Sorties jeux : Decoherence, NASCAR Manager, Pinball Masters et Golf Journey

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Decoherence, NASCAR Manager, Pinball Masters et Golf Journey.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Golf Journey (Jeu, Sports / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 269 Mo, iOS 12.0, Job Postma) Golf Journey est un jeu de golf stylisé en 2D avec des trous difficiles dans des paysages magnifiques.



Le jeu offre un gameplay amusant, facile à prendre en main, tout en étant stimulant.



Parviendrez-vous à terminer les 1000 trous ? Télécharger le jeu gratuit Golf Journey





Atlas Fury (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 117 Mo, iOS 12.0, Excerion Sun LLC) Embarquez pour une odyssée intergalactique qui n'est pas sans rappeler des jeux comme Space Invaders ou Galaga ! Préparez-vous à relever le défi ultime : des hordes d'adversaires cosmiques vous assaillent depuis tous les coins de l'univers. Il vous faudra esquiver, louvoyer et faire exploser votre chemin à travers les étoiles dans un jeu de survie qui mettra à l'épreuve vos réflexes et vos talents de stratège !



19 vaisseaux dans le jeu, chacun avec ses propres armes, 6 armes spéciales, un pouvoir d'invisibilité temporaire à la Sonic et Mario et plus encore. Télécharger le jeu gratuit Atlas Fury





Bare Knuckle Brawl (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.0, 810 Mo, iOS 12.0, STEFAN MILOJKOVIC PR IMPERIUM ...) Ressentez chaque coup de poing, chaque esquive et chaque KO grâce à des graphismes et des animations réalistes. Le moteur physique du jeu garantit une expérience de boxe immersive et authentique d'après les développeurs.



Le jeu propose plusieurs combattants dont les compétences et attributs sont personnalisables.



Le gameplay est à la fois simple d'accès et assez complet pour les plus expérimentés. Télécharger le jeu gratuit Bare Knuckle Brawl





Decoherence (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 2,7 Go, iOS 13.0, Efecto Estudios S.A.S) Decoherence est un mélange de twin-stick shooter, de combat tactique en arène et de jeu de stratégie déjà vu sur Apple Arcade. Il s'agit d'un jeu mécaniquement complexe et stimulant, difficile à jouer sur un petit écran. Le texte et les icônes sont minuscules, et les commandes nécessitent de petits doigts et une grande précision. Mais sur grand iPhone ou iPad, c'est un pur régal avec un joli moteur et un côté stratégique indéniable. Télécharger le jeu gratuit Decoherence





Level Devil (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 53 Mo, iOS 14.5, Unept) Un jeu agréable et sans surprise avec 80 niveaux qui vous rendent heureux et des graphismes pour le moins simplistes, mais efficaces. Télécharger le jeu gratuit Level Devil





NASCAR® Manager (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v28.01.165000, 772 Mo, iOS 15.0, Hutch Games Ltd) Le jeu Nascar officiel, pour les fans de course et de gestion. Plusieurs modes de jeu, dont des 1 contre 1 en ligne. Les graphismes sont superbes et le jeu dans son ensemble est plutôt bon. À recommander vivement aux personnes qui aiment ce sport, mais qui aiment aussi réfléchir et élaborer des stratégies. Télécharger le jeu gratuit NASCAR® Manager





Pinball Masters (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,9 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un jeu pour les abonnés Netflix.



Les fans de flipper vont se ruer dessus, avec des tables à thème comme Godzilla, Grimm et autre Kong.

