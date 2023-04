Sorties jeux : Peglin, The Oregon Trail: Boom Town, Omega Strikers et Black Book

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Peglin, The Oregon Trail: Boom Town, Omega Strikers, Honkai: Star Rail et Black Book.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Peglin (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, vv0.9.02, 343 Mo, iOS 11.0, Red Nexus Games Inc.) La version mobile de Peglin est arrivée sous forme de démonstration avec un accès à la première partie, la forêt. La version complète est débloquée par un achat unique dans l'application pour environ 7,99 €, vous octroyant tout le contenu de la version PC. De quoi vous occuper un long moment dans les prochaines semaines.



Regardez la bande-annonce de Peglin ci-dessous : Télécharger le jeu gratuit Peglin





The Oregon Trail: Boom Town (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.21.11, 268 Mo, iOS 13.0, Tilting Point LLC) Préparez-vous à vivre la vie d'un pionnier dans cette réinvention du jeu classique The Oregon Trail ! Un jeu qui combine aventure, simulation et survie en établissement. Construisez, cultivez et récoltez pendant que vous transformez la petite ville frontalière d'Independence Missouri en une ville prospère en plein essor ! Vivez la vie d'un pionnier et aidez d'autres colons à prospérer dans leur voyage dangereux vers l'ouest. Construire la ville, s'étendre et survivre seront vos préoccupations quotidiennes dans ce classique du genre. Télécharger le jeu gratuit The Oregon Trail: Boom Town





Omega Strikers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 1,3 Go, iOS 15.0, Odyssey Interactive Inc) Si vous aimez les jeux de football loufoques et rapides, alors foncez sur Omega Strikers qui offre, non seulement des matchs nerveux, mais tout un arsenal pour tenter de faire pencher la balance à coup de gelée, de tofu et autres joyeuseries. Si vous êtes novices, sachez qu'un mode entrainement est prévu, tout comme la personnalisation des combattants pour ceux qui aiment façonner des personnages à leur image. Télécharger le jeu gratuit Omega Strikers





NFL Rivals (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v0.8.0, 582 Mo, iOS 13.2, Mythical Games) Êtes-vous prêt à devenir le manager de votre propre équipe NFL ? Affichez vos compétences managériales d'élite dans NFL Rivals, un jeu de football américain professionnel sous licence sur mobile intégrant des cartes de joueur numériques.



Débloquez vos joueurs préférés, recrutez vos stars, définissez vos compositions et préparez-vous dans vos groupes. Télécharger le jeu gratuit NFL Rivals





nanoLab Fighter (Jeu, Action, iPhone, v1.1, 132 Mo, iOS 14.0, Sergey Golovenko) Un virus mortel se propage rapidement, et c'est à vous de mettre au point le remède ultime avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce jeu de tir arcade descendant, vous prendrez les commandes d'un nano-drone et naviguerez à travers diverses missions pour détruire des cellules virales et accomplir des tâches de recherche. Avec des défis variés sur 14 niveaux et une histoire graphique captivante, votre approche innovante sera la clé pour sauver l'humanité. Télécharger le jeu gratuit nanoLab Fighter





Minky (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 153 Mo, iOS 12.0, Matthias Heydorn) MINKY est un jeu de plateforme classique au look rétro. Aidez Minky dans son périple à travers 28 niveaux variés.

Collectez toutes les pièces disponibles et battez les différents ennemis pour résoudre chaque étape. Télécharger Minky à 0,99 €





MineGeon (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.12.218, 203 Mo, iOS 11.0, KICKSTONE STUDIO SPA) MineGeon c'est des tonnes de niveaux à explorer, l'exploitation de ressources précieuses pour faire progresser votre mineur, des dizaines d'objets à collectionner et une gestion des ressources dans votre base. Télécharger le jeu gratuit MineGeon





Honkai: Star Rail (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 3,1 Go, iOS 10.0, COGNOSPHERE PTE. LTD.) Honkai : Star Rail est le nouveau RPG de HoYoverse, le créateur de Genshin Impact. Comme vu lors de notre test, il s'agit d'une aventure galactique magnifiquement réalisée, avec des détails qui vont jusqu'aux expressions faciales des héros. Bien que spéciale, l'ambiance unique contribue à l'immersion, malgré quelques inégalités dans les décors. Si vous aimez les jeux d'aventure coopératifs en ligne, considérez Honkai Star Rail ! Télécharger le jeu gratuit Honkai: Star Rail





GnollHack (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 625 Mo, iOS 8.1, Janne Gustafsson) Un jeu de type roguelike basé sur NetHack. Un véritable jeu de stratégie au tour par tour avec un look rétro charmant, jouable en portrait et paysage, 13 classes et 5 races et de nombreux donjons aléatoires à nettoyer ! L'éditeur annonce 50 heures de jeu minimum ! Télécharger le jeu gratuit GnollHack





Farlight 84 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v14.3.1, 1,5 Go, iOS 12.0) Farlight 84 se déroule en 2084 et transporte les joueurs dans un futur proche apocalyptique dans lequel ils devront piloter des véhicules dotés de capacités destructrices. Fondez sur le champ de bataille avec votre jetpack et découvrez un éventail de héros originaux aux compétences ultimes ! Découvrez 14 héros, chacun doté de compétences ultimes exclusives ! Inversez le cours de la bataille et admirez leurs prouesses. Tout peut arriver jusqu'à la dernière seconde dans ce jeu aussi bien réalisé qu'intéressant au niveau du gameplay. Télécharger le jeu gratuit Farlight 84





Chess Cats (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone, v1.2.3, 4 Mo, iOS 16.0, Thomas Schranz) Bienvenue dans "Chess Cats" - le jeu d'échecs ultime avec des chats ! Partez à la redécouverte de la beauté des échecs en défiant nos adorables chats, chacun ayant un look et une personnalité uniques. Plongez dans un monde de stratégie et d'intelligence, où vous pourrez non seulement améliorer votre jeu d'échecs, mais aussi vous faire des amis à poils !



Une nouvelle approche pour l'un des jeux les plus intéressants au monde. Télécharger le jeu gratuit Chess Cats





Black Book (Jeu, Cartes / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,8 Go, iOS 11.0, HYPETRAIN DIGITAL LTD) Jouez à la version gratuite de Black Book, comprenant le premier chapitre du jeu (environ 1 heure de jeu) et un mode roguelike sans fin.

Achetez le jeu complet pour débloquer toute l'aventure. Fusion de jeux de cartes RPG et de jeux d'aventure, « Black Book » retrace l'histoire d'une jeune sorcière qui consacre sa vie à combattre les forces du mal. Plongez dans le monde froid mais séduisant des contes folkloriques slaves - et découvrez les secrets qui se cachent dans l'obscurité.



C'est un jeu magnifique, dépaysant et incroyablement prenant. L'une des nouvelles perles de l'App Store ! Télécharger le jeu gratuit Black Book





Against War : Medieval (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 196 Mo, iOS 15.0, ASOBIMO,Inc.) Affrontez des joueurs du monde entier en temps réel dans ce jeu de stratégie médiéval. Votre objectif, démolir la tour ennemie et battre son commandant !



Vous pouvez utiliser des marteaux de siège, des trébuchets, des tours de siège et d'autres armes de siège adaptées à votre stratégie pour détruire les châteaux ennemis.

Mais vous pouvez également envoyer des soldats escalader les murs et éliminer le commandant ennemi. Télécharger le jeu gratuit Against War : Medieval





Nouveaux jeux payants iOS :