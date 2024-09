Sorties jeux : Dune: Imperium, Game Dev Tycoon et Recursion

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dune: Imperium, Game Dev Tycoon (Netflix) et Recursion.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Game Dev Tycoon (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.235, 962 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Pour les abonnés NETFLIX.



Le retour d'un de nos jeux préférés, Game Dev Story où vous devez construire votre studio de A à Z et entrer dans l'histoire des jeux vidéo rétro avec cette simulation de gestion d'entreprise ultra-satisfaisante. En 2010, Kairosoft a connu un succès retentissant avec Game Dev Story sur les appareils iOS. Le jeu convenait parfaitement aux appareils mobiles et il était très amusant d'essayer de créer un studio de développement de jeux à partir de rien, surtout avec tout l'humour et les parodies de l'histoire réelle des jeux vidéo qui émaillaient le jeu. Cependant, Game Dev Story était à l'origine un jeu PC sorti en 1997, plus d'une décennie avant sa surprenante ascension sur iOS, et à bien des égards, le jeu semblait dépassé. Du coup, Greenheart Games a sortir Game Dev Tycoon en 2012, avant de sortir sur mobile en 2017. Plus beau et plus complet, il est parfait ! Télécharger le jeu gratuit Game Dev Tycoon





Pixel Heroes: Tales of Emond (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, 2,1 Go, iOS 12.0, HaoPlay Limited) "Pixel Heroes: Tales of Emond" est un jeu RPG classique pixel art de style japonais qui vous rappellera un certain Zelda, mais avec des effets modernes.



La légendaire Déesse de la lumière a créé le continent sacré d'Emond, mais la civilisation magique est tranquillement érodée par les mauvaises pensées, et le Roi Démon endormi est sur le point de se réveiller après des millénaires. Dans cette chronologie chaotique, un rêve bizarre se déroule, révélant vos souvenirs longtemps scellés. Vous commencez à vous remémorer tout ce qui s'est passé : sur le continent déchiré par la guerre et plein de cicatrices, il y a toujours eu une figure résolue qui guidait les gens vers la lumière, et cette figure c’est « Vous », l'exécuteur !



Une magnifique aventure mais dont il faudra surveiller le modèle économique. Télécharger le jeu gratuit Pixel Heroes: Tales of Emond





Summoner Wars Online (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1, 233 Mo, iOS 13.0, Plaid Hat Games LLC) Summoner Wars est un jeu de cartes passionnant de combat fantastique qui vous met dans la peau d'un puissant invocateur. Démontrez vos prouesses tactiques en invoquant des unités à vos portes, en déjouant les plans de votre adversaire et en éliminant l'invocateur ennemi. D'innombrables types d'unités, une grande variété de sorts et de capacités, et la possibilité de construire vos propres decks, tout cela fait de ce jeu un divertissement assuré, partie après partie. Télécharger le jeu gratuit Summoner Wars Online





Vroomies (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 102 Mo, iOS 12.0, Alex Taber) Vroomies est un jeu de course conçu pour les commandes tactiles ! À l'aide de simples glissements et tapotements, vous ferez courir votre Vroomie jusqu'à la victoire contre vos adorables et féroces concurrents !



Mode Championnat - Mettez vos talents de pilote à l'épreuve dans 4 championnats ! Faites la course jusqu'au sommet du classement, en débloquant des améliorations et des défis pour une nouvelle expérience à chaque fois que vous jouez. Il vous faudra une bonne stratégie et des pouces rapides pour atteindre le sommet - avez-vous ce qu'il faut ? Télécharger le jeu gratuit Vroomies





Zombie Forest 3: Underground (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.12, 365 Mo, iOS 12.4, Alexander Tavintsev) En pleine apocalypse zombie, vous vous retrouvez perdu au milieu d'une forêt nocturne, en fuite devant les morts-vivants. Par un heureux hasard, vous découvrez une hutte isolée, dissimulée au cœur de cette forêt dangereuse. Grande est votre surprise lorsqu'un sous-sol fortifié, équipé de tout le nécessaire pour survivre, se révèle sous cette cabane. C'est ainsi que débute votre lutte pour la survie.



Votre mission reste inchangée : survivre à tout prix. Le jour, vous consacrez votre temps à améliorer votre refuge, à renforcer les fortifications, à ajouter des pièces, et à explorer les environs en quête de ressources essentielles telles que nourriture, équipement et armement. La nuit, vous êtes chargé de protéger votre abri contre les assauts incessants des zombies affamés. Votre capacité à voir le jour suivant dépendra entièrement de vos stratégies de survie et de défense.



