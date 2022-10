Sorties jeux : Tallowmere 2, Roots of Tomorrow, Lost Bits, Despots Game

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tallowmere 2, Roots of Tomorrow, Lost Bits et Despots Game.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Roots of Tomorrow (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.8.01, 621 Mo, iOS 10.0, GAMABILIS) Gamabilis vient de lancer Roots of Tomorrow, sa simulation agricole unique du studio sur mobile, axée sur l'agriculture durable. Le jeu de gestion comporte des mécanismes au tour par tour visant à aider les joueurs à comprendre l'agroécologie, dans le but de parvenir à une agriculture durable dans dix ans.



Dans Roots of Tomorrow, les joueurs peuvent s'attendre à construire leur carrière d'agriculteur dans différentes fermes, à savoir la Bretagne (nord-ouest de la France), le Grand Est (nord-est de la France) et la Provence (sud-est de la France). Ils devront gérer leur personnel, ainsi que semer, nettoyer, fertiliser et nettoyer. Ils devront également divertir les visiteurs de la ferme tout en veillant à ce que les employés ne soient pas en surmenage. En outre, le jeu aide les joueurs à comprendre l'agriculture durable grâce à des méthodes telles que le semis direct, l'agriculture de précision, etc. Les scores économiques, environnementaux et sociaux doivent également être correctement équilibrés pour s'assurer que vous atteignez le score idéal à la fin de la période. Il existe plusieurs façons d'atteindre votre objectif. Tout dépend donc de vous et des décisions que vous prenez année après année. Télécharger le jeu gratuit Roots of Tomorrow





Tallowmere 2 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.3.6c, 226 Mo, iOS 13.0, Chris McFarland) Tallowmere 2 est une suite qui reprend ce qui a fonctionné dans le premier jeu, mais en allant plus loin. Plus de butin, plus d'ennemis, plus de mécaniques, etc. Et si le premier Tallowmere n'était pas exactement un chef-d'œuvre graphique, il avait son propre charme notamment grâce à des effets de particules bien sentis. Tallowmere 2 possède le même look unique, mais ses graphismes sont globalement plus détaillés pour le plus grand plaisir des yeux. Regardez le trailer vidéo : Au-delà de l'esthétique, la plus grande nouveauté de Tallowmere 2 est probablement le jeu coopératif en ligne multiplateforme ! Télécharger le jeu gratuit Tallowmere 2





OGame Mobile (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.8.1, 347 Mo, iOS 11.0, Gameforge 4D GmbH) Depuis 2002, des millions d'Imperators intergalactiques se disputent la suprématie de l'univers dans ce jeu de stratégie titanesque où la finesse tactique et la force militaire sont de mise.



Commencez par développer vos planètes pour remporter des combats intergalactiques ! N'importe où, n'importe quand ! Vous pouvez envoyer vos vaisseaux en mission ou accroitre votre production de ressources de votre PC ou de votre smartphone.

Grâce aux précieuses ressources de votre nouvelle patrie, construisez une puissante flotte de guerre. La recherche de nouvelles technologies vous confèrera de gros avantages. Étendez votre empire en colonisant de nouvelles planètes, en formant des alliances ou en affrontant d'autres joueurs. Télécharger le jeu gratuit OGame Mobile





Nailed It! Baking Bash (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.2, 368 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un nouveau titre réservé aux abonnés Netflix.



Appel à tous les pâtissiers du dimanche ! Invitez vos amis à faire le plus beau (ou le plus moche) des gâteaux dans ce jeu inspiré de l'émission à succès. Bienvenue dans un concours de pâtisserie survolté et créatif. Avec vos camarades, essayez de recréer les chefs-d'œuvre gastronomiques du jeu. C'est du gâteau ? Ça reste à voir ! Télécharger le jeu gratuit Nailed It! Baking Bash





High Octane! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 97 Mo, iOS 10.0, ZeMind Game Studio Ltd) High Octane est un jeu de plates-formes d'action basé sur la physique, avec des étapes aléatoires et une grande rejouabilité. Avec des graphismes dignes d'une bande dessinée et une palette de couleurs néon, le jeu est excentrique, charmant et rempli d'une pléthore de costumes pour personnaliser votre héros tout en combattant le crime.



