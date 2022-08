Sorties jeux : Kinja Run, Doom & Destiny Worlds, Cross Summoner:R, Card Crawl Adventure

Aujourd'hui 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Kinja Run, Doom & Destiny Worlds, Cross Summoner:R et Card Crawl Adventure.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Kinja Run (Jeu, Course, iPhone, v1.1.2, 468 Mo, iOS 11.0, HABBY) Un courageux chat ninja qui court sur un chemin rempli de monstres, cela vous rappelle par exemple Temple Run ? Oui, mais ce n'est pas tout, Kinja Run se veut être le premier jeu de course et de tir au monde ! Courez et évitez les missiles en même temps.



C'est joliment réalisé et le gameplay apporte quelque chose en plus, alors à tester !



Regardez le trailer : Télécharger le jeu gratuit Kinja Run





Ma Petite Ferme ! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.3, 259 Mo, iOS 11.0, HyperBeard Inc.) Dans cet adorable jeu de simulation, vous vous occupez de votre propre petite ferme et montrez que ce job est fait pour vous !

Commencez par personnaliser votre avatar, puis cultiver pour faire grandir votre ferme. Une fois récolté, vendez le fruit de votre dur labeur sur le marché afin de commencer à bâtir votre empire. Ce n'est pas très original, le traitement graphique est intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Ma Petite Ferme !





Kings Hero (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.1.2, 623 Mo, iOS 11.0, Firejam Games) Endossez le rôle d'un chasseur de monstres, chargé de tuer de dangereuses créatures et d'améliorer votre personnage avec de nouvelles armes, capacités et armures.



Vous explorerez une variété d'environnements différents, des forêts sombres aux toundras gelées, à la recherche de puissants monstres à vaincre. A chaque victoire, vous gagnerez de nouveaux équipements et capacités, vous rendant plus fort et plus apte à affronter des ennemis encore plus redoutables. Télécharger le jeu gratuit Kings Hero





Hellfire Hair (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.02.01, 234 Mo, iOS 12.0, MassDiGI) Hellfire Hair est un jeu sur un coiffeur qui se trouve, vous l'avez deviné,en enfer. Ce coiffeur se bat contre les cheveux de ses clients dans ce jeu de cartes mobile pour déchaîner la beauté infernale des autres démons..... C'est original, mais on doute de l'intérêt sur la durée. Télécharger le jeu gratuit Hellfire Hair





Cross Summoner:R (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.0.14, 639 Mo, iOS 10.0, DAMO NETWORK LIMITED) Voilà un RPG de type "gatcha" qui devrait plaire aux amateurs du genre avec de nombreux personnages singuliers, des combats basés sur le timing et les compétences ainsi qu'une vaste carte.



Montez votre équipe, améliorez vos personnages, affrontez les boss et explorez un monde aussi grand que mystérieux. Regardez la vidéo : Télécharger le jeu gratuit Cross Summoner:R





Card Crawl Adventure (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.127, 349 Mo, iOS 13.0, Arnold Rauers) Card Crawl Adventure est un jeu de cartes de construction de cartes de style roguelike solitaire. C'est-à-dire que chaque aventure est générée de manière aléatoire.



Dans ce jeu de cartes solo, vous parcourez le monde pour visiter des tavernes accueillantes, affronter des monstres sournois et piller des trésors brillants.



En traçant un chemin à travers vos cartes, vous les combinez pour créer des attaques puissantes et des sorts magiques. Collectionnez et améliorez vos cartes, équipez des objets puissants et affinez votre stratégie. Chaque personnage dispose de ses propres cartes et effets qui mettront au défi votre esprit, votre courage et votre ingéniosité.



Regardez la vidéo : Télécharger le jeu gratuit Card Crawl Adventure





Bird Pixel (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 41 Mo, iOS 12.0, Gosiha Pte. Ltd) Des centaines d'oiseaux vous attendent pour jouer. Attrapez-en un puis tapez pour empiler les pierres, tout en évitant les pièges.

À la fin de chaque niveau, vous avez la possibilité de ramasser une clé pour entrer dans le château où des butins extraordinaires vous attendent. Une sorte de Flappy Birds revisité ! Télécharger le jeu gratuit Bird Pixel





Nouveaux jeux payants iOS :

Doom & Destiny Worlds (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.1, 571 Mo, iOS 8.0, HeartBit Interactive S.r.l.) Échoués et nus sur un rivage d'une planète inconnue, quatre amis se réveillent affligés par la maladie la plus courante du jeu vidéo : l'amnésie.

Qui les a appelés ? Pourquoi sont-ils ici ? Comment rentreront-ils chez eux ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?



Doom & Destiny Worlds est un open world au tour par tour de type RPG avec de crafting, de la construction et du farming. C'est un condensé de tout ce qui fait mieux dans cette catégorie assez particulière. Télécharger Doom & Destiny Worlds à 4,99 €