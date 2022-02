Sorties jeux : Olympic Games Jam Beijing 2022, KING OF THE MONSTERS, Another Tomorrow

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Olympic Games Jam Beijing 2022, KING OF THE MONSTERS, Another Tomorrow.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

War for the Seas (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3, 723 Mo, iOS 9.0, NetEase Games) War for the Seas est un jeu sur le thème des pirates de la grande époque des découvertes géographiques, où vous pouvez choisir de jouer selon votre style de jeu préféré - Menez les pirates au combat, coulez les navires ennemis pour piller le butin, pénétrez dans des continents inconnus, partez à la recherche de trésors mystérieux, ouvrez de nouvelles routes maritimes pour gagner d'énormes profits, ou défendez la justice en chassant les pirates pour gagner des primes, ou vous pouvez même pêcher tranquillement au bord de la mer.



Pirates, explorateurs, marchands - vous êtes libre de choisir votre propre identité et de créer votre propre légende maritime. Télécharger le jeu gratuit War for the Seas





Olympic Games Jam Beijing 2022 (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 724 Mo, iOS 11.0, nWay Inc.) Connectez-vous et affrontez jusqu'à 15 concurrents du monde entier dans une série de mini-jeux aléatoires et sauvages, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur.



Même si la compétition est rude, soyez au moins le plus beau quand vous échouez. Personnalisez votre avatar, du casque d'astronaute au costume de hot-dog, pour exprimer votre individualité et sortir du lot.



Le contenu de ce genre de jeu est souvent aussi touffu qu'éclectique, sauf qu'ici vous devrez vous contenter de ski, mono-ski, luge, saut et slalom. Point de curling, de biathlon, de bobsleigh, de hockey sur glace et autre patinage artistique. Dommage, d'autant que tout cela est jouable en solo ou en multi. Télécharger le jeu gratuit Olympic Games Jam Beijing 2022





Match Poker Online (Jeu, Cartes, iPhone, v1.1.0, 129 Mo, iOS 11.0, MatchPokerLtd) Il ne s'agit pas d'un jeu de poker comme vous en avez l'habitude, mais d'une bataille royale, où vous affrontez des adversaires jouant la même main que vous. L'élément de chance du poker a été supprimé, laissant les joueurs être évalués uniquement sur leurs compétences !



Lorsque vous jouez au Match Poker, vous n'êtes pas en compétition avec les autres joueurs de votre table, mais contre des centaines de joueurs assis à la même place que vous à d'autres tables. Ils obtiennent

les mêmes cartes fermées que vous et voient le même flop, le même tournant et la même rivière.



Votre jeu est alors jugé non pas en fonction de la somme que vous avez gagnée ou perdue sur une main, mais en comparant votre résultat à celui de tous les autres concurrents qui ont joué les mêmes cartes. Télécharger le jeu gratuit Match Poker Online





Flash Party (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.9.2, 983 Mo, iOS 10.0, XD Entertainment Pte Ltd) Flash Party est un jeu mobile de combat sur plate-forme comprenant un système de combat dynamique. Attaquez, sautez, esquivez, découvrez votre propre chemin et utilisez vos meilleurs combos pour éjecter tous vos adversaires hors du terrain !

Choisissez votre héros préféré parmi des dizaines de héros uniques déjà existants, et encore bien plus de héros à venir grâce aux mises à jour constantes. Maîtrisez le style de combat unique de chaque héros jusqu'à trouver le style qui vous plaît. Télécharger le jeu gratuit Flash Party





Dawngeon (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 219 Mo, iOS 11.0, Mid-Pacific) DAWNGEON est un RPG (jeu de rôle) mobile à graphisme pixelisé, inspiré du jeu roguelike (donjons et monstres générés de manière aléatoire). Le joueur utilise deux joysticks pour se déplacer et attaquer, ce qui demande beaucoup de compétences à maîtriser. Une cinquantaine d'objets et d'armes différents avec des objets interactifs permettent un jeu amusant ! Le joueur peut se battre, cuisiner, se développer et explorer.



