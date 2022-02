Sorties jeux : Encodya, Dungeon Legends 2, BIG TOURNAMENT GOLF ACA NEOGEO

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Encodya, Dungeon Legends 2, BIG TOURNAMENT GOLF ACA NEOGEO.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Technopoly – Industrial Empire (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.04, 164 Mo, iOS 11.0, Robert Grzybek) Salut Boss ! Êtes-vous prêt à devenir le tycoon de la gestion de la construction industrielle ?



Êtes-vous prêt à devenir l'ultime gestionnaire d'entreprise dans l'un des jeux de gestion de construction d'usine les plus passionnants ? Que diriez-vous de mettre vos compétences en gestion de la construction à profit dans ce jeu de gestion de bâtiments industriels ? Passez votre temps à vous occuper de votre propre zone industrielle et gagnez de l'argent grâce aux procédures. Dans ce simulateur de construction, vous devez vous occuper des établissements de bâtiments industriels et être assez patient pour gagner de l'argent et le collecter au bon moment.

Technopoly - Industrial Empire Idle Clicker Tycoon : Jouez maintenant ! Télécharger le jeu gratuit Technopoly – Industrial Empire





Snake Champions (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.5, 174 Mo, iOS 11.0, Escape 95) Une nouvelle version du jeu de serpent classique des années 90. Affinez vos compétences et affrontez des joueurs du monde entier pour gagner des prix réels ou jouez simplement pour le plaisir. Mangez le même type de fruit à la suite pour marquer des points bonus de combo, collectez des bonus et débloquez tous les personnages de serpent jouables. Propulsé par la plateforme eSports multijoueurs Skillz, ce jeu garantit une compétition équitable basée sur les compétences, avec des fonctionnalités telles que des classements, des tournois, des trophées et un programme de fidélité qui vous récompense simplement pour avoir joué. Embrassez votre esprit de compétition intérieur et devenez un champion du serpent ! Télécharger le jeu gratuit Snake Champions





Monster Breakout! Brickbreaker (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.16, 162 Mo, iOS 10.0, Niji Games) Appréciez le jeu classique de Breakout avec une nouvelle tournure RPG et un magnifique Pixel Art !



Le monde de Brick breaker est en danger ! Des monstres attaquent le village.

Équipez votre bouclier et votre balle, brisez tous les obstacles et les monstres avec votre balle.

Défendez votre village contre les monstres et devenez le sauveur du monde des casseurs de briques.

Dans ce jeu de casse-briques inspiré du RPG Télécharger le jeu gratuit Monster Breakout! Brickbreaker





Hextech Mayhem Netflix Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,7 Go, iOS 15.0) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Plongez dans le chaos et avancez au rythme des attaques dans cette aventure trépidante aux côtés de Ziggs et Heimerdinger, les champions de \"League of Legends\".



Ce runner palpitant est un jeu d'adresse où chaque action a une réaction explosive ! Mettez-vous dans la peau de Ziggs et déchaînez-vous dans les ruelles animées et magiques de Piltover. Mettez le feu ! Créez des bombes, bondissez, rebondissez et bougez au rythme de la musique pour éviter les obstacles et désarmer les ennemis. Vous allez faire des étincelles et semer une belle pagaille ! Mais attention à ne pas déranger l'impassible Heimerdinger dans votre quête pour construire la plus grosse bombe de tous les temps. Télécharger le jeu gratuit Hextech Mayhem Netflix Edition





Electric Trains (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.737, 329 Mo, iOS 7.0, Evgeny Kolesnikov) Electric trains est un jeu de simulation de train très dynamique et interactif avec une vue à la troisième personne. Le jeu a des contrôles faciles et intuitifs. Vous pouvez conduire le train et contrôler les aiguillages du chemin de fer devant votre train. Le trafic intense et la configuration des voies ferrées rendront les missions plus difficiles à accomplir. Vous pouvez transporter des passagers, atteler et transporter des wagons de marchandises pour obtenir un score maximum.

Le jeu comprend :

- 11 missions de difficulté variable.

- Un mode de jeu libre sur 4 cartes simples avec la possibilité de transporter des marchandises et des passagers.

- 16 modèles de trains. Télécharger le jeu gratuit Electric Trains





Dungeon Dwarves (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 238 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Idéal pour les fans de dungeon crawler incrémental !



Explorez des donjons, écrabouillez des monstres et récupérez des bonus pour améliorer votre guerrier et ses armes. Il suffit d'appuyer pour vous déplacer dans les profondeurs des donjons, combattre en équipe et montrer à vos ennemis de quel bois les nains se chauffent ! Télécharger le jeu gratuit Dungeon Dwarves





Blacken Slash Lite (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v0.7, 149 Mo, iOS 10.0, Mario Kaiser) Tu es l'incarnation de la couleur. Tu dois ramener les couleurs rebelles au bercail prismatique. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous devrez battre le jeu pour le découvrir !



Blacken Slash allie le combat tactique au tour par tour et le jeu rapide de hack, slash et loot, et ne prend que le meilleur des deux genres pour créer une expérience de jeu simple, mais infiniment gratifiante, où vous combattez, lootez, vous améliorez et répétez jusqu'à ce que vous mourriez. Et puis vous recommencez !



