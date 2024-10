Sorties jeux : Walkabout Mini Golf, Halls of Torment, Miraibo GO et RollerCoaster Tycoon

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Walkabout Mini Golf, Jewel Match Royale Solitaire, Halls of Torment, Miraibo GO et RollerCoaster Tycoon.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années. Depuis la fermeture de TouchArcade, nous sommes les seuls à proposer autant de nouveautés gaming.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Jewel Match Royale Solitaire (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v2024.10.04, 198 Mo, iOS 13.0, Mr.Goodliving / RealNetworks I...) Parcourez des terres enchantées pour restaurer des châteaux magnifiques à leur splendeur passée. Avec plus de 300 niveaux et 24 variantes de Solitaire, comme les modes Klondike, Pyramide et FreeCell, cette aventure mettra votre stratégie à l'épreuve. Collectez des gemmes et des pièces pour débloquer des améliorations et transformez chaque scène. Chaque niveau apporte un défi unique alors que vous redonnez vie aux majestueux châteaux du royaume.



Profitez de ce jeu de Solitaire GRATUITEMENT ou débloquez tous les jeux GameHouse avec un abonnement sans publicité et en accès illimité. Télécharger le jeu gratuit Jewel Match Royale Solitaire





ALTDEUS: Beyond Chronos (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 12.0, Izanagigames, Inc.) ALTDEUS : Beyond Chronos est de 'un des visual novels les plus impressionnants qui soient, avec une approche de la VR très qualitative. Il s'agit de la deuxième partie de l'Univers Chronos. En 2080, l'humanité, poussée sous terre par l'apparition soudaine d'êtres colossaux connus sous le nom de « météores », s'est réfugiée dans la ville souterraine de Tokyo augmentée, d'un rayon de 2 kilomètres. Deux siècles plus tard, en 2280, Chloé, membre de l'organisation Prometheus qui s'oppose aux Météoras, pilote le Makhia, une arme humanoïde de défense de la ville, et survit aux combats acharnés aux côtés de ses camarades.

Tout ce qu'elle fait, c'est venger sa chère amie Coco. Télécharger ALTDEUS: Beyond Chronos à 13,99 €





Billiards Pool 8 Club 3D (Jeu, Sports / Jeux de société, iPhone, v1.0, 117 Mo, iOS 12.0, H.T Games) 8 Ball Club est un joli jeu de billard moderne de style métro urbain, conçu pour se jouer en solo. Il offre des effets physiques ultra-réalistes pour une expérience de billard amusante et rapide. Les joueurs peuvent affronter des niveaux de difficulté variés, du débutant au professionnel, tout en affinant leurs compétences. Avec ses animations 3D, des effets sonores d'impact authentiques, et un contrôle tactile fluide, ce jeu offre un défi relaxant et divertissant. Un petit jeu qui mérite l'attention des fans. Télécharger le jeu gratuit Billiards Pool 8 Club 3D





Miraibo GO (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.10.1(3.1659), 2,3 Go, iOS 12.0, Dream Cube Games Limited) Vous attendiez Palworld ? Voici Miraibo Go, un hommage à celui qui s'est fortement inspiré de Pokémon, au grand dam de Nintendo. Dans cette aventure, vous pouvez capturer, entraîner des monstres aux compétences et attributs variés, combattre des ennemis, et bâtir des bases pour créer une utopie de monstres. Renforcez votre équipe en affrontant des boss et profitez de divers modes de jeu amusants, tout en utilisant l'aide des monstres pour la production automatique de ressources.



