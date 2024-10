Sorties jeux : Frostpunk, Bloons Card Storm, Carrion et Forgotten Memories

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Frostpunk, Bloons Card Storm, Carrion et Forgotten Memories.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Forgotten Memories: Remastered (Jeu, Aventure / Action, , v1.0.3, 3,6 Go, iOS 12.0, Psychose Interactive Inc.) passe de € à 9,99 €.

Ajout de la rotation automatique vers la gauche et la droite, ainsi que de diverses améliorations des thèmes d'Halloween dans plusieurs zones. Les citrouilles sont désormais entièrement dynamiques et peuvent être tirées pour exploser en morceaux, ajoutant ainsi encore plus de plaisir effrayant ! Télécharger Forgotten Memories: Remastered à 9,99 €

Lord of Nazarick (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,6 Go, iOS 13.0) passe de € à gratuit.

Lord of Nazarick est disponible aujourd'hui ! Téléchargez maintenant et obtenez de nombreuses récompenses ! Télécharger le jeu gratuit Lord of Nazarick



Frostpunk (Jeu, Stratégie / Simulation, , v2.1.1, 1,8 Go, iOS 12.0, Com2uS Corp.) Déjà disponible dans certains pays depuis quelques mois, "Frostpunk" est désormais accessible dans le monde entier. Pour Halloween, Frostpunk : Beyond the Ice propose des défis de survie glaçants au lieu des habituels goules et zombies. Dans cette simulation de survie mobile de Com2uS, qui se déroule dans une ville steampunk enfumée de la fin du XIXe siècle, vous devrez échanger des ressources et prendre des décisions cruciales pour maintenir votre village et ses habitants en vie dans un froid mortel. En plus de maintenir la dignité humaine et de gérer des ressources limitées, les joueurs peuvent même sauver des animaux en danger, ce qui ajoute un élément de compassion à l'environnement hostile du jeu. Télécharger le jeu gratuit Frostpunk

Professor Doctor Jetpack (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.14, 276 Mo, iOS 12.0, Roflcopter Ink GmbH) Professor Doctor Jetpack est un jeu d'atterrissage lunaire basé sur la physique dans lequel les joueurs naviguent dans un système de grottes complexe pour contrôler un jetpack difficile et finalement sauver le monde. Avec plus de 85 niveaux réalisés à la main, le jeu présente une difficulté croissante avec des pièges mortels, des ennemis et des boss uniques. Les joueurs peuvent profiter du premier biome gratuitement, les autres étant disponibles moyennant un achat unique. Parmi les points forts du jeu, citons les graphismes atmosphériques en pixels, les équipements à débloquer et un mode décontracté pour les débutants. Attendez-vous à tout affronter, des rayons laser aux hommes-lézards armés de lances, dans cette aventure aussi belle qu'importante ! Télécharger le jeu gratuit Professor Doctor Jetpack





Bloons Card Storm (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.1, 286 Mo, iOS 15.0, Ninja Kiwi) Bloons Card Storm apporte une touche de fraîcheur à la franchise Bloons, en la transformant en un jeu de cartes au rythme effréné. Avec plus de 130 cartes et quatre héros uniques, chacun offrant des capacités distinctes, les joueurs peuvent construire des decks puissants pour le JcJ et le jeu en solo. Conçu par les créateurs de Bloons TD 6, ce jeu de cartes présente des animations 3D vibrantes des singes et des Bloons emblématiques. Les joueurs peuvent créer des cartes, élaborer des stratégies et s'affronter dans cinq arènes de combat, en explorant des combinaisons tactiques infinies pour remporter la victoire. Télécharger le jeu gratuit Bloons Card Storm





Carrion (Jeu, Action / Aventure, , v1.1, 180 Mo, iOS 11.2, Devolver) CARRION est un jeu d'horreur inversé où vous incarnez une créature amorphe d’origine mystérieuse, emprisonnée dans un complexe de recherche. Libérez-vous de vos geôliers en les traquant sans pitié, semant la peur et le chaos autour de vous. Au fil de votre progression, vous grandirez et développerez des capacités toujours plus puissantes, démolissant tout sur votre passage pour vous venger dans un carnage sanglant. Télécharger le jeu gratuit Carrion

BattleTabs (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v55.5, 13 Mo, iOS 13.0, Gangbusters Ltd) BattleTabs est un jeu compétitif, au tour par tour, gratuit, qui combine le plaisir nautique avec un gameplay stratégique, inspiré de Battleship. Les joueurs peuvent s'engager dans des batailles PVP rapides ou opter pour des matchs stratégiques plus longs avec des tours de 24 heures, tout en personnalisant leurs flottes avec des vaisseaux et des capacités uniques. Participez à des tournois sur Discord et grimpez dans le classement de la ligue pour devenir un joueur de premier plan ! Télécharger le jeu gratuit BattleTabs









Pixel Heroes Adventure (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 421 Mo, iOS 12.0, Z5 Co.,Ltd) Plongez dans le monde vibrant de Pixel Heroes Adventure, un MMORPG à collectionner doté de graphismes en pixels uniques et d'un système de croissance infinie qui permet de développer son personnage à l'infini. Participez à des combats palpitants, complétez votre arbre de compétences et collaborez avec d'autres joueurs dans des raids de boss pour collecter divers objets, héros et équipements. Télécharger le jeu gratuit Pixel Heroes Adventure





Nouveaux jeux payants iOS :