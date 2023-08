Sorties jeux : Luminaria: Forgotten Echoes, Six Ages 2, Unpacking et WrestleQuest

Aujourd'hui, 19 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Luminaria: Forgotten Echoes, Six Ages 2: Lights Going Out, Unpacking et WrestleQuest.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

WrestleQuest (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.445, 1,9 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix fans de marteaux-pilons et powerbombs ! Laissez-vous inspirer par les légendes de la lutte pour perfectionner votre entrée sur le ring, vos mouvements spéciaux et votre style dans ce RPG d'aventure. Dans ce jeu de rôle fantastique au style pixel art, plongez dans le monde du catch professionnel où des personnages basés sur de véritables stars vous accompagnent de vos premiers pas en tant que débutant sur le ring jusqu'à votre ascension en tant que superstar. Des célébrités telles que Randy « Macho Man » Savage vous guideront à travers des powerbombs et vous accompagneront jusqu'à ce que vous aussi deveniez une icône du catch. Remportez vos rumbles et gagnez le respect ! Télécharger le jeu gratuit WrestleQuest





Bit Heroes Runner (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.8, 543 Mo, iOS 15.0, Kongregate) Bit Heroes Runner : Pixel Blitz insuffle de l'énergie au jeu pixelisé avec une aventure à défilement latéral au rythme effréné qui rend hommage aux classiques du genre.



Évitez le redoutable boss de chaque zone tout en conservant votre butin et vos membres, puis nourrissez votre héros pixelisé dans la nouvelle version du Kongregate Bitverse.



Récupérez des pièces et des bonus pour donner à votre héros l'accélération nécessaire pour franchir les obstacles et atteindre la ligne d'arrivée en toute sécurité. Télécharger le jeu gratuit Bit Heroes Runner





Bloom (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 226 Mo, iOS 13.0, Lucid Labs) Bloom est un nouveau jeu de réflexion gratuit sur les réactions en chaîne et sur un chiot qui aime bizarrement les baies. Suivez Arya et son chien Bo dans une aventure qui se déroule dans des lieux pleins de vie et une histoire mignonne avec des personnages pleins d'esprit, à travers des centaines de puzzles logiques qui vous feront perdre la tête.



Profitez d'un catalogue infini de niveaux gratuits créés par des joueurs comme vous ou essayez le créateur de niveaux ultra simple pour créer votre propre niveau et le partager avec vos amis ! Montrez votre créativité et devenez le meilleur du monde ! Télécharger le jeu gratuit Bloom





BRIXITY (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.21, 396 Mo, iOS 13.0, Devsisters) Plongez dans un futur post-apocalyptique avec BRIXITY, un jeu de construction où vous devenez un Brix-Master chargé de réhabiliter la Terre en ruines en l'an 2523. Bâtissez votre ville en posant Brix sur Brix et créez une nouvelle vision pour la planète dévastée. Planifiez soigneusement votre projet d'urbanisation pour redonner vie à cette terre désolée. Télécharger le jeu gratuit BRIXITY





Clever Jacks (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 1 Mo, iOS 16.4, Kruthay Kumar Reddy Donapati) Voici "Clever Jacks", un jeu de plateau pour iOS qui garantit des heures de divertissement captivant !



"Clever Jacks" présente un plateau de jeu, des pièces et des cartes de joueur distinctives. Placez stratégiquement les pièces sur les cartes vacantes pour surpasser vos adversaires.



Découvrez les capacités distinctes des valets : les valets à un œil éliminent les pièces de l'adversaire, tandis que les valets à deux yeux introduisent des pièces pour un jeu palpitant.



Relevez des défis avec vos amis dans les modes 2 ou 3 joueurs, ou engagez-vous dans des batailles en tête-à-tête contre l'ordinateur. Télécharger le jeu gratuit Clever Jacks





Merge Circle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 188 Mo, iOS 12.0, Ricardo Mendonca) Plongez dans l'univers captivant de Merge Circle, un jeu de réflexion hypercasuel addictif qui met à l'épreuve vos réflexes et votre sens de la stratégie. Fusionnez des unités sur un plateau circulaire dynamique, en les lançant habilement depuis le centre pour débloquer des niveaux dynamiques et résoudre des puzzles complexes. Télécharger le jeu gratuit Merge Circle





Overmortal-Idle RPG (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.1, 1,9 Go, iOS 10.0, LTGAMES GLOBAL) Dans Overmortal, un jeu de rôle wuxia de fantasy orientale, vous pouvez profiter d'un voyage d'ascension facile et automatique.

