Sorties jeux : Tomorrow, Rebel Skies, Ash Echoes Global et The Rise of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 16.0, Netflix, Inc.) L'Idole a été perdue mais pas oubliée. Vous devez collecter des indices sur les scènes de crimes pour découvrir des vérités choquantes. Dans ce jeu de mystères, vous enquêtez sur 20 affaires étranges, mêlant crimes, morts, et dépravation. Vous explorez les scènes de crime à votre rythme, collectant des indices pour élaborer des théories sur l'affaire. Il y a un étrange ensemble de personnages impliqués, tels que des prisonniers, des animateurs de télévision, des cadres d'entreprises, tous avec leurs propres motivations. Vous devez associer des noms à des visages, déduire les motivations de chacun, et résoudre le mystère qui se déroule à travers les hallucinogènes, le disco, les fax et la parapsychologie.



Uniquement pour Netflix. Télécharger le jeu gratuit The Rise of the Golden Idol





Honey Grove (Jeu, , , v0.1.62, 471 Mo, iOS 13.0, Runaway) Plonge dans l'univers enchanteur de Honey Grove, le jeu de jardinage et de ferme cosy. Crée et chéris ton jardin de fleurs sauvages pour redonner vie à Honey Grove. Profite du jardinage en nettoyant et en préparant l'espace parfait pour faire pousser de belles plantes comme des marguerites et des pommiers. Fais la connaissance d'un groupe d'abeilles avec des personnalités uniques et talentueuses, et agrandis ton équipe pour découvrir une histoire adorable. Envoie tes Abeilles Exploratrices pour résoudre les mystères qui entourent Honey Grove et explore les nouvelles zones de la ville reconstruite pour trouver de nouvelles plantes et décorations.

Tomorrow (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 230 Mo, iOS 13.0, Swift Apps sp. z o.o. sp. kom.) Demain est arrivé ! Tomorrow est un jeu de survie multijoueur en ligne en temps réel qui se déroule en 2061, dans un monde post-apocalyptique plutôt bien réalisé ! Les retombées radioactives ont changé la vie des survivants, qui luttent pour trouver de la nourriture et un abri tout en repoussant les attaques de créatures mutantes et d'humanoïdes. Dans ce MMORPG de survie, vous pouvez personnaliser votre personnage, construire votre base, explorer pour trouver des ressources, fabriquer des armes, chasser des animaux pour vous nourrir, et participer à des batailles PvP. Le monde regorge de butins et de ressources précieuses pour maximiser vos chances de survie. Il s'agit de tuer les monstres, vaincre les ennemis et survivre dans ce monde hostile.





Rebel Skies (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v3.00.2, 263 Mo, iOS 11.0) Les créateurs de Dookey Dash: Unclogged et de l'univers HV-MTL lancent Rebel Skies, un jeu de combat en temps réel offrant des batailles passionnantes avec J3FF, votre robot préféré. Choisissez une faction, enrôlez un commandant, formez un deck de combat et affrontez d'autres joueurs.Choisissez un camp dans la guerre qui fait rage avec des robots redoutables, des soldats surpuissants et des héros. Montez en grade dans les batailles JcJ, renforcez vos unités et débloquez des unités plus puissantes. Équilibrez votre deck pour optimiser vos chances de victoire. Collectionnez des unités et des commandants uniques, personnalisez vos équipes avec des skins uniques, participez aux batailles de défi pour des récompenses importantes et travaillez en équipe pour vaincre des boss uniques et dominer le classement.





The Crown Saga: Pi's Adventure (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.8, 1 Go, iOS 12.0, SuperPlanet) Dans The Crown Saga: Pi's Adventure, vous combattez automatiquement en 3D pour sauver Natureland du Roi Démon. Le jeu est du style "idle" pour progresser vite et améliorer vos pouvoirs. Vous pouvez augmenter vos compétences en Feu, Eau, Terre, Vent et Lumière, collectionner des costumes, et jouer en ligne. Les combats sont rapides avec des compétences puissantes. Vous entraînez et éveillez votre chevalier, explorez des donjons, affrontez d'autres joueurs pour grimper au classement, et personnalisez vos personnages. SuperPlanet a bien réalisé ce jeu et vous pouvez regarder la vidéo officielle pour le voir en action.





Lumilight: The Fifth Energy (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.3.10, 528 Mo, iOS 12.0, Pixing Studio) La terre contient un élément appelé « trace lumineuse » depuis l'Antiquité, avec des effets sur l'évolution génétique et la survie des espèces. Des concentrations excessives de traces lumineuses peuvent créer des organismes mutants. À Pomrizio, les forces de la coalition ont neutralisé le pays, induisant une forte concentration de traces lumineuses suite à des bombardements nucléaires.Cette situation a conduit à la création de mutants et de créatures dangereuses.Le gouvernement a lancé le « Projet de réhabilitation des sols » en élevant les habitations à mille mètres d'altitude pour éviter les traces lumineuses au sol. Les scientifiques ont découvert que les traces lumineuses peuvent être une source d'énergie alternative, mais nécessitent la collecte de ces traces sur l'ancienne surface. Pour cela, des « collectionneurs de lumière » sont recrutés et formés pour explorer l'ancienne surface et collecter les traces lumineuses en échange d'argent pour le gouvernement.