Capturez plus de 100 monstres classiques et explorez le monde avec vos amis. Télécharger le jeu gratuit Miraibo GO





Carrom Classic (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 174 Mo, iOS 15.0, Onetap Co.,Ltd) Carrom Classic Game est un jeu de société multijoueur facile à jouer et addictif ! Plongez dans des parties captivantes et visez la victoire en plaçant toutes vos pièces avant votre adversaire. Ce jeu combine parfaitement stratégie et habileté, offrant une expérience de jeu immersive avec des contrôles intuitifs et une physique réaliste. Affinez votre précision pour marquer des points et surpasser vos adversaires dans ce jeu 2D très prenant. Télécharger le jeu gratuit Carrom Classic





RollerCoaster Tycoon (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 832 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Créée par Atari et Nvizzio Creations, voici la version Netflix de RollerCoaster Tycoon. RollerCoaster Tycoon est une version réinventée du classique jeu de simulation où vous concevez, construisez et gérez un parc d'attractions. Exclusivement disponible pour les abonnés Netflix, cette édition propose des attractions uniques et des défis quotidiens. Vous contrôlez tous les aspects du parc, des montagnes russes aux restaurants, en passant par les boutiques et les employés. Créez des montagnes russes avec des loopings, tire-bouchons et autres éléments palpitants. Gagnez des récompenses et agrandissez votre parc avec des attractions variées, incluant même un parc aquatique. Le jeu continue à fonctionner en votre absence, offrant une expérience fluide sur mobile. Télécharger le jeu gratuit RollerCoaster Tycoon









A Little to the Left (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.2, 932 Mo, iOS 16.0, Secret Mode) A Little to the Left offre une aventure originale où les joueurs trient, empilent et organisent des objets ménagers avec plus de 100 puzzles uniques. Un achat unique dans l'application permet de débloquer l'accès complet, y compris les puzzles quotidiens de la « Livraison quotidienne de rangement » et les défis saisonniers de l'Archive, le tout sans publicité. Le jeu propose plusieurs solutions pour chaque puzzle, des commandes intuitives par glisser-déposer et un chat espiègle qui sème le désordre. Parfait pour les joueurs qui cherchent des casse-têtes originaux, le jeu comprend également un système d'indices et la possibilité de sauter des niveaux. Télécharger le jeu gratuit A Little to the Left





Machinika: Atlas (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 2,5 Go, iOS 11.0, Plug In Digital) Machinika: Atlas est un jeu de puzzle immersif qui fait suite à Machinika: Museum. Le jeu se déroule sur Atlas, une lune de Saturne, où le joueur incarne un chercheur de musée explorant un vaisseau extraterrestre mystérieux. Bien qu'il soit lié à l'histoire précédente, il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier volet pour comprendre Machinika: Atlas. Le jeu propose des énigmes complexes, une ambiance captivante de science-fiction, et des commandes intuitives pour une expérience fluide, tout en dévoilant progressivement une histoire pleine de mystère. Les fans de puzzles comme The Room peuvent y aller les yeux fermés, un achat in-app permettant de débloquer la totalité par la suite. Télécharger le jeu gratuit Machinika: Atlas





Baseball GOAT (Jeu, Sports / Mots, iPhone, v1.1.1, 348 Mo, iOS 12.0, Red falcon) Baseball GOAT est un jeu de simulation de carrière dans lequel vous incarnez un joueur de baseball, avec pour objectif de devenir une légende du sport. Vous commencerez en tant que rookie et améliorerez vos compétences à travers des matchs, des entraînements et des pratiques. Le jeu vous permet de gérer votre carrière en négociant des contrats avec des équipes, sponsors, et agents, tout en interagissant avec vos coéquipiers et entraîneurs. Personnalisez votre personnage en améliorant des compétences clés comme le frappe, le lancer, la course et la défense.



Il faut en revanche comprendre l'anglais. Télécharger le jeu gratuit Baseball GOAT





Nouveaux jeux payants iOS :

Walkabout Mini Golf (Jeu, Sports, iPhone, v1.0, 595 Mo, iOS 17.0, Mighty Coconut) La Pocket Edition de Walkabout Mini Golf offre des interactions exclusives comme « Putt en balançant » et « Putt en touchant », apportant de nouvelles façons de maîtriser vos coups. Le jeu propose des parcours variés, jouables seul ou en multijoueur via un mode de jeu croisé sur iOS ou en réalité virtuelle. Explorez des mondes fantastiques, relevez des défis, découvrez des jeux de piste cachés et profitez d'une expérience de mini-golf unique et immersive. Un super titre qui a connu le succès sur le Meta Quest en 2022. Télécharger Walkabout Mini Golf à 5,99 €