En tant que nouveau mortel dans le monde de l'ascension, vous pouvez vous entraîner à la Magicka et au Corporia pour accéder à l'immortalité à travers les tribulations, ou partir en expédition à travers le monde pour vous faire des amis et percer des mystères.



Trouvant le jeu traditionnel ennuyeux avec toutes les récompenses calculées en fonction du temps passé hors ligne, Overmortal a développé un système innovant où les batailles, les productions et même les interactions peuvent être simulées lorsque vous n'êtes pas en ligne. Que vous soyez en route, que vous fassiez la queue ou que vous preniez votre pause déjeuner, vous pouvez réaliser des progrès considérables, comme une percée de stade, en très peu de temps ! Télécharger le jeu gratuit Overmortal-Idle RPG





Pizza Hero (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v0.2.9, 82 Mo, iOS 12.0, Astro Hound Studios) Bienvenue dans Pizza Hero, le nouveau shoot'em up roguelite qui apporte une touche d'originalité au genre ! Dans ce jeu, vous incarnez une courageuse pizza qui doit défendre le monde contre une invasion d'ennemis.



Tout au long du jeu, vous aurez la possibilité de choisir parmi différentes garnitures qui vous conféreront des capacités spéciales. Par exemple, si vous choisissez des pepperoni, vous obtiendrez une grenade qui vous permettra d'infliger des dégâts par éclaboussures. Ou, si vous vous sentez d'humeur coquine, vous pouvez choisir le fromage bleu pour créer un paramètre piquant autour de votre pizza, endommageant tous les ennemis qui s'en approchent de trop près.



Pizza Hero est un jeu de survie en essaim, ce qui signifie que vous devrez utiliser toutes vos compétences et stratégies pour vaincre des vagues d'ennemis implacables. Avec des niveaux et des bonus générés aléatoirement, aucune partie n'est identique à l'autre. Télécharger le jeu gratuit Pizza Hero





Save The Planets: Meteor Storm (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 169 Mo, iOS 11.0, Guilhermo dos Santos Barretti) Save The Planets : Meteor Storm est un jeu d'arcade stimulant au rythme rapide dans lequel vous devez sauver des planètes de vagues d'astéroïdes qui sont sur le point de les détruire.



Survivez au moins 60 secondes pour sauver Pluton, Mars, Jupiter et la Terre de la destruction. Télécharger le jeu gratuit Save The Planets: Meteor Storm





Shadow of the Orient (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 304 Mo, iOS 12.0, Leonardo Nanfara) Préparez-vous à un affrontement épique contre le mal et devenez le héros de "Shadow of the Orient", un jeu d'action-aventure en pixel art 2D. Découvrez des mouvements fluides, des animations sans faille et des commandes tactiles entièrement personnalisables en explorant de vastes niveaux regorgeant de secrets, de quêtes et de butin. Affrontez des samouraïs et des créatures mythiques à l'aide de votre épée Dao, ou utilisez des armes à distance pour le combat à distance. Le jeu comprend 15 niveaux d'aventure méticuleusement conçus, 5 mini-jeux basés sur le temps en mode Défi, des mécanismes de résolution de niveaux et 3 boss ! Télécharger le jeu gratuit Shadow of the Orient





Space Exposures (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 20 Mo, iOS 14.0, Goran Strand) Space Exposures est une sorte de mini jeu d'arcade qui vous permet d'expérimenter à la fois la joie et la frustration que nous, astrophotographes, pouvons parfois ressentir lors d'une nuit claire et étoilée. Ressentez le plaisir d'une photo parfaitement capturée, et la frustration de tous les nuages qui se mettent constamment en travers de votre chemin.



L'idée du jeu est que vous, en tant qu'astrophotographe, essayiez de prendre autant de bonnes photos que possible, plus la photo est bonne, plus vous obtenez de points par succès. Une bonne photo est prise lorsque vous utilisez le bon objectif pour le bon objet. Par exemple, une grande aurore boréale nécessite un objectif grand angle (court et large) tandis qu'une petite planète requiert un téléobjectif plus long (long et fin). Télécharger le jeu gratuit Space Exposures





Verse Roll (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.05, 203 Mo, iOS 15.0, Aaron Seay) Faites rouler votre balle dans des labyrinthes dangereux dans Verse Roll !



