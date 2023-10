Sorties jeux : Drift Legends 2, Dashy Smash, MADFUT 24 et Stone Age Survival

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Drift Legends 2, Dashy Smash, MADFUT 24 et Stone Age Survival.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Drift Legends 2 (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 1,8 Go, iOS 12.0, Starkom) Un joli jeu de course dans lequel tout repose sur les dérapages. Dans Drift Legends 2, le deuxième volet du jeu de drift en 3D, vous prenez le contrôle de voitures légendaires très détaillées et partez à la conquête de divers circuits du monde entier. Participez à des courses de drift en ligne et hors ligne et passez du statut de novice à celui de pilote professionnel. Testez vos compétences dans un mode multijoueur fantôme, si vous pensez être assez fort. Défiez d'autres amateurs de drift et montez au sommet du classement en ligne multiplateforme. Le moteur graphique est de qualité, tout comme la modélisation des 30 véhicules de tous âges. À tester ! Télécharger le jeu gratuit Drift Legends 2





Card Battle Kingdom (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 195 Mo, iOS 11.0, Dreams on Demand) Dans ce jeu de duel de cartes sur le thème du royaume, les joueurs deviennent des défenseurs héroïques et s'engagent dans des batailles rapides contre leurs ennemis. Les joueurs commandent une équipe de héros épiques et sélectionnent de puissantes cartes de compétences pour élaborer des stratégies et combattre leurs adversaires. Le jeu propose la découverte de héros, des améliorations et le déblocage de cartes, ce qui permet aux joueurs de créer un deck imbattable et de dominer le champ de bataille. L'affrontement ultime des guerriers se déroule lorsque les joueurs invoquent des héros et déploient toute la puissance de leur collection de cartes dans des combats intenses. Télécharger le jeu gratuit Card Battle Kingdom





BuzzerBeater Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.10.6, 41 Mo, iOS 13.0, Digital Field Theory LLP) BuzzerBeater est un jeu de simulation de basket-ball en ligne intense dans lequel les joueurs jouent le rôle de managers et se mesurent à d'autres joueurs dans le monde entier. Les joueurs élaborent des stratégies, analysent des statistiques et participent à des matchs en tête-à-tête pour diriger leur propre franchise. En tant que directeur général, les joueurs prennent des décisions cruciales telles que la sélection des joueurs, l'entraînement et la construction de l'arène. L'objectif est de gravir les échelons, de vaincre les adversaires du monde entier et de prouver ses talents de gestionnaire dans une arène difficile où s'affrontent plus de 12 000 adversaires. Il s'agit d'un test de prouesses stratégiques et de détermination dans un environnement de basket-ball hautement compétitif. Télécharger le jeu gratuit BuzzerBeater Mobile





Eternal Rome (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v0.16.18, 562 Mo, iOS 15.0, PSC PROJECT SRL) "Eternal Rome" plonge les joueurs dans un univers alternatif où l'Empire romain n'est jamais tombé, prospérant technologiquement et créant un monde d'une grandeur sans précédent. Dans ce jeu de stratégie, les joueurs construisent leur ville épique, chaque palais remplissant des fonctions uniques telles que la production de troupes et la gestion des ressources. L'amélioration des palais permet d'augmenter la production et de mener la ville vers la grandeur. Les joueurs peuvent s'engager dans des batailles sur la carte extérieure contre des milliers de challengers, piller les villes ennemies, former des alliances et conquérir des territoires. Le jeu propose des mécanismes de combat innovants, permettant aux joueurs d'aiguiser leurs compétences stratégiques dans une expérience de jeu dynamique plutôt originale. Télécharger le jeu gratuit Eternal Rome





Dashy Smash (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 74 Mo, iOS 8.0, Anton Chekulaev) Dans cette aventure pleine d'action, vous incarnez un personnage équipé d'un jetpack et vous explorez un monde magique regorgeant de trésors. L'une des particularités du jeu est la possibilité de détruire l'environnement à l'aide d'explosions puissantes et de divers bonus, ce qui vous permet de briser les obstacles et de dégager votre chemin.



La collecte de pièces vous permet de débloquer des personnages et des améliorations uniques, y compris des options de personnalisation telles que l'attrape-araignée et l'attraction gravitationnelle, afin d'adapter le jeu à vos préférences. En plus de la campagne principale, le jeu propose des quêtes quotidiennes et des tableaux de classement, permettant une compétition mondiale pour les meilleurs scores. Avec son gameplay rapide, ses superbes graphismes en pixels et ses nombreuses options de personnalisation, le jeu promet une expérience captivante et palpitante. Télécharger le jeu gratuit Dashy Smash





Beach Stormer (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 62 Mo, iOS 12.0, Horse Arms LLC) In this action game, deploy your forces on the beach, destroy enemy bases and overcome obstacles with one-handed control. Earn powerful upgrades, battle unique bosses, unlock achievements and explore new levels, all without the need for a network connection. Télécharger le jeu gratuit Beach Stormer





MADFUT 24 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 141 Mo, iOS 14.1) Le tout nouveau MADFUT 24 est arrivé, parfait pour les fans du mode FUT de FIFA ! Cette version offre plus de contenu, de nouveaux modes et des améliorations majeures dans toute l'application. Découvrez les Draft Ranks pour progresser à travers les classements hebdomadaires, profitez des modes limités et des cartes LTM, débloquez des badges spéciaux uniques, et complétez les anciens Drafts Of The Day. Vous pouvez également participer à des Online Draft Cups en mode élimination ou en mode Ligue, trier les cartes par leurs statistiques fatales et sauter aux résultats des matchs fatals une fois qu'ils sont disponibles. Télécharger le jeu gratuit MADFUT 24





Stone Age Survival (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3.2, 153 Mo, iOS 9.0, Mamboo Entertainment) Bienvenue dans Stone Age Survival, un jeu de clicker et de stratégie captivant qui vous plongera dans les défis de la survie et du progrès à l'âge de pierre. Vous devrez élaborer une stratégie intelligente pour prospérer, en vous concentrant sur des compétences essentielles comme l'exploitation minière, l'artisanat, la chasse et la construction. Chaque décision que vous prendrez aura un impact direct sur votre survie, alors choisissez judicieusement votre voie pour réussir dans ce monde impitoyable. Télécharger le jeu gratuit Stone Age Survival





Nouveaux jeux payants iOS :

The Last Dirt Jumper (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 203 Mo, iOS 12.0, Sublime Velocity) "Trail Rider" est un jeu de descente à vélo sans fin. L'objectif est de rester debout le plus longtemps possible, tout en se concentrant sur les virages, les sauts et l'exécution de diverses figures. Le jeu propose une physique personnalisée qui établit un équilibre entre réalisme et arcade. Notamment, il n'y a pas de mécanisme de freinage, ce qui ajoute à l'intensité du jeu. La piste s'étend à l'infini et devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous progressez. Avec des sections de pistes créées à la main et des chemins générés de manière procédurale, chaque course offre une expérience unique. Un peu cher tout de même ! Télécharger The Last Dirt Jumper à 5,99 €