Jouez seul et perfectionnez votre équipement au fil de dizaines de courses ou affrontez d'autres joueurs dans un classement en ligne où vous repartez de zéro chaque semaine. Télécharger le jeu gratuit Blacken Slash Lite





Birdbrain (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, 209 Mo, iOS 9.0, Lewis Costello) Le jeu pour enfants le plus difficile au monde ! Un mélange parfait de jeu décontracté et de récit comique.



Vous contrôlez Birdbrain en tenant vos pouces de chaque côté de l'écran pour le faire voler en avant et en arrière. Chronométrez parfaitement votre vol en évitant les fermiers en colère, les briques et les rayons laser pour manger autant de pain que possible !



Birdbrain peut être téléchargé gratuitement, et des modes de jeu supplémentaires sont disponibles sous forme d'achats in-app. Télécharger le jeu gratuit Birdbrain





Astro Blast: A Puzzle Journey (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone, v1.0.2, 353 Mo, iOS 11.0, Millo Games Inc.) Une toute nouvelle expérience de correspondance de tuiles !



Faites exploser des blocs de bombe dans l'espace et lancez votre combo ! Faites le plein et décollez pour explorer des univers inconnus !



Histoire :

En l'an 20XX, de mystérieux éléments énergétiques sont apparus partout dans l'univers. Les forces les plus puissantes des galaxies connues se disputent le contrôle de ces éléments, menaçant ainsi la survie des êtres humains sur Terre. Les scientifiques de la Terre ont rassemblé les dernières technologies, créant des vaisseaux spatiaux qui exploitent cette mystérieuse énergie et recherchent sa source dans les galaxies - dans l'espoir d'éviter un désastre pour la planète Terre. Télécharger le jeu gratuit Astro Blast: A Puzzle Journey





Nouveaux jeux payants iOS :

Scarab of Ra (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0, 4 Mo, iOS 13.6, Semicolon LLC) Explorez les labyrinthes de la Grande Pyramide de Râ ! Chaque niveau est un nouveau labyrinthe, plus grand et aléatoire, à résoudre. Trouvez des outils et des fournitures abandonnés lors de précédentes expéditions ratées, essayez d'éviter les pièges et rencontrez des animaux dangereux et les redoutables gardiens en cherchant les trois talismans sacrés de Râ, le dieu du soleil. Cette recréation fidèle et rétro du classique shareware original de 1987 offre également de nouvelles fonctionnalités de jeu en option, notamment de nouveaux outils et dangers, ainsi que des commandes qui vous permettent d'atténuer la férocité des animaux et les dangers des pièges selon vos préférences... Télécharger Scarab of Ra à 4,99 €





Encodya (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 118 Mo, iOS 11.0, Assemble Entertainment) Neo Berlin 2062. Tina, une orpheline de neuf ans, vit avec SAM-53, son gros robot gardien maladroit, dans un abri de fortune sur un toit de Neo-Berlin, une sombre mégalopole contrôlée par des entreprises. Tina est une enfant de la jungle urbaine, qui a appris à vivre seule, en fouillant dans les bennes à ordures de la ville et en se débrouillant pour vivre des restes. Son drôle de robot est toujours avec elle, programmé pour la protéger quoi qu'il arrive.



Un jour, la petite fille découvre que son père lui a laissé une mission importante : terminer son plan pour sauver le monde de la grisaille ! Tina et SAM se lancent dans une incroyable aventure à travers différentes réalités remplies de créatures robotiques bizarres et d'êtres humains grotesques. À travers des énigmes et des dialogues passionnants, ils découvriront la véritable signification d'être en vie.



Télécharger Encodya à 9,99 €





Dungeon and Gravestone (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 213 Mo, iOS 11.0, Wonderland Kazakiri inc.) Réveillé d'un profond sommeil, vous vous êtes retrouvé dans une ville destinée à être dévorée par le Roi Démon de la Mort.

Il n'y avait qu'une seule route menant à l'extérieur, directement à l'entrée du donjon. Les portes étaient ouvertes.

Un endroit terrifiant où le sang est constamment aspiré et où vous ne pouvez pas échapper à l'étreinte de la mort.

Est-il possible que le donjon change de forme à chaque plongée ? Peut-on défier le labyrinthe aux pièges variés et revenir sain et sauf ?

Le monde peut-il être sauvé ?

Plongez dans les donjons, récupérez des objets, renforcez votre équipement et visez les niveaux inférieurs. Télécharger Dungeon and Gravestone à 4,99 €





Dungeon Legends 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.95, 2,7 Go, iOS 13.0, Lukasz Radziejewicz) Dungeon Legends 2 est un RPG Dungeon Crawler addictif avec des graphismes qui vous permettront de d'entrer dans l'étonnant monde fictif des monstres.

Si vous êtes un fan des jeux RPG Dungeon Crawler et des jeux où vous devez résoudre des quêtes diverses, alors Dungeon Legends 2 est le meilleur choix.



L'incroyable Dungeon Crawler offre 16 heures d'amusement addictif, où vous devrez prouver votre intelligence et votre agilité pour conquérir le monde. Télécharger Dungeon Legends 2 à 3,99 €