DAWNGEON a une histoire intéressante avec trois fins différentes. Elle se déroule dans un monde après l'apocalypse. Le joueur se réveille d'une très longue hibernation et part à l'aventure pour explorer ce monde lointain 50 ans après les Cracks. Les fissures ont ouvert la porte du monde souterrain vers la Terre, et les monstres ont attaqué les villes, mettant presque fin à l'humanité. Télécharger le jeu gratuit Dawngeon





Arrowmancer (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 540 Mo, iOS 12.0, Sizigi, Inc.) Les créateurs de Waifu Labs vous proposent un jeu de rôle au rythme effréné. Un séjour magique à travers les étoiles !



Explorez les villes éternelles de Mercure. Tamponnez votre passeport dans la grande réserve naturelle de Vénus. Visitez votre alma mater dans l'institut de sorcellerie le plus avancé sur Mars ! Voyagez jusqu'aux confins du ciel nocturne dans cette aventure solarpunk.



Lisez des emails, gérez des sorcières et répondez à l'appel des étoiles ! Télécharger le jeu gratuit Arrowmancer





Nouveaux jeux payants iOS :

Vivid Knight (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 309 Mo, iOS 11.0, Asobism.Co.,Ltd) Vivid Knight est un jeu d'aventure roguelike dans lequel vous devez sauver vos amis de la transformation en joyaux et combiner leurs capacités pour former la fête ultime !

Explorez un donjon en constante évolution et exploitez les joyaux que vous collectez pour vaincre la sorcière noire ! Télécharger Vivid Knight à 9,99 €

KING OF THE MONSTERS (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 161 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) King of the Monsters est un jeu d'action sorti par SNK en 1991. Vous choisissez un des six monstres et vous devez vous frayer un chemin à travers le Japon pour devenir le monstre le plus fort. Par votre progression, vous pouvez débloquer de nouvelles compétences puissantes. Celui-ci est déjà sorti sur consoles par le biais de la gamme Hamster en 2017.



Télécharger KING OF THE MONSTERS à 3,99 €





Kaiju Attack (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.2, 58 Mo, iOS 12.0, Game Stew) Kaiju est apparu et le monde est en danger. Vous êtes le commandant et devez diriger une force unie pour vaincre le Kaiju !



Caractéristiques

- Jeu de stratégie avec des éléments de puzzle

- Sauvez huit pays et débloquez leurs capacités

- Débloquez huit armes secrètes telles que Frozen Tank, Rail Gun… Télécharger Kaiju Attack à 2,99 €





Frequency. (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 824 Mo, iOS 12.0, Alberto-Iulian Turc) Frequency est une histoire interactive à embranchements.



Vous jouerez le rôle d'un garde forestier solitaire et pragmatique, nommé Noah. Noah est chez lui quand soudain il entend quelque chose à la radio... une voix qui appelle à l'aide. C'est Eliza.



Eliza est en grand danger, quelqu'un est après elle. Les amis avec lesquels elle était ont disparu, elle est seule, et sa radio ne peut atteindre que votre fréquence. Vous allez aider Eliza à prendre des décisions difficiles et à faire face aux conséquences ensemble.



Vous disposerez d'un temps limité pour faire un choix. Si vous ne le faites pas à temps, un choix sera fait pour vous au hasard. Télécharger Frequency. à 2,99 €





Bladed Fury: Mobile (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0, 1,7 Go, iOS 7.0, PM Studios, Inc.) Bladed Fury : Mobile est un jeu d'action classique en 2D, basé sur la mythologie chinoise avec un style artistique et une conception sonore traditionnels, mais avec une touche de surréalisme ajoutée au mélange. Il propose une expérience de combat fluide, un système de combo à haut rendement et une pléthore d'ennemis et de dieux anciens à détruire.



- Un style artistique unique avec des éléments chinois mystérieux.

- Une expérience de combat fluide et un style facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Télécharger Bladed Fury: Mobile à 4,99 €