouveau mash-up présenté par Hasbro et les créateurs de la version originale du Solitaire ! Vous avez désormais la possibilité de jouer à ces deux jeux classiques GRATUITEMENT et de devenir un millionnaire du MONOPOLY. Facile à jouer, mais impossible à lâcher, MONOPOLY Solitaire est un jeu de cartes relaxant agrémenté d’éléments passionnants.



Gagnez de l’argent au MONOPOLY et lancez les dés tout en jouant à des parties de Solitaire. Avancez sur le plateau de jeu, collectionnez les propriétés et bâtissez des maisons et des hôtels en chemin. Vous utiliserez ainsi l’argent gagné au solitaire ! Télécharger le jeu gratuit Monopoly Solitaire: Card Game





PUBG: NEW STATE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.9.17, 1,4 Go, iOS 13.0, KRAFTON Inc) Dans PUBG: NEW STATE, 100 joueurs se livreront une lutte sans merci à l'aide d'armes et de stratégies tout aussi diverses que variées. Accrochez-vous car le combat fera rage jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule équipe en lice.

Utilisez de l'équipement, des véhicules et des consommables pour faire face aux défis impitoyables d'un champ de bataille de plus en plus exigu... Votre objectif : devenir l'ultime survivant !

Télécharger le jeu gratuit PUBG: NEW STATE





Card Blast (Jeu, , iPhone / iPad, v11.1.155, 688 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Card Blast est l'un des 5 jeux du nouveau service de Netflix.



Créez une main gagnante, peut-être même un full, grâce à ce jeu de poker effréné idéal pour les joueurs occasionnels. \"Card Blast\" est un jeu de cartes casse-tête exaltant où l'habileté doit être doublée d'un peu de chance. Pour jouer, il faut récupérer des cartes sur un carrousel et les placer, avant qu'elles ne disparaissent, sur l'une des trois rangées pour former des mains gagnantes. Utilisez de puissants boosts pour obtenir de meilleurs scores. Télécharger le jeu gratuit Card Blast





Blue Archive (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.35.115378, 347 Mo, iOS 11.0, NEXON Company) Blue Archive est un nouveau jeu de RPG !



Vous avez été nommé conseiller du club d'investigation fédéral, Schale, situé à Kivotos. C'est une immense ville académique où de nombreuses académies sont regroupées.

Résolvez les innombrables incidents qui se produisent à Kivotos avec des alliés charmants et pleins de personnalité, et construisez des souvenirs spéciaux avec eux !



Des batailles en 3D en temps réel avec des animations détaillées et des cutscenes de qualité vous garderont collé à l'écran !

Tenez compte des capacités, du terrain et de la synergie de votre équipe pour la guider vers la victoire grâce à votre leadership stratégique ! Télécharger le jeu gratuit Blue Archive





Blockbane (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 113 Mo, iOS 11.0, Ryder Donahue) Faites glisser et déposez les pièces du puzzle pour former des carrés et garder le plateau libre. Obtenez des combos plus importants en enchaînant des combinaisons plus grandes tout en débloquant plus d'énergie pour débloquer des rotations pour vos pièces !

Attention aux blocs fantômes qui ne s'associent qu'avec d'autres blocs fantômes ! Télécharger le jeu gratuit Blockbane





BlitZ: Rise of Heroes (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.1, 209 Mo, iOS 13.0, WhaleApp LTD) Une nouvelle arène mobile de vaillants héros ! Entrez dans un épique RPG fantasy avec BLITZ: Rise of Heroes ! Invoquez un guerrier légendaire, luttez pour la victoire et prenez le chemin de la gloire ! Choisissez vos héros par alliance, stats et classe.

Améliorez vos guerriers.

Perfectionnez les armes.

Entraînez votre équipe d'invocateurs.

Combattez en 6c6 en mode manuel ou auto. Télécharger le jeu gratuit BlitZ: Rise of Heroes





Nouveaux jeux payants iOS :

Taboo - le jeu de officiel (Jeu, Jeux de société / Mots, iPhone / iPad, v1.0.5, 327 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) Préparez-vous pour un moment chaotique et divertissant à jouer avec les mots ! Pour la première fois Taboo : le jeu de société officiel est disponible en version mobile ! Si vous aimez les jeux de société, vous allez l'adorer et vous pouvez même jouer via le chat vidéo déjà intégré à l'application, sans rien à ajouter ! Utilisez tout votre vocabulaire pour gagner. Un, deux, trois, partez !



Comment décrire une POMME quand les mots ADAM, FRUIT, TARTE, CIDRE ET TROGNON sont interdits ? Amusez-vous avec vos amis et vos proches dans ce jeu des mots interdits, en personne ou par chat vidéo ! Tout comme Charades et Heads Up!, Taboo est un jeu divertissant pour les adultes comme pour les adolescents. Télécharger Taboo - le jeu de officiel à 1,99 €





Sparklite (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.01, 1 Go, iOS 13.1, Playdigious) Sparklite est un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste en perpétuelle évolution.



Partez à l’aventure et combattez en vue de dessus avec un arsenal composé de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Explorez les recoins les plus dangereux d’un monde créé par génération procédurale, éliminez les titans de l’industrie minière et exploitez la puissance du Sparklite !



Caractéristiques principales

• Explorez les contrées lumineuses et colorées de Geodia

• Exploitez le Sparklite pour combattre monstres et titans

• Rencontrez la communauté locale et aidez à construire le Refuge

• Créez votre arsenal pour résoudre les énigmes, battre les ennemis et gagner en puissance Télécharger Sparklite à 4,99 €





Raze to the ground (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 130 Mo, iOS 13.4, Roman Egorov) Qui n'aime pas tirer sur un bâtiment avec un tank ?

Dans ce jeu amusant, vous devez détruire un grand nombre de bâtiments avec des tirs de char bien ciblés.



- 60 niveaux avec des bâtiments uniques

- Système unique de destruction des bâtiments

- Chaque bâtiment est composé de plus de 1 000 objets destructibles.

- 9 types d'obus

- 9 types d'accessoires pour une destruction totale Télécharger Raze to the ground à 2,99 €





Football Manager 2022 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v13.0.2, 1,3 Go, iOS 10.0, SEGA) Compact, mais sans compromis sur les détails, FM22 Mobile offre une dose instantanée de gestion footballistique pour les entraîneurs pressés d'atteindre les sommets.



Vous pourrez charger plus de nations lors du lancement de votre carrière et accéder à plus de joueurs de classe mondiale ou futures superstars. Qui sera le premier nom sur votre liste des transferts ?



• Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets.

• De nouveaux outils de repérage vous permettent de signer la nouvelle génération de jeunes talents et superstars mondiales, pour bâtir sans effort un effectif capable de remporter des trophées. Télécharger Football Manager 2022 Mobile à 9,99 €





FINAL FANTASY V (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 922 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) La version originale de FINAL FANTASY V prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du quatrième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Le roi de Tycoon a ressenti une perturbation dans le vent. Lorsque les cristaux qui assurent l'équilibre du monde sont en péril, le roi vole à leur secours... mais disparaît. Ailleurs, un jeune homme et son chocobo sont attirés vers des amis qui changeront leur destinée. Télécharger FINAL FANTASY V à 17,99 €