Sorties jeux : Towaga, Temple Run Idle Explorers, Little Big Workshop et Golf Odyssey 2

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Towaga: Among Shadows, Temple Run: Idle Explorers, Little Big Workshop et Golf Odyssey 2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Towaga: Among Shadows (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 612 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) Dans Towaga: Entre les Ombres, vous devez apprendre à maîtriser le pouvoir de la lumière pour repousser des hordes de créatures enragées déterminées à vous anéantir. Vos compétences et votre persévérance seront mises à l'épreuve alors que vous combattez à travers la jungle ou explorez les cieux surplombant les temples perchés sur les montagnes. Découvrez des sorts dévastateurs, améliorez vos compétences et débloquez de nouveaux équipements pour affronter Metnal, le Héraut du Néant, et sa légion des ténèbres. Parcourez plus de 70 niveaux magnifiques et explorez les 4 modes de jeu distincts tout en dévoilant le mystérieux passé d'Az'kalar grâce aux artefacts à débloquer. C'est le plus beau jeu de la semaine, assurément ! Si vous aimez Dead Cells par exemple, vous allez apprécier le titre de Noodlecake. Télécharger Towaga: Among Shadows à 2,99 €





Ninja Commando ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 160 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Ninja Commando est un jeu d'action publié par SNK en 1992.

Combattez pour protéger l'histoire des marchands de mort qui projettent de semer le chaos dans le monde.

Tirez, utilisez des trucs de ninja et des coups mortels, et accumulez des parchemins pour effectuer des transformations afin d'obtenir une variété d'attaques.

Le jeu est également disponible en mode simultané à deux joueurs. Télécharger Ninja Commando ACA NeoGeo à 3,99 €





Mayority (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.10, 506 Mo, iOS 11.0, WOTI World of Tomorrow Institu...) Les élections sont terminées et vous êtes le nouveau maire de Mayority ! Mais ce n'est que le début de votre histoire à succès. Les habitants de Mayority ont tous des idées différentes sur ce que devrait être leur ville idéale. Votre défi consiste à prendre en compte tous leurs besoins et à prendre des décisions équitables pour tous. Êtes-vous prêt à relever ce défi ? Alors, c'est parti !



Avec Mayority, vous découvrirez ce qui se passe lorsque les choses ne sont pas équitables. Les habitants se mettent en colère, protestent et, lorsqu'ils sont totalement frustrés, quittent la ville. La ville perd alors des recettes fiscales et vous perdez des électeurs. Télécharger Mayority à 7,99 €





Little Big Workshop (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.9, 307 Mo, iOS 14.0, HandyGames) Connu et reconnu sur PC, Switch, PS4 et Xbox, Little Big Workshop est arrivé sur nos mobiles ! Beau et toujours aussi passionnant, voici un jeu de gestion pas comme les autres. Imaginez une usine magique qui apparaît directement dans votre salon. C'est un chef-d'œuvre minutieusement planifié, où des ouvriers dévoués rassemblent tout ce que les clients désirent. Des canards en caoutchouc aux buffets, des drones aux guitares électriques, des scooters et bien d'autres merveilleuses marchandises sont fabriqués à partir de différents matériaux et peuvent être vendus à prix élevé. Vous investissez directement dans votre usine pour acquérir davantage de machines, embaucher plus de travailleurs et développer votre entreprise. Dans Little Big Workshop, vous devenez un magnat de l'industrie manufacturière ! Télécharger Little Big Workshop à 9,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Temple Run: Idle Explorers (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 234 Mo, iOS 13.2, Imangi Studios, LLC) Les créateurs de la série emblématique Temple Run, qui a cumulé plus d'un milliard de téléchargements, nous proposent Temple Run: Idle Explorers. Plongez dans une aventure épique aux côtés de Guy Dangerous, Scarlett Fox et leurs compagnons dans ce jeu incrémental captivant. Explorez des terres inconnues, accumulez de l'or, gérez des travailleurs, découvrez des trésors rares, améliorez les compétences de votre équipe et aspirez à devenir l'explorateur le plus riche de tous les temps ! Un jeu dans l'univers du runner classique, très bien réalisé mais truffé d'in-apps. À vérifier sur la durée ! Télécharger le jeu gratuit Temple Run: Idle Explorers





Ruins Story (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.05, 241 Mo, iOS 10.0, Pujia8 Limited) Un jeu de shoot 2D de type Roguelite à jouer à la verticale.

Déplacez-vous, visez et tirez à grande vitesse en utilisant un seul doigt.

Explorez en utilisant les objets au fur et à mesure qu'ils sont débloqués, en imaginant de nouvelles constructions et stratégies à chaque fois, puisque tout est généré aléatoirement ! Télécharger le jeu gratuit Ruins Story





Golf Odyssey 2 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 351 Mo, iOS 11.0, Ruben Pecellin) Golf Odyssey 2 offre une expérience originale dans le monde du golf.

Ne vous laissez pas tromper par sa bande-son décontractée, son atmosphère incroyable ou son magnifique pixel art. Golf Odyssey 2 peut être un moment de calme et de paix, vous permettant de vous déconnecter du stress quotidien, mais aussi un jeu exigeant où vous devez perfectionner votre swing et votre style de jeu. Démarrez votre carrière et relevez de nouveaux défis sur des parcours passionnants pour atteindre les sommets. Télécharger le jeu gratuit Golf Odyssey 2





Dungeon Abyss (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v0.1.15, 125 Mo, iOS 12.0, Dario Conti) Dungeon Abyss est un dungeon crawler procédural rogue-lite au tour par tour, dans lequel vous pouvez explorer différents mondes en essayant de retrouver la lumière perdue qui a été volée, de rétablir l'équilibre et de découvrir votre vraie nature dans le processus.



Plusieurs mondes générés de manière procédurale, le jeu est encore en beta, de nouveaux mondes et fonctionnalités seront ajoutés dans les prochaines versions, merci pour votre compréhension et votre soutien.



Vous pouvez également vous amuser dans le mode création dans lequel vous pouvez créer votre propre donjon, avec les ressources débloquées lors de l'exploration des mondes. Télécharger le jeu gratuit Dungeon Abyss





CyberWave Survivor (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 106 Mo, iOS 11.0, adam rogan) CyberWave Survivor, le jeu de tir spatial de survie avec un gameplay minimaliste et des choix difficiles grâce aux améliorations des vaisseaux !

Défendez les cyberplanètes contre des vagues de vaisseaux ennemis, à la manière d'un Shmup ! Traquez les missiles, les vaisseaux boss et plus encore.

Chaque vague se termine, ce qui permet de prendre des décisions pour améliorer le vaisseau, si la monnaie le permet... Télécharger CyberWave Survivor à 0,99 €