Cependant, une fois que vous aurez pris vos marques et renforcé votre position, le moment viendra de se lancer dans une nouvelle quête : trouver un autre lieu de refuge. Cette décision marquera le début d'une nouvelle phase de votre survie, poussant les limites de votre ingéniosité et de votre endurance face à une apocalypse qui ne pardonne pas. Télécharger le jeu gratuit Zombie Forest 3: Underground





Nouveaux jeux payants iOS :

Dream House Days DX (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.19, 68 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Dans ce nouveau jeu de simulation élaboré par Kairosoft, vous êtes à la fois l'architecte et le propriétaire de la maison de vos rêves, et c'est à vous de la meubler avec des jeux d'arcade, des saunas et des magasins de proximité. Certains ensembles peuvent améliorer vos chambres... et leur loyer. Combinez une télévision HD et une console pour créer une salle de jeux, ou un piano à queue et une peinture pour créer un salon des beaux-arts !



Montez dans le classement des stars de l'immobilier et vous pourrez peut-être trouver des locataires célèbres, allant des chanteurs à succès aux stars du football !



Mais les enjeux ne se limitent pas aux affaires. Les locataires se tourneront vers vous pour obtenir des conseils sur tout, de l'amour aux choix de carrière. Avec votre aide, ils pourraient bien trouver l'âme sœur ou décrocher l'emploi de leurs rêves !



Encore un jeu complet à ne pas manquer pour les amoureux de la simulation de vie. Télécharger Dream House Days DX à 6,99 €





Dune: Imperium (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3, 530 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) Dune : Imperium, le jeu de plateau hybride de construction de cartes et de gestion des travailleurs dans l'univers de science-fiction épicé, est enfin disponible en version numérique. L'arrivée de l'application sur les appareils mobiles et les consoles Xbox accompagne la sortie de son portage PC récent. En utilisant leurs cartes avec soin pour faire pencher les factions politiques du Duniverse en leur faveur et en surpassant les adversaires dans les combats pour des récompenses supplémentaires à la fin de chaque tour, les joueurs doivent remporter la bataille d'Arrakis - Dune, la planète désertique.



Que ce soit seul ou en ligne, il y a de quoi faire avec des tonnes de cartes, un univers parfaitement respecté et le tout traduit en français. Télécharger Dune: Imperium à 11,99 €





Graviton Force (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.178, 74 Mo, iOS 12.0, Andrew Meir) Graviton Force est un jeu d'action basé sur la mécanique orbitale et utilisant deux règles simples : les choses rouges sont mauvaises et les choses bleues sont bonnes.

Avec une bande son originale, la fin du monde est arrivée et vous allez mourir pour elle. Télécharger Graviton Force à 1,99 €





Paragon Pioneers 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.58, 413 Mo, iOS 12.0, Tobias Arlt) Plongez dans le monde captivant de Paragon Pioneers 2, un jeu de construction de villes au ralenti, au contenu très complet, qui promet des mois de jeu immersif. Découvrez et conquérez des îles personnalisables, en façonnant soigneusement votre empire pour satisfaire les besoins de vos citoyens. Même avec un temps de jeu limité, vous pouvez vous plonger dans cette simulation, en expérimentant diverses stratégies pour améliorer votre royaume. Construisez un magnifique palais et devenez le leader le plus renommé de l'histoire de Paragon ! Télécharger Paragon Pioneers 2 à 6,99 €





Recursion (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 552 Mo, iOS 11.0, Glitch Games) Au réveil, vous êtes seul, confus, affamé et un peu triste - un lundi matin comme les autres - mais attendez, c'est quoi ce bruit ? Oh merde, ils sont partis et l'ont fait. La machine a été activée.



Équipé uniquement de votre intelligence et d'un prototype de Chronologically Aware Memory Enhancement and Recall Appliance, ou C.A.M.E.R.A. en abrégé, vous êtes maintenant engagé dans une course contre la montre pour éteindre la machine avant que la boucle ne se réinitialise. Résolvez des énigmes, lisez des notes placées à des endroits stratégiques, appuyez sur des boutons, risquez de mourir et, avec un peu de chance, échappez au pire lundi que vous ayez connu depuis au moins une semaine.



Deuxième volet de la collection Glitch Broken Dreams, Recursion est un jeu de mystère compact qui regorge d'énigmes, de secrets et de questions en point & click. Un top jeu ! Télécharger Recursion à 4,99 €