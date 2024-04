Sorties jeux : Art of Golf, Boxes: Lost Fragments et Skate Fish

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Art of Golf, Boxes: Lost Fragments et Skate Fish.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Art of Golf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 241 Mo, iOS 12.0, Job Postma) Art of Golf est un (magnifique) jeu de golf stylisé en 2D avec de nombreux modes de jeu.

Participez à des tournois de golf tout en admirant des paysages à couper le souffle avec des oiseaux, des nuages en mouvement, des particules et des effets d'eau. Donnez de l'effet à votre balle de golf pour jouer des coups de génie et améliorer vos scores. Il existe également de nombreux sports supplémentaires : disc golf, footgolf, bowling, football américain, hockey et même kubb ! Art of Golf comprend également de nombreux mini-jeux amusants : entraînement à la cible, frapper des drapeaux, écraser des pommes, jouer avec des balles de golf spéciales et même jouer sur la lune ! On adore !





Boxes: Lost Fragments (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.05, 863 Mo, iOS 15.0, Snapbreak Games) En tant que voleur légendaire, votre prochaine mission vous attire dans un grand et somptueux manoir. Vous y trouvez une série de boîtes à énigmes, conçues dans un but inconnu. Rapidement, des signes commencent à émerger, indiquant que vous ne contrôlez plus ce qui se passe, et que vous n'avez peut-être jamais contrôlé ce qui se passe. Vous commencez à douter qu'il s'agisse d'une résidence ordinaire ou d'une sorte d'installation de confinement. Ce qui aurait dû être une entrée et une sortie rapides se transforme peu à peu en une lutte déchirante pour la liberté et les réponses.



Les fans de The Room peuvent foncer !





Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que votre usine récolte, fabrique et vend des objets pour vous ! Builderment Idle est une version amusante et décontractée du genre simulation d'usine. Dans Builderment Idle, les joueurs doivent gérer la production de ressources tout en les transformant en objets de valeur prêts à être vendus. Les mécanismes intuitifs du jeu permettent aux joueurs d'améliorer leurs usines, en augmentant les capacités de production et l'efficacité à chaque progrès.





Home, Planet & Hunters est un tout nouveau jeu de rôle rétro développé par Black Pearl Games, la société à l'origine de Brutal Street. Vous partez en exploration à travers les terres désolées d'une planète en ruines, recrutant une variété de "chasseurs" pour protéger votre planète. Le jeu se déroule sur une planète appelée "The Ring" après un cataclysme anonyme. Vous incarnez l'un des huit chasseurs qui s'unissent pour protéger leur planète d'origine. À partir de cette liste, que vous recruterez tout au long du jeu, vous formerez votre propre escouade de trois personnes. En combinant leurs capacités afin de créer des combinaisons uniques, votre défi consiste à vous frayer un chemin à travers tous les obstacles, des monstres aux robots, voire pire.





Au milieu des chuchotements des cerisiers en fleurs, dans un village imprégné de l'histoire des samouraïs, une jeune fille aux rêves incessants réveille un mal ancien. Elle doit maintenant percer les ténèbres pour devenir le plus grand samouraï dans Katana of Rin. Naviguez sur des terres traîtresses, des forêts denses où les ombres se profilent, aux temples où les secrets se chuchotent, en passant par les pics gelés qui touchent le ciel. Chaque étape de cette aventure d'action RPG en 2D exige de la précision, de l'habileté et une maîtrise stratégique du katana. Un jeu de grande qualité réalisé par un seul développeur, amoureux des anciens jeu d'action !





The Mystery of Eigengrau (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 718 Mo, iOS 12.0, Gabriel Moldovan) Embarquez pour un voyage atmosphérique et glaçant à travers le Mystère d'Eigengrau, où l'horreur est omniprésente. Alors que vous naviguez dans une forêt maudite, l'essence même de l'horreur effrayante imprègne chaque instant, vous tenant en haleine. La survie devient un compagnon constant dans cette salle d'évasion de cauchemars, mettant à l'épreuve vos instincts face à des rencontres à vous faire froid dans le dos.



Un puzzle immersif intense à découvrir au plus vite !





Skate Fish (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 222 Mo, iOS 12.0, Whitethorn Digital) Par les créateurs de BOMBFEST, bienvenue dans un monde où le seul moyen d'attraper des poissons dignes de ce nom est de les impressionner (avec un skate) ! Personnalisez votre personnage, votre planche et votre canne à pêche, et parcourez sept environnements glaçants, chacun avec ses propres espèces et ses obstacles radicaux. Utilisez les commandes tactiles à deux doigts pour faire basculer votre planche, passer sur les rebords et exécuter des sauts et des figures incroyables. Devenez une légende de la pêche au skate en attrapant des dizaines de carpes, d'achigans, de truites et d'autres poissons captifs pour alimenter l'aquarium local.



Un jeu délirant !





Taco: Hamster Hero (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.0.0, 480 Mo, iOS 16.1, Global Outlier) La maison autrefois paisible de Taco le hamster est attaquée ! Des créatures menacent chaque coin !



En tant que guerrier courageux et survivant avec un immense courage, rejoignez Taco dans un voyage épique pour vaincre les ennemis menaçants et restaurer la paix !





Le soleil a gelé. Le monde a succombé au Wildfrost. Seule la ville de Snowdwell et ses survivants constituent le dernier rempart contre un hiver éternel... Constituez un deck de cartes puissantes et d'objets élémentaires, et luttez pour bannir le gel une fois pour toutes ! Un jeu sans fin rejouable à l'infini qui propose plus de 160 cartes et un système accessible pour tous les niveaux.





Nouveaux jeux payants iOS :

Bienvenue dans Epic Win 2, la suite du classique EpicWin de 2010. Epic Win 2 est une application iPhone qui remet de l'aventure dans votre vie. Il s'agit d'une liste de choses à faire simplifiée, pour noter rapidement toutes vos tâches quotidiennes, mais avec une touche de jeu de rôle. Ainsi, au lieu de simplement cocher vos tâches et vos rappels, vous gagnez de l'XP pour améliorer et développer votre personnage dans une quête permanente d'amélioration des statistiques, de gain de richesse et de montée en niveau. Dans cette nouvelle suite remaniée, vous avez également un nouveau monde magique à explorer, Navarr.





Lonesome Village (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 989 Mo, iOS 12.0, Esteban Duran) Lonesome Village est une ville confortable et calme qui a du mal à revenir à la vie après qu'une étrange calamité a mis fin à sa paix.



Bénéficiez le rôle de Wes, Coyote et aide à restaurer la vie et l'espoir des gens dans ce simulateur de vie plein de puzzles, d'aventure et de secrets !