Sorties jeux : The Tale of Food, Mighty Quest Rogue Palace et Ball Avalanche

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Tale of Food, Mighty Quest Rogue Palace et Ball Avalanche.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Tale of Food (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.3, 3,2 Go, iOS 12.0, Madfun Game Limited) Embarquez dans une aventure fantastique de 2 millions de mots en tant que descendant du Dieu de la nourriture. Collectez et nourrissez les âmes de la nourriture tout en explorant le temps et l'espace ! Interagissez étroitement avec elles et enregistrez chaque moment précieux.



Rencontrez les âmes de la nourriture à [Kongsang] ! The Tale of Food est entièrement traduit en chinois, anglais et coréen avec des voix off pour tous les personnages. Les meilleurs doubleurs pour tous les personnages les rendent vivants, vous offrant une expérience immersive !



Collectionnez plus de 100 personnages et profitez des expressions vivantes de chaque Food Soul unique. Télécharger le jeu gratuit The Tale of Food





Cross The Ages: TCG (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v0.13.4388, 241 Mo, iOS 14.0) Plongez dans Cross The Ages, un jeu de cartes à collectionner pour mobile qui fait le lien entre la fantasy et la science-fiction. Construisez votre deck, entrez dans l'arène et affrontez vos adversaires dans une conquête de territoire intense où la stratégie règne !



Chaque partie dure environ 5 minutes. Parfait pour jouer au travail ou dans le métro, avec plus 365 cartes à améliorer, fusionner et plus encore. Télécharger le jeu gratuit Cross The Ages: TCG





Mighty Quest Rogue Palace (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.18, 766 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, c'est probablement le jeu de la semaine. Signé Ubisoft, Mighty Quest Rogue Palace est un hack & slash à la Diablo avec une magnifique réalisation, des boss et du butin à traquer, le tout avec un côté rogue lite qui fait que chaque partie est unique. Composez votre équipe de héros, équipez-les et partez sauver le royaume !



Voici la bande-annonce : Télécharger le jeu gratuit Mighty Quest Rogue Palace





Meta World: My City (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.00.05, 929 Mo, iOS 13.0, Netmarble Corporation) Meta World: My City est la dernière évolution d’un jeu de plateau qui a déjà conquis quelques millions de personnes dans le monde



Un Sim City-like qui offre un défi en ligne de grande envergure. Bâtir, bien évidemment, mais aussi améliorer, combiner et personnaliser font partie du champ des possibles. Télécharger le jeu gratuit Meta World: My City





HP Lovecraft Trivia (Jeu, Quiz / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 57 Mo, iOS 12.0, Volkan Kutlubay) Voici le jeu de devinette ultime pour les fans du maître de l'horreur, H.P. Lovecraft ! Plongez dans l'univers sinistre et inquiétant de l'horreur cosmique de Lovecraft avec le jeu de questions-réponses Lovecraft. Testez vos connaissances sur le vaste univers littéraire de Lovecraft, des sombres secrets du Necronomicon à l'énigmatique mythe de Cthulhu et au-delà.



Relevez le défi avec une variété de questions intrigantes et d'énigmes déroutantes, chacune conçue pour défier même les aficionados les plus chevronnés de Lovecraft. Découvrez des détails obscurs sur les êtres anciens et d'un autre monde qui peuplent les œuvres de Lovecraft, élucidez les mystères des Grands Anciens et plongez dans les histoires tordues et obsédantes qui captivent les lecteurs depuis des générations. Télécharger le jeu gratuit HP Lovecraft Trivia





The Chicken Family (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 94 Mo, iOS 14.0, ANDREA MARCHETTI) Embarquez dans une aventure avec une poule audacieuse et déterminée, alors qu'elle se lance dans la mission de sauver ses poussins de cages traîtres. Utilisez votre esprit de résolution de puzzles pour naviguer à travers des niveaux remplis d'obstacles, de pièges, de ponts et plus encore. Un joli jeu en 3D low-poly qui mêle casse-tête et plate-forme dans lequel vous devez aider la poule à mener ses poussins en toute sécurité jusqu'au poulailler. Télécharger le jeu gratuit The Chicken Family





Ball Avalanche (Jeu, Action, iPhone, v1.0.3, 26 Mo, iOS 14.0, Adrian Aguilar Torres) Aidez Torgui à esquiver l'avalanche de balles qui se dirigent vers lui.



Le défi du jeu est de tenir le plus longtemps possible en esquivant les balles sans être touché par aucune d'entre elles, sinon le jeu se termine. Des réflexes et une bonne respiration sont vos seuls atouts dans ce successeur spirituel de Pang. Télécharger le jeu gratuit Ball Avalanche





Nouveaux jeux payants iOS :

Urban Cards (Jeu, Cartes / Stratégie, iPad, v1.0, 988 Mo, iOS 12.0, Hues Games) Urban Cards est un roguelike de construction de deck où gagner de l'argent est la clé pour rester à flot dans un monde injuste. Construisez des entreprises, embauchez des employés bourreaux de travail et des voleurs pour voler la concurrence. Créez le deck parfait et atteignez le sommet !



Il s'agit d'un jeu satirique avec plus de 3 factions et styles de jeu au choix. Télécharger Urban Cards à 9,99 €

Riding Hero (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.1.0, 176 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Riding Hero est un jeu de course réaliste sorti en 1990 par SNK.

Le mode WGP (World Grand Prix) vous permet de vous mesurer aux meilleurs pilotes du monde.

Le mode histoire vous met dans la peau d'un jeune pilote de course de rue qui veut participer à une course d'endurance de huit heures et comporte des éléments de jeu de rôle.

Faites l'expérience d'une action moto réaliste qui vous tiendra en haleine. Télécharger Riding Hero à 3,99 €