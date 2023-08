Sorties jeux : Dawnlands, Defense Derby et Slaughter: The Lost Outpost

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dawnlands, Defense Derby et Slaughter: The Lost Outpost.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Dawnlands (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.36(37), 994 Mo, iOS 11.0, SEASUN GAMES PTE. LTD.) Voici le dernier jeu de survie et d'artisanat en monde ouvert en multi. Dans Dawnlands, les joueurs se battent pour réveiller une terre ancienne. Explorez un monde gigantesque, rassemblez des matériaux, fabriquez des armes et construisez un monde dont vous êtes le seul à pouvoir rêver, mais méfiez-vous des menaces dans l'obscurité ! Devenez le sauveur d'une terre inconnue et découvrez un monde ouvert époustouflant ! C'est beau, richement doté et vise clairement à attirer les fans de Genshin Impact et autre Zelda.



Télécharger le jeu gratuit Dawnlands





Brave Brain (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.10, 246 Mo, iOS 13.0, Kikiriki Games s.r.o.) Brave Brain est un jeu de connaissances amusant qui vous permet d'observer des lieux familiers et inconnus sur la carte du monde, de tester vos connaissances dans des quiz et d'apprendre de nombreux faits intéressants !

Choisissez un pays et un lieu et essayez de répondre correctement aux questions du quiz. Vous avez 30 secondes pour répondre. L'un des quatre choix est toujours correct.



Attention, en anglais uniquement. Télécharger le jeu gratuit Brave Brain





Car Park (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2023.1, 162 Mo, iOS 12.0, Genix Lab) Votre objectif est de garer votre voiture dans un endroit sûr sans heurter d'autres véhicules ou des obstacles. Vous pouvez guider vos véhicules jusqu'à la place de parking en traçant une ligne avec votre doigt. Cependant, certaines places de parking sont encombrées et difficiles à parcourir, alors planifiez vos déplacements avec soin.



Un jeu déjà vu mais toujours très sympathique. Télécharger le jeu gratuit Car Park





Defense Derby (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.108.02, 436 Mo, iOS 13.0, KRAFTON Inc) Defense Derby, le jeu de paris royaux dernier cri, est là pour secouer le champ de bataille ! Un jeu de type tower defense qui possède quelques caractéristiques très intéressantes. Votre château doit tenir face aux hordes de monstres, alors mettez au point une tactique complète à l'aide des différentes unités disponibles. Télécharger le jeu gratuit Defense Derby





Grand Cross: Age of Titans (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.00.31, 215 Mo, iOS 12.0, Netmarble Corporation) Découvrez Grand Cross: Age of Titans, le jeu de stratégie nouvelle génération qui vous plonge dans le monde de Skyna en tant que sauveur face à un désastre immanent. Sur les champs de bataille imprévisibles de Skyna, vous pouvez personnaliser vos troupes, exercer un contrôle en temps réel et déployer des unités spéciales capables de déchaîner le feu depuis les cieux. Utilisez une variété d'éléments et de stratégies pour remporter vos victoires de la manière qui vous convient le mieux. Télécharger le jeu gratuit Grand Cross: Age of Titans





Idle Clans (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.141, 127 Mo, iOS 12.0, Isam Games Oy) Idle Clans est un jeu d'oisiveté multijoueur qui vise à offrir l'expérience classique d'un MMORPG de manière décontractée, facile à assimiler et beaucoup moins chronophage.



Si vous avez déjà joué à des RPG, vous vous sentirez comme chez vous dans Idle Clans. Avec près de 20 compétences à entraîner et un système de combat profond dans lequel plonger, vous découvrirez une tonne de façons amusantes et intéressantes de faire progresser votre compte. Même si vous n'êtes pas un vétéran du jeu de rôle, nous avons fait beaucoup d'efforts pour rendre le jeu aussi facile d'accès que possible ! Il suffit de cliquer sur l'objectif que vous souhaitez atteindre et... c'est tout ! Votre personnage s'occupera du reste, même si vous n'êtes pas en ligne ! Télécharger le jeu gratuit Idle Clans





Odd 8 Ball (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.7, 20 Mo, iOS 9.0, Vikas Pawar) Bienvenue dans l'univers palpitant de "Last Pocket", où vos compétences stratégiques et votre réactivité seront mises à l'épreuve ultime ! Organisez les planches de bois avec adresse, formant un labyrinthe de réflexions et d'angles pour guider la balle vers la victoire. Chacun des dix éléments distincts apporte une touche unique à chaque niveau, maintenant votre vigilance et votre esprit pleinement impliqués. Télécharger le jeu gratuit Odd 8 Ball





Little Big Robots (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 699 Mo, iOS 11.0, UPWAKE.ME LTD) La suite de Wars Robots reprend les bons vieux Meca tout en ajoutant un look original pour des parties plus prenantes que jamais. Votre but est de tout détruire, que ce soit vos adversaires que l'environnement. Cela se fera dans à travers plusieurs modes de jeu, du 4 vs 4 au désormais incontournable Battle Royale. Télécharger le jeu gratuit Little Big Robots





Nitro Nation World Tour (Jeu, Course, iPhone / iPad, v0.5.2, 1,4 Go, iOS 11.0, Mythical Games) Préparez-vous à vous lancer dans des courses à travers le globe grâce à Nitro Nation World Tour, un tout nouveau jeu de course et de collection de voitures qui célèbre la culture automobile. Clairement, c'est un clone de CSR, mais il devrait trouver son public grâce à sa superbe plastique et à la partie personnalisation des bolides.



À vous les courses de dragsters, avec un mode Campagne captivant et des affrontements JcJ en ligne. Télécharger le jeu gratuit Nitro Nation World Tour





Power Slap (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v0.3.6, 493 Mo, iOS 12.0, Rollic Games) Power Slap est un jeu de combat au tour par tour palpitant qui apporte tout le plaisir et la satisfaction d'un concours de gifles virtuel dans votre poche. Ce jeu est conçu pour mettre à l'épreuve votre timing, votre précision et vos talents de stratège, le tout avec un humour enjoué.



Entrez dans l'arène, montez en grade et devenez le champion incontesté de PowerSlap ! Télécharger le jeu gratuit Power Slap





Nouveaux jeux payants iOS :

違う冬のぼくら (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 403 Mo, iOS 11.0, Kodansha Ltd.) Les mondes que nous voyons, vous et moi, sont-ils vraiment les mêmes ?

Un jeu d'aventure pour deux joueurs qui réexamine le sens commun de la cognition.



Bokura in a Different Winter est un jeu d'aventure et de réflexion pour deux joueurs seulement.

Il s'agit d'un jeu pour deux joueurs seulement, qui se joue sur deux appareils,

Bien qu'il s'agisse d'un jeu coopératif, ce que vous voyez sur les deux écrans est complètement différent.



La fonctionnalité d'appel n'est pas implémentée dans le jeu, et le titre n'est pas traduit hors du japonais. Télécharger 違う冬のぼくら à 5,99 €