Sorties jeux : Water 2050, Mighty DOOM, MLB TAP BASEBALL 23 et Down in Bermuda

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Water 2050, Mighty DOOM, MLB TAP BASEBALL 23 et Down in Bermuda.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Water 2050 (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 470 Mo, iOS 11.0, Totem Games) Water 2050 est un jeu de gestion urbaine isométrique en 2D dans lequel les joueurs deviennent le maire de la dernière ville survivante dans un monde ravagé par la négligence environnementale. L'eau étant fortement contaminée, c'est aux joueurs de mettre en œuvre des technologies et des pratiques du monde réel pour réduire la pollution et construire un avenir durable. Confrontés à des défis tels que des catastrophes naturelles, des zones contaminées et des choix difficiles, les joueurs voyagent dans le temps pour contribuer à façonner un avenir meilleur. Développé en partenariat avec la Water Environment Federation, Water 2050 ne se contente pas de sensibiliser au problème crucial de la pollution de l'eau, mais fournit également des informations concrètes sur les technologies permettant de résoudre la crise de l'eau. Télécharger Water 2050 à 4,99 €





STAKES WINNER ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 163 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) STAKES WINNER est un jeu d'action réaliste pour jockeys sorti en 1995 par SNK.

Utilisez des compétences telles que le fouet, le fractionnement de la formation et l'hyperdash, collectez des objets sur le parcours et améliorez votre cheval bien-aimé dans ce jeu aux multiples facettes.

Montez avec votre cheval à travers une variété de courses pour conquérir le GI. Télécharger STAKES WINNER ACA NEOGEO à 4,99 €





The MisAdventures of Xenos (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 216 Mo, iOS 14.4, Zesty Fernandez) Bienvenue dans "The MisAdventures of Xenos", une parodie hilarante des jeux de rôle fantastiques classiques ! Dans cette aventure au tour par tour, vous incarnez la princesse Fayne, qui part à la rescousse de son héros, Xenos, après qu'il a été kidnappé par l'un des sous-fifres du Seigneur des démons. Avec Fayne comme protagoniste, ce jeu renverse le schéma typique du héros qui sauve la princesse et offre aux joueurs une perspective nouvelle et divertissante.



Préparez-vous à une quête épique remplie d'humour cru et de pitreries ridicules, alors que Fayne se fraye un chemin dans un monde de dangers et de méfaits. Le jeu propose un système de combat classique au tour par tour qui rend hommage aux RPG du passé, avec des boss difficiles et une variété d'options stratégiques à maîtriser. Télécharger The MisAdventures of Xenos à 3,49 €





Last Kids on Earth (Jeu, Cartes / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 632 Mo, iOS 11.0, SMART Technologies) Basé sur les romans à succès de Max Brallier et sur la série télévisée Les Derniers Enfants de la Terre, récompensée par un Emmy Award !



Rejoignez Jack Sullivan et ses amis June, Quint et Dirk alors qu'ils vivent dans une forteresse arboricole de l'horreur et qu'ils combattent des hordes de zombies baveux et des monstres gigantesques venus d'une autre dimension. Le tout avec des cartes à collectionner. Télécharger Last Kids on Earth à 5,99 €





EXIT – Lépreuve du griffon (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 299 Mo, iOS 13.0, USM) Voici le deuxième escape game de la série "EXIT - Le Jeu", qui vous plonge dans le légendaire château des Greifenstein en 1837.



La comtesse Greifenstein en personne souhaite faire appel à votre sens du devoir. Ni le voyage sur la route cahoteuse à travers des bois embrumés ni les mises en garde des habitants ne vous découragent. Mais quelle est la vérité derrière les rumeurs qui prétendent que la comtesse n'a pas été vue depuis des décennies et que des fantômes hantent les murs de pierre du château ?

Une fois sur place, les vieux murs vous piègent. Si vous réussissez les épreuves de la comtesse et que vous prouvez votre talent, vous pourrez la libérer (et vous aussi !) du château et vaincre la malédiction.