Comme toujours, il faudra maîtriser la bille pour tenter d'atteindre le sommet des classements ou battre vos propres records en solo. Mieux, une fonction pour jouer à deux en local a été prévue. Avec le moteur physique bien connu de Zen Studio, c'est du tout bon. Télécharger le jeu gratuit Pinball Masters





Shovel Pirate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 18 Mo, iOS 11.0, Gionathan Pesaresi) Suivez la carte, cherchez des indices et collectez tous les trésors ! Incarnez un pirate en quête des trésors les plus loufoques. Shovel Pirate est un jeu de plateforme mignon avec des puzzles amusants, des personnages adorables et des pièges astucieux à éviter. Télécharger le jeu gratuit Shovel Pirate





Nouveaux jeux payants iOS :

Clever Mixed (Jeu, Jeux de société / Quiz, iPhone / iPad, v1.0, 51 Mo, iOS 11.0, BrettspielWelt) Avec "Clever Mixed", tout va de pair. Avec ce nouveau membre de la série à succès, vous rencontrerez de vieilles connaissances et de nouveaux amis. Le système de récompense de la série Clever est à nouveau rempli de défis intéressants et de décisions délicates.

Pouvez-vous combiner toutes les actions supplémentaires pour utiliser au mieux vos bonus ? Quels chiffres utiliser pour déclencher les effets les plus utiles ?

Bien sûr, il y a cinq nouvelles catégories de dés cette fois-ci, y compris la disposition des bonus, ce qui rend encore une fois difficile de trouver les meilleurs mouvements. Télécharger Clever Mixed à 3,99 €





Gargoyles (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 49 Mo, iOS 12.4, Karl Voskuil) Lulu a transporté une gargouille depuis l'Entre-deux.

La dernière fois qu'elle avait vu une gargouille, c'était à l'âge de dix ans. Sa grand-mère l'avait emmenée dans la forêt et l'avait aidée à donner un lutin à cette étrange créature immobile.

Cette gargouille, elle aussi, mangea un lutin dans la main prudente de Lulu. Elle chanta une pure note de plaisir. Puis elle s'adressa à l'esprit de Lulu.

C'est alors que les automates attaquèrent.



Placez votre armée de gargouilles à des endroits stratégiques pour récolter des lutins et vaincre les hordes d'automates et de prédateurs. Faites progresser vos gargouilles en les faisant évoluer vers des formes plus puissantes grâce à trois arbres d'évolution différents. Essayez un Boulder tanky pour la défense et un Mage noir pour les dégâts à distance de type vapeur, ou expérimentez la capacité Lure de la Manticore à plusieurs rangs. Télécharger Gargoyles à 1,99 €





High Sea Saga DX (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v2.52, 74 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Des richesses légendaires enfouies dans des sites secrets à travers le monde, des monstres sauvages pour contrecarrer chaque tour de votre périple, d'autres pirates cherchant à saborder votre navire - un tel chaos maritime et bien plus encore vous attendent dans cette simulation de cape et d'épée la plus raffinée qui soit !



Vous aurez besoin d'une équipe de confiance pour surmonter les obstacles, sans parler d'un navire - alors assurez-vous de ne choisir que les plus habiles des chiens de mer, et construisez un joyeux vaisseau aux vraies proportions pirates !



Alors, tout le monde à bord ! Avec le vent de vos rêves contre les voiles, embarquez pour une saga en haute mer qui ne manquera pas de vous faire tailler des croupières ! Télécharger High Sea Saga DX à 7,99 €





Minabo - A walk through life (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1, 427 Mo, iOS 12.0, DevilishGames) Dans Minabo, un jeu de simulation de vie sociale, vous parcourez le sentier de l'existence pendant que votre personnage, un navet, se développe et interagit socialement, évoluant selon les choix que vous faites. Dès le départ comme simple germe, chaque pas fait avancer le temps et vous déterminez le tempo de votre progression, apprenant et modelant votre personnalité au contact d'autres légumes de votre espèce. Construisez votre réseau social en choisissant les amitiés qui vous enrichissent et écartez les autres, optez pour une vie remplie d'aventures avec des radis comme compagnons, créez une famille ou vivez intensément pour une existence brève mais mémorable. Télécharger Minabo - A walk through life à 3,99 €