Il est rapide à prendre en main, frais à chaque engagement et permet aux joueurs de développer de réelles compétences en maîtrisant les mouvements et la maniabilité d'Ollie avec une confiance et une précision croissantes. Télécharger le jeu gratuit High Octane!





Giant Monster War (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.46, 693 Mo, iOS 9.2, AUDERE GAMING) Construisez une armée. Commandez vos héros et vos Titans pour étendre votre territoire, conquérir des ruines et unifier le monde entier sous votre commandement.



Un tower defense riche et adorable avec des chats en guise de héros qui peuvent évidemment être améliorés et combinez à gogo. Télécharger le jeu gratuit Giant Monster War





Despots Game (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 419 Mo, iOS 13.0, tinyBuild LLC) Voici un jeu très original. On nous donne quelques humains chétifs, et il faut essayer de les aider à traverser un labyrinthe. Non, on ne peut pas les contrôler lors des batailles : ils se battront automatiquement ! Dans ce jeu, inutile d'appuyer comme un dératé sur les boutons, tout est question de stratégie. Bien sûr, il est possible d'améliorer ses humains avec des épées, arbalètes, cercueils, bretzels rassis et plus encore. En plus, il possible de leur conférer des mutations sympatoches ! Un peu de magie dans le sang et de skin de crocodile n'ont jamais fait de mal à personne. Mais il y a un hic : si tu trépasses, tu dois tout recommencer du début, et le monde entier sera généré à nouveau de A à Z. Un roguelike très intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Despots Game





Alpaca Farm! (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 203 Mo, iOS 11.0, Salt Castle Studio) Préparez-vous à bâtir le plus excitant des empires d'alpagas ! Prenez soin d'incroyables alpagas. Construisez et développez votre ferme. Battez la concurrence dans des salons professionnels passionnants.



Vous construirez un paradis pour les alpagas, avec des écuries, des salles de tonte, un spa, une salle de fitness, ... Tous vos superbes animaux produisent beaucoup de laine, que vous transformez en articles à la mode pour le marché. Engagez des directeurs commerciaux pour vendre vos produits sur le marché et gagnez de l'argent pour développer votre ferme.



Voilà un jeu de gestion original accessible à tous. Télécharger le jeu gratuit Alpaca Farm!





Nouveaux jeux payants iOS :

Switch The Game (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 465 Mo, iOS 12.1, Alessio Mattolini) Rejoignez Switch : la nouvelle aventure de puzzle point and click.



Mettez-vous à l'épreuve avec ses nombreuses énigmes entremêlées d'une histoire de vengeance. Suivez les traces d'une personne disparue. Vous devrez enquêter, chercher des indices et résoudre des énigmes délicates pour découvrir les secrets de votre passé.



Qui est vraiment la personne en danger ?

Pourrez-vous résoudre cette affaire ?

Quel rôle jouez-vous dans ce jeu ?



Tout dépend de vous, de vos choix !

Plongez dans l'histoire de Switch !

Ne faites confiance à personne et utilisez votre intelligence pour résoudre les énigmes d'un esprit étrange.



Disponible en italien et en anglais. Télécharger Switch The Game à 3,99 €





Lost Bits (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 351 Mo, iOS 14.0, brokenbyte) Lost Bits est un jeu de plateforme de précision abstrait, avec des éléments de puzzle et de bullet hell. Votre but est de collecter tous les petits cubes (lost bits) et d'éviter différents obstacles. Si vous touchez un obstacle, votre héros se décomposera en morceaux et vous devrez recommencer.



Vous incarnez Cubos qui doit collecter tous les morceaux perdus pour rentrer chez lui. Essayez de trouver tous les morceaux en un minimum de temps tout en passant par de nombreux niveaux différents à la difficulté progressive. Télécharger Lost Bits à 2,99 €