Sorties jeux : Wheres Samantha, Mini Golf RPG, Mimelet

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Wheres Samantha?, Mini Golf RPG, Mimelet.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Wheres Samantha (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 435 Mo, iOS 10.0, Rok Operations) Où est Samantha ? C'est exactement ce que se demande George, un bout de tissu sans prétention. Aidez George à rechercher son amour perdu, Samantha, à surmonter les énigmes et les obstacles dans ce monde textile dessiné à la main et à dérouler le récit fantaisiste de George. Très poignant malgré un style graphique apparemment désuet. 45 niveaux jouables à la manette et narrés par Rufus Hound, acteur, présentateur et comédien primé. Télécharger le jeu gratuit Wheres Samantha





JIO and the Magic Scrolls (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.12, 383 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) Voici un jeu de combat automatique avec 5 héros et leurs parchemins magiques, un nouveau RPG AFK. Il s'agit donc de gérer la partie stratégique, tel un entraîneur de club de sport qui doit opérer les bons changements au bon moment. Si il y a 12 parchemins à collectionner, seuls 3 peuvent être utilisés par combat, un élément tactique supplémentaire qu'il faut prendre en compte avant les joutes. C'est plutôt joliment réalisé, reste à voir si le modèle free-to-play est équilibré. Télécharger le jeu gratuit JIO and the Magic Scrolls





Mini Golf RPG (Jeu, Jeux de rôle / Sports, iPhone / iPad, v1.003, 281 Mo, iOS 10.0, Tyler Chapman) Un jeu de golf qui tend vers le RPG au tour par tour, ça vous tente ?

Explorez un donjon de RPG comme jamais auparavant en menant votre équipe à la victoire. Rencontrez des ennemis à thème après chaque coup et des boss plus puissants après avoir terminé un trou. En luttant côte à côte avec votre équipe de caddies, pourrez-vous devenir assez fort pour ramener la paix dans le monde du mini-golf ? Le tout avec un joli design 8-bits. Télécharger le jeu gratuit Mini Golf RPG





Gutsy the Guinea Pig (Jeu, Casse-tête / Course, iPhone / iPad, v1.0.02, 222 Mo, iOS 11.0, Drizzle Games) Un héros improbable se lance dans l'action pour sauver ses amis dans ce jeu de puzzle polarisé !



Dans une tentative désespérée de retrouver leur gloire d'antan, les chats de l'Internet ont ourdi un complot sournois pour redonner vie à leurs icônes d'antan. Comment vont-ils s'y prendre ? En volant la force vitale de cochons d'Inde sans défense ! Aidez Gutsy le cochon d'Inde à franchir une série d'obstacles magnétiques pour récupérer les clés de la liberté de ses amis. Télécharger le jeu gratuit Gutsy the Guinea Pig





Falls - 3D Slide Puzzle (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 301 Mo, iOS 11.0, ENNFACE INC.) Falls est un jeu de puzzle 3D familial où les joueurs font glisser des blocs de manière stratégique pour créer un chemin permettant à l'eau de remplir des étangs.



Utilisez des objets pour vous aider à résoudre des énigmes particulièrement diaboliques, stockez-les dans votre boîte à outils pour les utiliser plus tard, ou créez-en de nouveaux en franchissant des niveaux et en utilisant l'énergie pour faire pousser et récolter des plantes dans notre nouveau mode Récolte.



Plongez dans 250 niveaux au rendu magnifique et aux styles artistiques distincts, répartis dans 5 mondes aux mécanismes uniques, comme la résolution d'énigmes contre la montre ou la recherche de solutions en un nombre limité de mouvements. Télécharger le jeu gratuit Falls - 3D Slide Puzzle





Escape Game-Treasure Of Abyss (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 130 Mo, iOS 9.0, HFG ENTERTAINMENTS) Un nouveau point & click qui propose une aventure en tapotant, en parcourant et en réfléchissant. Vous devez vous échapper de lieux aussi beaux que variés avec des énigmes à résoudre. Un escape game à tester pour tous les aficionados du genre. Télécharger le jeu gratuit Escape Game-Treasure Of Abyss





Cubi Code - Puzzles de Logique (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.4, 74 Mo, iOS 11.0, Guillaume Danel) Déplace, pousse, tire et téléporte des cubes dans ce jeu de puzzle en 3D minimaliste qui va faire travailler ta logique. Voilà ta mission à travers 120 puzzles de base, mais aussi des puzzles créés par les joueurs, le tout sur une musique d'ambiance relaxante. Télécharger le jeu gratuit Cubi Code - Puzzles de Logique





Conquicktory (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 22 Mo, iOS 9.0, Alexey Izvalov) Conquicktory est une stratégie minimaliste au tour par tour axée sur les décisions de haut niveau dans le développement de votre civilisation. Vous contrôlerez les relations diplomatiques avec les pays voisins, déclarerez les guerres, planifierez les frappes clés et distribuerez les fonds pour les questions pacifiques/militaires. Vos sujets feront le reste du travail - il n'y a pas besoin de microgérer en profondeur tous les aspects de votre glorieux empire en pleine expansion. Les fans du genre peuvent s'y plonger sans tarder. Télécharger le jeu gratuit Conquicktory





Mimelet (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 39 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) Mimelet est un jeu de plateforme original inspiré d'un certain Super Mario, mais qui va plus loin. Malgré une plastique résolument rétro remplie de clin d'oeil au maître du genre, Mimelet a la bonne idée de proposer un gameplay atypique qui permet à notre mascotte de voler les pouvoirs de ses ennemis. Et ça, ça change tout ! Télécharger le jeu gratuit Mimelet





Nouveaux jeux payants iOS :

Tower Hunter: Erzas Trial (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.21, 971 Mo, iOS 10.0, HONG KONG YOULOFT TECHNOLOGY L...) Tower Hunter : Erza's Trial est un jeu d'action classique de type roguelike à défilement latéral. Du point de vue de la première personne de l'héroïne Erza, les joueurs lèvent le voile sur une histoire d'aventure. Erza a signé un contrat avec le Diable depuis son enfance et elle a acquis la capacité de renaître. Grâce à cette capacité, Erza a pu écarter un danger en patinant sur une glace fine et explorer le monde inconnu de la tour.

La mort est sévèrement punie dans ce jeu. Après sa mort, Erza sera renvoyée à son emplacement initial par la magie du temps et de l'espace du Diable. Comme dans les autres jeux, Erza peut également être réanimée sur place grâce à des accessoires rares. Dans les défis sans fin, Erza collectera des matériaux et des trésors précieux et deviendra de plus en plus forte ! Télécharger Tower Hunter: Erzas Trial à 6,99 €





Smol Dungeon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 11 Mo, iOS 14.0, Kristofer Shamloo) Naviguez dans les profondeurs du donjon de Smol en utilisant votre intelligence, des pièges et des téléports. Vous cherchez le plus noble des trésors, le Calice. Mais attention ! Il y a de dangereux monstres dans cet endroit sombre. Attention au sang aussi, vous ne voulez pas salir vos chaussures, n'est-ce pas ?



Un jeu premium sans publicité, sans achats in-app et à bas prix. Un jeu facile d'accès jouable à une main. Télécharger Smol Dungeon à 1,99 €