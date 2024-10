Sorties jeux : Drift Runner, Three Minutes To Eight et Trance Tank

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos iPhone et iPad et tout particulièrement Drift Runner, Three Minutes To Eight et Trance Tank.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Drift Runner (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.009, 1,4 Go, iOS 13.0, Road Burn Pty Ltd) "Drift Runner" est un jeu de drift exaltant qui met les joueurs au défi de construire et de personnaliser leur voiture de drift ultime et de maîtriser l'art du dérapage. Les joueurs peuvent modifier en profondeur leurs voitures avec des pièces de carrosserie uniques, des changements de moteur et des réglages de dynamo, afin de dominer les batailles de drift, d'établir de nouveaux records et de revendiquer le titre de maître du drift. Télécharger le jeu gratuit Drift Runner





Block Puzzle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2023.1, 138 Mo, iOS 12.0, Genix Lab) Et si vous pouviez faire pivoter le bloc avant de le placer dans le tableau ? Tada... Une toute nouvelle expérience de jeu pour les amateurs de Tetris. Télécharger le jeu gratuit Block Puzzle





Snakes LTD (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.60, 284 Mo, iOS 12.0, mlThings) Un jeu de combat de serpents décontracté inspiré du titre de Nokia. Tuez d'autres serpents et grandissez le plus possible.



Plusieurs modes disponible, dont un intriguant mode automatique. Télécharger le jeu gratuit Snakes LTD





Abduce (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1, 77 Mo, iOS 12.0, Kyle Ventures) Bienvenue dans Abduce, où l'art rencontre les mots dans une aventure de puzzle palpitante !



Plongez dans un royaume où les phrases populaires se mêlent à des œuvres d'art envoûtantes. Pouvez-vous décoder les significations cachées ?



Une épreuve cognitive à réserver aux anglophones. Télécharger le jeu gratuit Abduce





Brick Breaker Idle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 70 Mo, iOS 11.0, Ali Can Uncu) Un mélange entre le Soduku et le casse-briques où il faut frapper les chiffres avec les billes pour les éliminer. Plusieurs power-ups pimentent les différents niveaux. Télécharger le jeu gratuit Brick Breaker Idle





Nouveaux jeux payants iOS :

Beastie Bay DX (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.10, 68 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Échoué sur une île désolée et entouré de bêtes sauvages, pouvez-vous prospérer... ou simplement survivre ?



Ouvrez des pistes en territoire inconnu... et faites en sorte qu'il vous appartienne ! Plantez des cultures, construisez des habitations et des sources d'énergie, et transformez l'île en votre propre paradis. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez développer de nouveaux équipements et technologies pour faire passer votre aventure à la vitesse supérieure, y compris des moyens de voyager vers les îles inexplorées des environs !



La faune indigène vous regarde comme son prochain repas ? Capturez les créatures, échangez-les avec vos amis et entraînez-les à se battre pour vous ! La plupart d'entre elles ont des forces et des faiblesses élémentaires, alors utilisez-les à votre avantage au combat. Télécharger Beastie Bay DX à 6,99 €





Three Minutes To Eight (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 866 Mo, iOS 12.0, Assemble Entertainment) Situé dans un avenir proche, "Three Minutes To Eight" est un jeu d'aventure en pixel-art qui surprend avec une intrigue originale : le personnage principal a un rendez-vous inéluctable avec la mort à 19 h 57. Cependant, le jeu offre une lueur d'espoir. Les joueurs sont chargés de dénouer des mystères, explorer des voies cachées, duper la mort, et explorer les multiples fins disponibles. Chaque session de jeu est unique, enrichie par des éléments et événements aléatoires, incitant à rejouer pour percer tous les mystères. "Three Minutes To Eight" propose une expérience ludique en constante mutation, offrant une immersion à la frontière de l'inconscient où tout est possible, bien que toujours insaisissable. Télécharger Three Minutes To Eight à 5,99 €