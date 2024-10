Sorties jeux : Solar Knight, Grimguard Tactics, Black Border 2 et Clank

Aujourd'hui, 6 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Solar Knight, Grimguard Tactics, Black Border 2 et Clank.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Grimguard Tactics (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.10, 260 Mo, iOS 15.0, Outerdawn Limited) Grimguard Tactics est un jeu de stratégie RPG épique de dark fantasy qui propose un gameplay tactique au tour par tour facile à apprendre, basé sur de nombreuses invocations de héros. Inspiré de titres comme Final Fantasy Tactics ou même TeamFight Tactics, Grimguard a de sérieux atouts, à commencer par sa réalisation. Mais ce n'est pas tout, on trouve des modes solo et multi, une personnalisation et évolution des héros, et bien plus encore. Télécharger le jeu gratuit Grimguard Tactics



Extraction Survivors (Jeu, , iPhone / iPad, v0.1, 275 Mo, iOS 13.0, Full Fat Productions Ltd) Dans un monde post-apocalyptique, vous devez vous battre contre des vagues d'ennemis, chercher des ressources et survivre contre vents et marées ! Fabriquez des armes et des armures puissantes, et améliorez vos compétences pour vous renforcer face aux dangers qui vous guettent à chaque coin de rue. Serez-vous l'ultime survivant ou risquerez-vous tout dans la quête de l'insaisissable coffre à butin final ? Découvrez votre destin dans Extraction Survivor !



Télécharger le jeu gratuit Extraction Survivors



Zombiepunk (Jeu, Action, , v1.0.1, 268 Mo, iOS 12.0, 24 HIT Riga SIA) Zombiepunk : Fight & Survive est un jeu de tower defense zombie se déroulant dans un désert post-apocalyptique, combinant stratégie, artisanat de survie et défense par tourelles. Les joueurs doivent rassembler des ressources, fabriquer des armes, construire des défenses et améliorer leur équipement pour repousser les vagues incessantes de morts-vivants. Avec ses graphismes 3D attrayants et sa jouabilité hors ligne, Zombiepunk offre une expérience palpitante aux amateurs de survie et de stratégie. Télécharger le jeu gratuit Zombiepunk

Nouveaux jeux payants iOS :

Solar Knight (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 74 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games)

Dans Solar Knight, vous incarnez Luca, un jeune pêcheur du village de Ryoka, soudainement plongé dans une mission visant à sauver le monde. En tant que Luca, vous devrez résoudre d'anciennes énigmes, déjouer des ennemis et explorer un monde périlleux regorgeant de secrets, en progressant pas à pas.



Le design du jeu, de son style pixel art à ses mouvements basés sur les pas et sa narration minimaliste, a été conçu pour évoquer le sentiment nostalgique des jeux classiques : un monde petit mais riche d'aventures et de mystères, le tout contenu dans la paume de votre main. Télécharger Solar Knight à 1,99 €







Black Border 2 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, vv 1.1.20, 338 Mo, iOS 13.0, MONTE CERVINO LTD) Black Border 2 vous place dans la peau d'un agent de la police des frontières, où vous devrez faire face à des situations délicates tout en protégeant les frontières de votre pays. Grâce à des graphismes époustouflants réalisés à la main et à un gameplay immersif, vous ressentirez directement la pression de la sécurité nationale. Votre mission consiste à empêcher la contrebande en inspectant les véhicules, en vérifiant les documents et en déjouant les plans des criminels qui tentent de faire passer de la drogue, des armes et de la contrebande. Chaque période de travail apporte de nouveaux défis qui nécessitent une réflexion rapide et une attention particulière aux détails. Vous êtes la dernière ligne de défense. Télécharger Black Border 2 à 5,99 €