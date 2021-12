Sorties jeux : Graffiti Smash, Gem Wizards Tactics, Foregone

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Graffiti Smash, Gem Wizards Tactics, Foregone.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Undestroyed (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v0.35, 483 Mo, iOS 10.0, Dreamplay Games Inc.) Pour une raison inconnue, une IA s'est déchaînée et a anéanti l'humanité, et la lumière a quitté le monde.



Même l'abri, qui est le dernier espoir, a été repéré et attaqué. En tant qu'aventurier avec ton corps mécanique, tu dois découvrir la technologie oubliée. et ramener la lumière dans ce monde de ténèbres.



Undestroyed se déroule dans un monde cyberpunk futuriste. C'est un jeu d'action roguelike à défilement en ombres chinoises dans lequel tu dois éliminer les groupes de machines les uns après les autres dans un monde peuplé de robots déchaînés. Télécharger le jeu gratuit Undestroyed





Squared - Adjacent Stones (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.00, 134 Mo, iOS 14.0, Sebastian Hofer) Dans ce jeu de puzzle/logique, vous devez convertir suffisamment de pierres du champ pour remporter la partie. Le nombre de pierres nécessaires varie et l'IA adverse essaie de vous surpasser. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en ligne droite à partir des pierres que vous contrôlez déjà. Les pierres sur lesquelles vous vous déplacez tombent sous votre contrôle. Jouez des combinaisons en bordant deux côtés d'une pierre neutre pour l'obtenir. Bordez trois côtés d'une pierre adverse pour en prendre le contrôle. Les combinaisons seront cruciales pour gagner certains niveaux, surtout si vous essayez de les battre avec le moins de coups possible.



De plus, certaines pierres spéciales ajouteront une touche d'originalité à certains niveaux en modifiant la direction de vos mouvements. Télécharger le jeu gratuit Squared - Adjacent Stones





Ice League Hockey (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.01, 82 Mo, iOS 12.0, Koality Game LLC) Attrapez vos bâtons et affrontez vos adversaires au centre de la glace dans Ice League Hockey de Koality Game ! Choisissez une ligue, sélectionnez une équipe et menez vos joueurs vers la Coupe. Faites-vous infliger une pénalité pour bagarre et testez votre défense. Ou attaquez en puissance et utilisez vos talents de passeur pour prendre vos adversaires au dépourvu. Dans tous les cas, vous pouvez devenir la prochaine équipe phare dans le jeu de hockey le plus chaud sur la glace. Télécharger le jeu gratuit Ice League Hockey





Graffiti Smash (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.16.6, 1,4 Go, iOS 9.0, Boltrend Games) Lancez des frondes pour peindre des surfaces et obtenir des boosts de puissance. Participez à des matchs JcJ grâce à un système de combat en ligne en temps réel. Coopérez avec vos amis pour nettoyer les donjons et battre les boss. Profitez d'un scénario de plus d'un million de mots qui raconte des histoires sur les liens et la dynamique entre les gens dans un monde post-apocalyptique !



Dans cette réalité alternative dystopique, la race humaine lutte pour sa survie contre l'invasion d'une entité mystérieuse connue sous le nom d'"Arc". Les humains survivants ont été forcés de se réfugier dans leur dernier sanctuaire : la ville forteresse de Babel. Après des générations de propagation, les Arcs ont radicalement modifié l'écosystème à l'échelle mondiale, réduisant la majeure partie de la planète à rien de plus qu'une région sauvage infestée de monstres. Télécharger le jeu gratuit Graffiti Smash





Forklift Extreme 3D (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 350 Mo, iOS 11.0, Jozef Debecki) Forklift Extreme 3D vous offre le défi physique complet et la sensation de maniabilité que vous avez toujours voulu. Roulez dans les entrepôts et ramassez les palettes pour les placer à l'endroit voulu sur différentes étagères et à différentes hauteurs. Parfois, vous devrez effectuer plusieurs dépôts et ramassages dans cet incroyable simulateur 3D de défi de chariot élévateur à fourche.



Il y a de nombreux défis que vous devez relever comme conduire dans les temps, conduire sans rien détruire ou à l'opposé - détruire le plus d'objets possible. Ce mélange est de loin le meilleur jeu de chariot élévateur physique de tous les jeux de chariot élévateur que vous pouvez trouver sur le magasin avec des graphiques 3D uniques et des environnements physiques. Télécharger le jeu gratuit Forklift Extreme 3D





Crust Crusaders (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.06, 49 Mo, iOS 9.0, Sebastian Barrotta) Crust Crusaders est un roguelike shoot'em up unique. Les garnitures que vous choisissez affectent vos capacités. Par exemple, le pepperoni vous donne un double blaster, tandis que les champignons vous donnent un bouclier. Toutes les parties ne seront pas les mêmes. Êtes-vous prêt à vaincre les légumes maléfiques et à sauver la tarte planétaire ?