Sentez-vous accompli en terminant des niveaux difficiles en mode Solo ou en battant le temps enregistré par votre adversaire en mode Versus !

Personnalisez votre balle et gagnez avec style ! Télécharger le jeu gratuit Verse Roll





War Thunder Mobile (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v0.1.0.69, 512 Mo, iOS 15.0, Gaijin Distribution) Engagez-vous dans des affrontements au moyen de légendaires véhicules militaires dans ce nouvel MMO de guerre en JcJ, où des appareils aériens, marins et terrestres unissent leurs forces sur un champ de bataille réaliste partagé ! Chacun des navires, des chars et des avions de War Thunder Mobile reflète fidèlement son équivalent réel, mais la jouabilité demeure fluide et palpitante pour offrir aux joueurs une maîtrise aisée de leurs redoutables engins de guerre.



Explorez l'histoire militaire en pilotant une multitude de véhicules authentiques provenant de l'URSS, de l'Allemagne, de la France, du Japon et des États-Unis (d'autres nations seront disponibles ultérieurement). Progressez dans le jeu pour débloquer des équipements supérieurs, optimiser vos choix de munitions et personnaliser votre arsenal. Télécharger le jeu gratuit War Thunder Mobile





Nouveaux jeux payants iOS :

Deliverance & Reign (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 660 Mo, iOS 12.0, One Up Plus) Plongez dans un conflit gothique opposant le Bien au Mal, en utilisant des mécanismes de construction de deck roguelike conçus avec soin;



"Deliverance & Reign" offre une expérience complète et complexe, divisée en deux modes de jeu distincts : Délivrance et Règne.



Ces deux modes se distinguent l'un de l'autre et offrent une expérience de jeu presque entièrement nouvelle et interconnectée ! Télécharger Deliverance & Reign à 5,99 €





Discordia (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 70 Mo, iOS 12.0, BrettspielWelt) Les premières villes sur le Rhin sont nées des avant-postes romains qui protégeaient la frontière avec la Germanie. En tant que gouverneur de l'une de ces villes, votre tâche consiste à la développer au mieux, tout en la défendant contre les tribus germaniques. L'impératrice Agrippine et son fils Néron contrôleront vos actions et récompenseront le gouverneur le plus performant.



Dans "Discordia", vous développez votre ville en construisant des fermes, des casernes, des défenses, des ports et des marchés, et en faisant du commerce avec des navires. Utilisez vos marins, vos soldats, vos marchands et vos fermiers de manière rentable, respectez les décrets et obtenez des privilèges - en agissant prudemment à tout moment pour que votre ville ne se développe ni trop vite ni trop lentement. Télécharger Discordia à 4,99 €





Kizuna Encounter ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 175 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Kizuna Encounter est un jeu de combat publié par SNK en 1996.

Créez une équipe de deux combattants et utilisez vos armes et vos poings pour gagner dans des matchs à mort subite en équipe !

Découvrez la sensation d'un système de combat avancé qui associe des changements de personnage en plein combat et des commandes faciles menant à des combos rapides ! Télécharger Kizuna Encounter ACA NeoGeo à 3,99 €





Luminaria: Forgotten Echoes (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 331 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Explorez une aventure de puzzle fascinante dans "Luminaria : Forgotten Echoes", où la manipulation des ombres guide votre drone. Découvrez des souvenirs cachés dans un style artistique minimaliste et une musique immersive. Télécharger Luminaria: Forgotten Echoes à 1,99 €





Six Ages 2: Lights Going Out (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 1 Go, iOS 9.0) La vie après les mythes. La mort, le désastre, le désespoir.



Ce nouvel épisode de la série des Six âges est un livre de survie autonome combinant fiction interactive et stratégie au tour par tour. Le monde se termine et la survie de votre petit clan dépend de la façon dont vous gérez ses relations avec les dieux restants et leurs disciples. Que vous ayez affaire à des fantômes en colère, à la politique du clan, à des dieux ennemis ou à des conseillers qui se chamaillent, il y a rarement une "bonne" ou une "mauvaise" réponse, car la simulation approfondie rend votre situation particulière unique. Vos choix ont un impact socio-économique, et certaines conséquences peuvent ne pas être évidentes avant des décennies, et peuvent affecter les générations futures de la lignée d'un personnage.



Attention, le jeu est en anglais. Dommage ! Télécharger Six Ages 2: Lights Going Out à 9,99 €