Un jeu d'énigmes et d'enquête de premier ordre ! Télécharger EXIT – Lépreuve du griffon à 6,99 €





Down in Bermuda (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7.0, 448 Mo, iOS 13.0, Yak & co) Down in Bermuda est une aventure loufoque et truffée d'énigmes à résoudre et de mystères à percer. Milton, un aviateur intrépide, se retrouve coincé dans une bulle temporelle en plein cœur des Bermudes et il a besoin de toi pour s'échapper. Un jeu magnifique avec des codes à déchiffrer, des énigmes à résoudre, des orbes magiques à ramasser et plus encore pour tenter d'échapper aux six îles ! Télécharger Down in Bermuda à 6,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Starborne: Frontiers (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.36, 1,2 Go, iOS 13.0, Solid Clouds) Situé 400 ans dans le futur, Starborne : Frontiers est un jeu de rôle multiplateforme qui combine les meilleurs aspects des batailles automatiques avec des tactiques basées sur les escouades. De l'Atlas Corporation, qui ne cesse de croître, aux pirates zélotes de XAOC, en passant par les "enfants" immortels d'Everliving, tous les habitants de la Frontière ont leur propre histoire. Pour faire vos preuves, vous devrez découvrir leurs complots. Télécharger le jeu gratuit Starborne: Frontiers





Rumble Heroes (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.009, 307 Mo, iOS 11.0, PLAYHARD) La seule princesse du royaume a été enlevée par les chevaliers noirs ! Vos héros sont le seul espoir dans ce RPG accessible et bien pensé.



Pour pouvoir sauver la princesse, vous devez commencer par reconstruire le village. Collectez des arbres, du minerai, et construisez des bâtiments pour améliorer le village.

De plus, vous pouvez recruter de nouveaux héros au bar. Recrutez et élevez des héros légendaires qui utilisent des compétences diverses !



Découvrez des trésors et éliminez divers monstres et ressources dans un immense monde ouvert. Télécharger le jeu gratuit Rumble Heroes





Poor Bunny! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 64 Mo, iOS 12.4, Jussi Simpanen) Poor Bunny est un jeu de chasse au score mignon dans lequel vous contrôlez un petit lapin qui doit manger toutes les carottes savoureuses tout en évitant les pièges qui apparaissent rapidement. Combien de temps pouvez-vous survivre avant d'être submergé ? Déverrouillez et incarnez plus de 100 lapins uniques !



Jouez en solo en mode solo ou avec un ami en mode multijoueur local ! Travaillez ensemble en mode coopératif ou affrontez celui qui mangera le plus de carottes en mode Versus. Télécharger le jeu gratuit Poor Bunny!





Mini Tennis: Clash & Smash (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.1.1, 573 Mo, iOS 11.0, Miniclip.com) Prends ta raquette et choisis ta balle. Prépare-toi à entrer sur le court dans ce tout nouveau jeu de tennis facile à jouer, mais fidèle au jeu préféré de millions de français.

Mini Tennis a un aspect détendu et facile à jouer, tout en restant fidèle au sport d'origine. À tester ! Télécharger le jeu gratuit Mini Tennis: Clash & Smash





Mighty DOOM (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 445 Mo, iOS 14.0, Bethesda) Affrontez des hordes de mini démons dans Mighty DOOM. Ce jeu de tir ultra accessible prenant place dans l’univers animé de DOOM vous plonge au cœur de l’action alors que vous massacrez des hordes de démons venues des abîmes infernales. Découvrez des versions miniatures des mondes emblématiques de DOOM dans ce jeu à une touche en vue du dessus. Frayez-vous un chemin à travers des centaines de niveaux passionnants pour gagner en puissance. Affrontez des boss coriaces, gagnez des niveaux, obtenez de puissantes compétences, récupérez de l’équipement et améliorez des armes légendaires. Télécharger le jeu gratuit Mighty DOOM