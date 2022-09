Sorties jeux : ScourgeBringer, Golf knight, Dice Versa, 20 Minutes Till Dawn

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement ScourgeBringer, Golf knight, Dice Versa, 20 Minutes Till Dawn.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Wild Things (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.5.3, 233 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Sauvez des animaux adorables, explorez un univers immersif et construisez l'habitat de vos rêves dans ce jeu de Match-3 haut en couleur. Un titre qui devrait ravir les fans de Candy Crush... Télécharger le jeu gratuit Wild Things





Star Trek Lower Decks Mobile (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.3, 260 Mo, iOS 11.0, Eastside Games) Le jeu d'oisiveté officiel de Star Trek : Lower Decks !



Enfin, après un énième tour de garde fastidieux, l'équipage des ponts inférieurs de l'U.S.S. Cerritos est prêt à faire la fête à un concert des Zebulon Sisters ! Tendi est encore plus excitée, car ce sera sa première danse Chu Chu ! Mais d'abord, ils doivent effectuer des exercices d'entraînement de routine sur le holodeck, que Boimler a été chargé d'organiser. Boimler ? Avec du pouvoir ? Quand est-ce que ça a déjà été bon ?



Boimler, Tendi, Rutherford et Mariner doivent maintenant résoudre les histoires de Star Trek, familières ou nouvelles, pour pouvoir retourner dans le monde réel. Télécharger le jeu gratuit Star Trek Lower Decks Mobile





Otteretto (Jeu, Casse-tête, iPhone, v3.2.3, 18 Mo, iOS 12.0, Christopher Klimowski) Otteretto est un jeu de réflexion sur les palindromes (et les loutres). Il ne s'agit pas d'un autre jeu de correspondance, mais d'une toute nouvelle idée à laquelle vous devez réfléchir ! Quelle longueur de palindrome pouvez-vous créer ?



5 modes de jeux vous attendent dans ce Tetris intellectualisé. Télécharger le jeu gratuit Otteretto





Merge Stories (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone, v4.0.2, 278 Mo, iOS 11.0, Playtika LTD) Fusionnez. Bâtissez. Attaquez. Serez-vous à la hauteur dans l’un de ce nouveau jeu fusion ? Partez à l’aventure et battez des records de fusion avec Merge Story ! Fusionnez des objets et construisez des unités dans ce nouveau jeu de fusion épique ! Télécharger le jeu gratuit Merge Stories





Lucky Luna (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.10, 477 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Lucky Luna est un jeu de plate-forme vertical avec une particularité, il n’y a pas de bouton de saut ! Et ça, ça change tout. Puisqu'il n'y a pas de quoi sauter, chaque niveau introduit une nouvelle mécanique de jeu et des fonctionnalités qui ouvrent des champs d'action différents à explorer. Vous devrez tirer parti de votre environnement et faire preuve de présence d'esprit pour atteindre ce qui est dissimulé et aider Luna à trouver sa voie. Télécharger le jeu gratuit Lucky Luna





Last Hope 3: Sniper Zombie War (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 410 Mo, iOS 11.0, JE Software) Last Hope 3 est un jeu hors ligne qui offre des graphismes 3D réalistes. Découvrez une campagne de jeu jouissive, entre fusil de sniper et arme d'assaut, vous allez devoir éliminer les zombies et les boss qui se dressent devant vous.



Les développeurs ont prévu 4 modes de jeu : Histoire : Aidez les survivants à reconstruire la ville et à sauver le monde de l'horreur.

Sniper : Devenez un assassin mortel. Assassinez vos cibles à distance.

Contrats : Pourrez-vous venir à bout d'une invasion de zombies infectés à temps ?

Défense : Survivez à la horde de zombies à la première personne. Tuez des vagues infinies de zombies. Télécharger le jeu gratuit Last Hope 3: Sniper Zombie War





Golf knight (Jeu, Sports / Aventure, iPhone / iPad, v1.08, 92 Mo, iOS 11.0, Ernesto Solares Guerrero) Un tout nouveau jeu de plates-formes free-to-play qui vous emmène dans une aventure sans pareille. Vous ne dirigez pas un héros comme un autre puisqu'il s'agit d'une balle de golf, qui se comporte bien sûr comme telle.



Avec ses graphismes en pixel-art, Golf Knight offre un défi permanent dans le mode solo grâce à des ennemis et des objets interactifs différents à chaque niveau. Télécharger le jeu gratuit Golf knight





Fallcone (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 33 Mo, iOS 12.0, Ondrej Malota) Il suffit de tapoter et de changer la direction, mais pensez à l'avance à l'accélération dans ce jeu d'adresse. Télécharger Fallcone à 0,49 €





Dice Versa (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 60 Mo, iOS 11.0, Ragtag Games Ltd) Vainqueur de la GAME JAM 2022, Dice Versa débarque sur iPhone.



Suite à des circonstances indépendantes de votre volonté, vous vous êtes retrouvé dans une bataille pour votre âme contre Versa, le démon de la chance. Jouez à son jeu de dés pour avoir la chance de tromper la mort... au moins pour un peu plus longtemps.



Dice Versa est un jeu de logique inspiré de Uno, Dominoes et Tetris. Télécharger le jeu gratuit Dice Versa





Nouveaux jeux payants iOS :

ScourgeBringer (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 153 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) ScourgeBringer est un rogue-lite de plates-formes nerveux et aux déplacements super fluides. Aidez Kyhra à explorer l'inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l'humanité. Un jeu d'action et de plate-forme à mi-chemin entre Dead Cells et Celeste, mais avec un gameplay qui varie selon si l'on joue sur écran tactile ou avec une manette MFi. Quand on commence, on ne s'arrête plus ! Télécharger ScourgeBringer à 6,99 €





SAMURAI SHODOWN V ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 214 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) SAMURAI SHODOWN V est un jeu de combat sorti par SNK en 2003, remasterisé dans la collection ACA NeoGeo.

Yoshitora Tokugawa, Mina Majikina et bien d'autres rejoignent le casting de vingt-quatre guerriers.

De nouveaux systèmes sont disponibles, notamment la jauge d'épée et la concentration, pour encore plus d'action à l'épée. Télécharger SAMURAI SHODOWN V ACA NEOGEO à 3,99 €