Crust Crusaders utilise une fonction de rotation automatique qui permet au joueur de profiter du jeu en utilisant une seule touche ! Télécharger le jeu gratuit Crust Crusaders





Nouveaux jeux payants iOS :

SOTANO - Mystery Escape Room (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 616 Mo, iOS 11.0, M9 Creative LTD) Sotano est un jeu d'aventure en 3D à la première personne, semblable aux jeux des années 90 ou aux salles d'évasion virtuelles auxquelles vous avez pu jouer. Un monde immersif intérieur que vous explorez et un inventaire où vous pouvez collecter et utiliser les objets que vous trouvez en cours de route pour résoudre des énigmes et vous échapper des salles.



Explorez les zones, collectez les objets cachés et observez votre environnement. Vous aurez besoin de toutes vos compétences en matière de résolution d'énigmes pour mettre au point un plan et vous frayer un chemin dans la maison, en résolvant des énigmes et en traversant les nombreuses pièces pour vous échapper de la maison de Sotano. Télécharger SOTANO - Mystery Escape Room à 2,99 €





SHOCK TROOPERS ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 177 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Ces dernières années, SNK s'est associé à Hamster Corporation pour transposer de nombreux jeux classiques de la NEOGEO dans des environnements de jeu modernes grâce à la série ACA NEOGEO. Désormais sur smartphone, la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque peuvent être reproduits grâce aux paramètres et options de l'écran. Les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le jeu dans l'application. Profitez de cette occasion pour apprécier les chefs-d'œuvre qui sont encore supportés à ce jour.



SHOCK TROOPERS est un jeu d'action publié par SNK en 1997. Les joueurs prennent part à une opération de sauvetage du Dr George et de sa petite-fille qui ont été kidnappés par l'organisation maléfique Bloody Scorpion.

Le jeu permet aux joueurs de choisir l'itinéraire qu'ils souhaitent emprunter, ce qui rend le titre encore plus rejouable. Télécharger SHOCK TROOPERS ACA NEOGEO à 3,99 €





NAM-1975 ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 159 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Ces dernières années, SNK s'est associé à Hamster Corporation pour transposer de nombreux jeux classiques de la NEOGEO dans des environnements de jeu modernes grâce à la série ACA NEOGEO. Désormais sur smartphone, la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque peuvent être reproduits grâce aux paramètres et options de l'écran. Les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le jeu dans l'application. Profitez de cette occasion pour apprécier les chefs-d'œuvre qui sont encore supportés à ce jour.



NAM-1975 est un jeu d'action publié par SNK en 1990. C'était l'un des tout premiers jeux sortis sur NEOGEO !

Les joueurs incarnent des soldats des forces spéciales américaines qui bravent un champ de bataille difficile et tentent de survivre à une série d'échanges de tirs mortels. Les joueurs devront utiliser des bonus à collectionner et d'autres capacités telles que la roulade d'évitement pour mener à bien leur mission ! Télécharger NAM-1975 ACA NEOGEO à 3,99 €





Maracaibo Digital (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.0, 96 Mo, iOS 12.0, Spiralburst Studio, LLC) Incarnez un aventurier et naviguez dans les Caraïbes ! Améliorez votre navire, accomplissez des quêtes et engagez le combat. Chaque carte que vous achetez débloque de nouvelles capacités et des bonus pour déjouer vos adversaires.



Le plateau change à chaque tour, et votre stratégie devra suivre. Jouerez-vous lentement, en achetant autant de cartes que possible ? Ou bien ferez-vous la course jusqu'à la dernière case pour prendre vos adversaires par surprise ? Télécharger Maracaibo Digital à 7,99 €





Gem Wizards Tactics (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.47.8, 594 Mo, iOS 11.0, Keith Burgun Games, LLC) Les Business Demons ont surgi des profondeurs, et ils sont là pour frapper, forer, piller et brûler tout ce qu'ils voient ! Suivez l'histoire du jeune Derby Pocket, un stagiaire Business Demon, qui découvre les sombres secrets de l'OMNIGEM !



Ne vous laissez pas tromper par la beauté des graphismes : il s'agit d'un jeu de tactique complexe et profond qui vous donnera du fil à retordre pendant des années ! Par le concepteur de 100 Rogues et Auro : A Monster Bumping Adventure !



Gem Wizards Tactics est un jeu de stratégie au tour par tour avec des cartes générées aléatoirement et des factions asymétriques complexes ! Conçu autour d'un jeu solo sans fin, Gem Wizards Tactics propose trois factions, chacune ayant ses propres capacités uniques qui se combinent non seulement au sein des factions, mais vous pouvez également prendre des unités d'autres factions et les combiner dans votre armée pour créer des stratégies totalement inédites !

Télécharger Gem Wizards Tactics à 8,99 €