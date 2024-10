Sorties jeux : Derby Madness, GPixel, GTA III, Vice City, San Andreas et Resident Evil 4

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Derby Madness, GPixel, GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas et Resident Evil 4.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Derby Madness (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 1 Go, iOS 12.0, Dimension Technics) Derby Madness offre une simulation de conduite en temps réel visuellement impressionnante, remplie d'actions intenses telles que des carambolages, des collisions et des destructions. Le jeu propose un large éventail de voitures améliorables et personnalisables, de nombreux sites avec des pistes variées et un gameplay riche en actions rapides, en déformations de voitures et en séries de destructions qui mettent à l'épreuve l'habileté des joueurs. Télécharger le jeu gratuit Derby Madness





Born Again Online (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 172 Mo, iOS 12.0, Unnamed Studios, LLC) Plongez dans l'univers impitoyable de Born Again, un MMORPG haletant où chaque vie compte. Avec un concept de mort permanente et des éléments inspirés des jeux rogue-like, chaque aventure dans ce jeu est un parcours semé d'embûches et de gratifications à chaque niveau. Lancez-vous dans une quête épique pour restaurer l'ordre dans les Royaumes Eloignés, affrontant sur votre chemin rois, dirigeants et divinités, tous en lutte pour la domination dans un monde aux graphismes pixel-art captivants et pleins de vie.



Born Again se distingue par son système de combat dynamique et plein d'action. Grâce à ses mécaniques de jeu hack-and-slash, vous ne vous ennuierez jamais, faisant face à des vagues d'ennemis impitoyables. Télécharger le jeu gratuit Born Again Online





Endless Wander (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.12, 444 Mo, iOS 12.0, First Pick Studios) Un mystérieux portail scellé depuis des années se rouvre, offrant une chance à Novu de sauver sa sœur piégée à l'intérieur et de reconstruire la guilde des vagabonds.



Endless Wander est un roguelike RPG hors ligne dans un style pixel art. Il propose un gameplay bien fichu et stimulant, une rejouabilité infinie et une âme que seuls les jeux indépendants peuvent proposer. Télécharger le jeu gratuit Endless Wander





GPixel (Jeu, Jeux de société / Course, iPhone / iPad, v1.0, 148 Mo, iOS 11.0, Jacopo Guanziroli) GPixel est un jeu de course au tour par tour très original qui recrée l'expérience automobile sur une grille de pixels. Avant chaque mouvement, réfléchissez stratégiquement : sélectionnez votre vitesse, ajustez l'angle de direction et appuyez sur l'accélérateur avec prudence. La tactique est essentielle - une vitesse excessive avant les virages pourrait vous laisser sans marge pour freiner.



Une sorte de mélange entre Angry Birds et la F1 ! Télécharger le jeu gratuit GPixel





Pocket Trucks: Route Evolution (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.8.21, 253 Mo, iOS 12.0, NimbleBit LLC) Prenez le contrôle de 18 roues et transportez des marchandises à travers le pays, de New York à San Francisco ! Gérez tous les itinéraires et devenez le meilleur magnat du camion au monde dans Truck Express !



Embarquez pour un voyage épique ! Endossez le rôle d'un chauffeur de camion et transportez des marchandises à travers les États-Unis dans des camions américains classiques. Améliorez vos machines pour gagner en vitesse, en confort et en kilométrage, et accomplissez des tâches pour gagner des récompenses et progresser dans le jeu. Télécharger le jeu gratuit Pocket Trucks: Route Evolution





Resident Evil 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 666 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) Comme vu hier, Resident Evil 4 Remake est une petite perle, idéale pour terminer l'année en beauté. Seul hic, un iPhone 15 Pro minimum est requis ! Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.



