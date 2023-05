Sorties jeux : Run Legends, Redline Royale et Lacuna - Sci-Fi Noir Adventure

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Run Legends, Redline Royale et Lacuna - Sci-Fi Noir Adventure.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Run Legends (Jeu, Forme et santé, iPhone / iPad, v0.12.1, 221 Mo, iOS 11.0, Talofa Games) Prêt à bousculer votre programme de remise en forme ? Run Legends est un jeu de combat où vos mouvements déclenchent des attaques et des compétences spéciales.



Marchez ou courez à l'extérieur pour vaincre les méchants Sapeurs qui drainent l'énergie de l'humanité. Améliorez votre équipement, faites-vous de nouveaux amis et apprenez-en plus sur le monde de Run Legends tout en devenant plus fort dans la vraie vie ! Run Legends est le tout premier jeu de fitness auquel vous pouvez jouer de manière synchronisée avec vos amis, où qu'ils soient dans le monde. Vos mouvements contrôlent votre personnage : sortez et libérez vos compétences au combat en vous déplaçant plus ou moins vite. Télécharger le jeu gratuit Run Legends





Soulworker Urban Strategy (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 993 Mo, iOS 13.0, MOBIRIX) Combattez avec vos Soul Workers contre les pillages et les destructions sans fin pour survivre dans des cités en ruines dans ce jeu en coop déjà vu mais bien réalisé. Un système d'évolution type RPG vient compléter ce titre à découvrir. Télécharger le jeu gratuit Soulworker Urban Strategy





Rytmos (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.9, 451 Mo, iOS 11.0, Floppy Club) Rytmos est un jeu de réflexion relaxant où vous créez de la musique en résolvant des casse-tête.

Voyagez de planète en planète et découvrez de nouvelles musiques, tout en essayant d'accomplir les niveaux. Chaque défi réussi apporte une boucle musicale supplémentaire jusqu'à la composition complète. Télécharger le jeu gratuit Rytmos





Redline Royale (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v2.75.2, 127 Mo, iOS 11.0, National Product Group, Inc) Vous avez été lâché dans un biome en pleine effervescence avec un seul objectif : être le dernier coureur à survivre. Accélérez d'une zone à l'autre et récupérez des bonus tout en essayant de survivre à l'assaut.



Redline Royale est un jeu de bataille royale multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 20 joueurs en ligne. Combattez dans un environnement captivant et contre des adversaires en ligne. Vous devez rester vif car vous passez d'une zone à l'autre avec un seul objectif en tête : être le dernier coureur à rester debout. Une sorte de Fortuite mais en voiture ! Télécharger le jeu gratuit Redline Royale





Pokipet (Jeu, , iPhone / iPad, v1.06, 205 Mo, iOS 12.0, MoonBear LTD) Crée un groupe d'animaux avec tes amis, ta famille ou tes collègues et donne à ton animal la meilleure vie possible.



+ Donne des friandises à ton Pokipet.

+ Nourris ton Pokipet avec des aliments variés tout au long de la journée.

+ Promène ton Pokipet.

+ Nettoie ton Pokipet.

+ Donne de l'eau à ton Pokipet.

+ Caresse ton Pokipet.

+ Endors ton Pokipet le soir.

+ Donner des jouets à ton Pokipet.

+ Personnalise ton Pokipet.

+ Au fur et à mesure que ton animal grandit, il apprend à se tenir debout, à marcher, à courir et à jouer !



Collabore avec ton groupe pour veiller à ce que les besoins quotidiens de ton animal soient satisfaits. Ton Pokipet peut s'enfuir ou être confisqué si ses besoins quotidiens ne sont pas satisfaits. Télécharger le jeu gratuit Pokipet





Campfire Cat Cafe (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 266 Mo, iOS 11.0, HyperBeard Inc.) Ouvrez un café à chats miaougnifiquement relaxant dans la forêt. Invitez d'adorables animaux et préparez de délicieux plats du monde entier ! Regardez votre équipe de chats travailler et gagner des pourboires lorsque vous êtes inactif.



Un jeu de gestion amusant, décalé et chatoyant ! Télécharger le jeu gratuit Campfire Cat Cafe





BLACKPINK THE GAME (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.159, 166 Mo, iOS 11.0, TakeOne Company) Découvrez le premier jeu officiel de BLACKPINK. Vous êtes le producteur du groupe, alors à vous la gestion du management et du planning des filles à travers d’amusants puzzles.

Personnalisez votre personnage avec des tenues tendances et prenez part à des mini-jeux dans le BLACKPINK World.



À réserver aux fans. Télécharger le jeu gratuit BLACKPINK THE GAME





Nouveaux jeux payants iOS :

Torecower (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 48 Mo, iOS 10.0, MAZETTE LTD) Torecower est un jeu d'arcade minimaliste basé sur les vagues dans lequel vous construisez des tourelles automatiques pour tirer sur les ennemis. Chaque tourelle a un comportement d'attaque unique. Après avoir terminé une vague, vous pouvez obtenir une amélioration dans l'arbre de compétences. Choisissez judicieusement pour rendre vos tourelles plus puissantes. Télécharger Torecower à 2,99 €





Time Master Pocket Edition (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 426 Mo, iOS 14.0, Crescent Moon Games) Comme vu en début de semaine, Time Master combine plateforme et manipulation du temps dans une histoire pleine de surprises. Guidez Zeno dans les épreuves des Anciens pour récupérer les fragments de temps et vaincre le sorcier maléfique Lucix dans ce jeu de réflexion relaxant. Télécharger Time Master Pocket Edition à 5,99 €





League Bowling (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.0, 174 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) League Bowling est un jeu de bowling publié par SNK en 1990.

Vous pouvez sélectionner votre bras dominant et le poids de la boule, en utilisant des commandes précises pour jouer comme dans un vrai jeu de bowling !

Choisissez l'un des trois modes suivants : REGULATION, FLASH et STRIKE 90. Télécharger League Bowling à 3,99 €