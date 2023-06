Sorties jeux : Pixsteps, Boom!, Dungeon Boss: Respawned, Bumballon

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pixsteps, Boom!, Dungeon Boss: Respawned et Bumballon.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Dungeon Boss: Respawned (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.5.16565, 143 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Disponible exclusivement pour les membres Netflix. Affrontez. Découvrez. Protégez. Faites appel à des héros redoutables pour garder vos donjons, piller des trésors et affronter des ennemis. Êtes-vous prêt à démontrer qui est le maître ? Rassemblez une équipe de combattants, de gobelins et d'autres héros puissants pour vous lancer dans une aventure épique à travers des terres fantastiques dans ce jeu de rôle stratégique au tour par tour. Télécharger le jeu gratuit Dungeon Boss: Respawned





Unwanted Gray (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 65 Mo, iOS 11.0, Carlos Saoud) Unwanted Gray est un jeu minimal aux commandes simples et à l'apparence épurée.

Explorez un monde minimal peuplé de particules noires et blanches qui se livrent constamment à une guerre de domination. Vous y incarnez un personnage indésirable qui tente de rester tel qu'il est.

Votre but est de survivre le plus longtemps possible tout en collectant des étoiles et en vous améliorant pour devenir plus puissant à travers 35 niveaux ! Télécharger le jeu gratuit Unwanted Gray





Stepets (Jeu, Simulation / Forme et santé, iPhone / iPad, v1.0.3, 490 Mo, iOS 12.0, Platonic Games) Explorez le merveilleux univers de Stepets où vous pouvez collectionner et élever vos adorables animaux de compagnie tout en vous promenant dans le monde réel ! Faites des pas pour faire croître votre île virtuelle et découvrez de nouveaux endroits passionnants. Plongez dans des mini-jeux divertissants et donnez une touche personnelle à votre île avec une variété de jolis meubles à choisir. Rejoignez le plaisir de la collecte et de la création dans Stepets ! Télécharger le jeu gratuit Stepets





Squish Run (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 50 Mo, iOS 11, Brad Erkkila) Entrez dans le monde palpitant de Squish Run ! Pouvez-vous démontrer votre vitesse et votre agilité en frappant et en courant vers le but avant qu'un mur menaçant ne vienne vous couper l'herbe sous le pied ?



Des fonctionnalités passionnantes vous attendent :

- Embarquez pour un voyage progressif à travers 50 niveaux !

- Déverrouillez une charmante collection de 28 personnages adorables !

- Vivez l'expérience avec un ami en mode 2 joueurs !

- Plongez dans des images vibrantes et délicieuses !

- Appréciez la conception sonore énergique qui vous stimulera ! Télécharger le jeu gratuit Squish Run





Dig Odyssey (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.007, 138 Mo, iOS 12.0, Andrey Abrosimov) Un signal mystérieux a été détecté en provenance de l'exoplanète la plus proche de la Terre. Un mineur expérimenté a été dépêché pour mener une étude approfondie. C'est à vous d'endosser le rôle de l'astronaute et de percer le mystère de l'origine de ce signal. Prêt pour une aventure captivante ? Votre mission consiste à vous enfoncer toujours plus profondément sous la surface de la planète jusqu'à découvrir la source du signal. La croûte de la planète est constituée de différentes couches, plus ou moins dures, et abonde en métaux et pierres précieuses. Collectez-les pour fabriquer et améliorer votre équipement. Creusez rapidement, car votre réserve d'oxygène est limitée ! Télécharger le jeu gratuit Dig Odyssey





Bumballon (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 75 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games) Rejoignez Bumballon dans cette aventure mignonne mais frénétique à travers un monde incroyable plein de dangers ! Explorez 7 mondes uniques débordant de graphismes magnifiquement animés et de nostalgie des jeux rétro de la SNES.

Surmontez divers périls pour sauver le royaume magique de Bumballon et secourir la belle princesse Moon.



Chaque erreur devient une leçon pour surmonter les obstacles à venir dans le voyage difficile mais amusant et gratifiant de Bumballon. Télécharger le jeu gratuit Bumballon





Boom! (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.24, 129 Mo, iOS 12.0, 1Button SARL) Le studio grenoblois 1Button est de retour avec Boom!, un jeu de combat en 2D au tour par tour avec des graphismes rétro, des environnements destructibles et une multitude d'armes. Détruisez tout sur votre passage avec des armes d'une puissance dévastatrice pour infliger des dégâts considérables... Ou optez pour la subtilité et la stratégie pour vaincre votre adversaire avec style (sauts, téléportation, etc). Les possibilités sont infinies dans ce clone de Worms, mais dans une version 1 contre 1.

Rejoignez une communauté de milliers de joueurs à travers le monde, certainement l'une des bonnes surprises de cette semaine. Télécharger le jeu gratuit Boom!





Addagrams (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1.1.3, 146 Mo, iOS 11.0, One Ton Man, LLC) Addagrams est le puzzle de mots avec une personnalité : LA VÔTRE !



À chaque tour, vous créez deux mots (en anglais). N'importe lesquels. Car au lieu d'une solution, il y en a des milliers ! Chaque puzzle comporte 5 tours de jeux de mots qui font travailler les méninges. Et avec plus de liberté créative que dans n'importe quel autre puzzle, nous savons que vous aurez beaucoup de choses à dire. Télécharger le jeu gratuit Addagrams





A Way To Smash (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 231 Mo, iOS 12.0, VLADISLAV VASILEV) Le jeu "A Way To Smash" ne se limite pas à un simple jeu de combat où vous éliminez des ennemis et affrontez des adversaires. Chaque niveau constitue un véritable défi puzzle ! Ce jeu propose un genre unique qui mélange action 3D et logique.



Vous trouverez 150 niveaux variés et des combats contre des ennemis de différentes complexités. Terminez tous les puzzles ! Mettez en pratique votre tactique et vos compétences en logique ou prenez le chemin de l'action en utilisant un arsenal de combat complet.



Vous pouvez incarner un viking, un tueur à gages ou même un samouraï dans un monde cyberpunk. Et ce n'est pas tout, d'autres personnages sont également disponibles ! Télécharger le jeu gratuit A Way To Smash





Nouveaux jeux payants iOS :

Pixsteps (Jeu, Forme et santé, iPhone, v1.0, 103 Mo, iOS 15.0, Seele Games) Pixsteps est un podomètre ludique et créatif qui joint l'utile à l'agréable.

Vous êtes responsable du Jardin, un espace qui vous est propre et qui évolue à chaque pas que vous faites. En effet, marcher fera fleurir les plantes, grandir les animaux et vous récompensera !

Que ce soit pour faire une course ou simplement promener votre chien, chaque petit pas que vous faites sera un grand pas pour réaliser le Jardin de vos rêves ! Télécharger Pixsteps à 1,99 €





GALACDRIVE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 70 Mo, iOS 15.0, Jackson Cartwright) Esquivez les astéroïdes, combattez les boss et utilisez de puissantes capacités dans GALACDRIVE !



Vous avez réussi. Le vaisseau-mère ennemi est détruit. Mais vous n'avez accompli que la moitié de la mission. Non seulement tu dois rentrer chez toi en empruntant la voie de distorsion mortelle, mais tu dois aussi repousser tous les vaisseaux qui chassent ta prime. Arriverez-vous à rentrer chez vous et que rencontrerez-vous en chemin ? Télécharger GALACDRIVE à 1,99 €