Avec un gameplay modernisé, une histoire revisitée et des graphismes ultra détaillés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie. Télécharger le jeu gratuit Resident Evil 4





Nouveaux jeux payants iOS :

Ebenezer & the invisible world (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,9 Go, iOS 12.0, Play on Worlds, LLC) Rejoignez Ebenezer Scrooge et une équipe d'alliés spectraux dans leur lutte pour sauver Londres des griffes du riche industriel Caspar Malthus et de sa garde privée militante. Grâce aux capacités uniques de chaque fantôme, explorez les recoins sombres de Londres et découvrez l'influence sinistre de l'Esprit noir et d'une armée de fantômes impénitents. Aurez-vous le courage d'affronter Caspar et d'arrêter ses plans malveillants avant qu'il ne soit trop tard ?



Une aventure originale avec des fantômes ! Télécharger Ebenezer & the invisible world à 9,99 €





Fatal Fury Special ACA NeoGeo (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.1, 169 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Fatal Fury Special est un jeu de combat publié par SNK en 1993.

Fatal Fury Special est une version améliorée de FATAL FURY 2 qui apporte une vitesse de jeu plus rapide, introduit les attaques combo pour la première fois dans la série, et accueille plus de personnages qui reviennent pour un total de 15 combattants.

Terminez le jeu en respectant certaines conditions et Ryo Sakazaki d'ART OF FIGHTING apparaîtra. Télécharger Fatal Fury Special ACA NeoGeo à 3,99 €





GTA III (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.72, 1,6 Go, iOS 16.0, Rockstar Games) Tout commence à Liberty City. Grand Theft Auto III vous offre une liberté d'action totale et vous sert le cœur du monde criminel sur un plateau. Aurez-vous assez de cran pour accepter cette offre ?



Le remake de GTA 3 est nettement mieux avec des graphismes améliorés, des animations plus fluides ou encore un gameplay inspiré de GTA 5. Télécharger GTA III à 19,99 €





GTA: Vice City (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.72, 2,6 Go, iOS 16.0, Rockstar Games) Bienvenue dans les années 80. Située en plein dans la décennie des coiffures excentriques et des costumes pastel, voici l'histoire d'un homme qui va gravir tous les échelons de la criminalité. Grand Theft Auto revient avec l'histoire de Tommy Vercetti, qui mêle trahison et vengeance sous les néons d’une ville tropicale débordant d'excès et de possibilités.



Le remake de GTA Vice City est immanquable avec des graphismes améliorés, des animations plus fluides ou encore un gameplay inspiré de GTA 5. Télécharger GTA: Vice City à 19,99 €





GTA: San Andreas (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.72, 2,6 Go, iOS 16.0, Rockstar Games) Il y a cinq ans, Carl Johnson, dit CJ, a laissé derrière lui sa vie à Los Santos, San Andreas. Une ville déchirée par les guerres de gangs, la drogue et la corruption. Les années 90 sont là, et aujourd'hui il est temps pour CJ de rentrer à la maison. Sa mère a été assassinée, sa famille s'est effondrée et ses amis d'enfance courent au désastre. Alors qu'il rentre chez lui, des policiers véreux lui collent un meurtre sur le dos. CJ se lance alors, contre son gré, dans un périple à travers l'État de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues dans ce nouvel épisode de la série qui a tout changé. Le remake de GTA San Andreas est à mettre entre toutes les mains avec des graphismes améliorés, des animations plus fluides ou encore un gameplay inspiré de GTA 5. Télécharger GTA: San Andreas à 19,99 €





The Longing Mobile (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 583 Mo, iOS 13.0, Application Systems Heidelberg...) Ce jeu offre une expérience de fusion unique, mêlant aventure et éléments de jeu incrémental. Vous êtes plongé dans les profondeurs obscures d'une caverne souterraine, avec pour seule mission d'attendre 400 jours jusqu'au réveil de votre roi endormi.



Vous incarnez l'Ombre, dernier fidèle d'un roi autrefois puissant qui, affaibli, doit se reposer pendant 400 jours pour récupérer ses forces. Votre rôle est de protéger son palais durant cette période. Le jeu commence avec le lancement du compte à rebours des 400 jours, qui continue de s'écouler même lorsque vous n'êtes pas en train de jouer. Télécharger The Longing Mobile à 5,99 €