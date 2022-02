Olympic Games Jam Beijing 2022 arrive enfin sur mobile

Mieux vaut tard que jamais comme disait l'autre. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver 2022 ont démarré il y a plus de dix jours à Pekin (Chine), le studio nWay nous propose le jeu Olympic Games Jam Beijing 2022. Sans surprise, à vous la glisse dans diverses épreuves, mais pas beaucoup plus.

Olympic Games Jam Beijing 2022 est de sortie

Regardez le trailer vidéo :

Connectez-vous et affrontez jusqu'à 15 concurrents du monde entier dans une série de mini-jeux aléatoires et sauvages, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur.



Même si la compétition est rude, soyez au moins le plus beau quand vous échouez. Personnalisez votre avatar, du casque d'astronaute au costume de hot-dog, pour exprimer votre individualité et sortir du lot.

Le contenu de ce genre de jeu est souvent aussi touffu qu'éclectique, sauf qu'ici vous devrez vous contenter de ski, mono-ski, luge, saut et slalom. Point de curling, de biathlon, de bobsleigh, de hockey sur glace et autre patinage artistique. Dommage, d'autant que tout cela est jouable en solo ou en multi.



Malgré tout, les animations et les graphismes ne cassent pas trois pattes à un canard, les personnages typés dessins animés 3D sont quelque peu rigides, les développeurs ayant concentré leurs forces sur la personnalisation des coureurs et des... NFTs. Oui, vous pouvez gagner des badges NFTs à revendre que l’on pourra donc vendre par la suite sur une plateforme dédiée. Pas certain que cela suscite un grand intérêt du côté des joueurs mobiles, mais laissons-lui le bénéfice du doute.



À télécharger sur App Store pour iOS et le Play Store pour Android.



PS : Si vous cherchiez un excellent jeu de glisse, n'oubliez pas de jeter un oeil à Grand Mountain Adventure.

Télécharger le jeu gratuit Olympic Games Jam Beijing 2022