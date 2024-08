Sorties jeux : Dadish Collection, Fish Hero, TENSEI, Overboss, Punch Club 2 et Going Up

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Dadish Collection, Fish Hero!, TENSEI, Overboss, Punch Club 2: Fast Forward et Going Up.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod, iPad et Vision Pro depuis des années.

Après avoir passé 20 ans à vous entraîner dans le garage de votre mère, vous êtes plongé dans un futur corrompu et cyberpunk où tout le monde semble vouloir se battre. Vous avez la possibilité de rechercher votre père disparu, de devenir le « poing sombre » légendaire et de sauver l'humanité, tout en gérant vos combats, votre entraînement, et vos relations avec la police, la pègre, et divers personnages. Dans ce monde où la bagarre est reine, vous devez améliorer vos compétences, planifier vos affrontements, et choisir si vous allez rester un combattant honorable ou succomber à la tentation des pratiques douteuses.

Avec plus de 80 pirates gratuits aux compétences uniques et plus de 100 reliques, vous pouvez créer des synergies puissantes pour dominer vos adversaires et atteindre les premières places.

Auto Pirates est un jeu de stratégie compétitif où vous formez un équipage, armez votre navire et affrontez d'autres joueurs pour obtenir des trésors et grimper dans le classement mondial.

Baron of Blood est un jeu de plateforme 2D où vous traversez 24 niveaux répartis sur 5 zones, en affrontant divers monstres et boss. Collectez des pièces pour acheter des objets, explorez pour trouver des diamants cachés, et accomplissez des succès pour prolonger le plaisir après avoir terminé le jeu. Un titre au look rétro qui rappelle des opus comme Castlevania et autre Super Mario.

Demon Squad est un jeu de rôle stratégique passif où vous formez et entraînez une équipe de trois démons pour revigorer la race démoniaque. Vous pouvez choisir entre un contrôle manuel ou automatique pour conquérir des champs de bataille avec des combinaisons infinies de compétences et de formations. Le jeu offre de nombreuses options de croissance et des modes de combat variés, allant des donjons aux affrontements épiques contre des dragons redoutables. Un énième jeu asiatique du genre, mais qui semble très travaillé à bien des égards.

Explorez un monde unique en tant que poisson hors de l'eau. Et le résultat est incroyable, avec un gameplay unique et une jolie réalisation grâce au moteur Unreal d'Epic Games.

Lyra 2 est la suite d'un jeu de puzzle simple, relaxant et minimaliste, offrant des niveaux infinis où l'unique objectif est de compléter les niveaux sans contrainte de temps ni distractions. Idéal pour ceux qui cherchent un jeu apaisant à jouer à tout moment et en tout lieu, Lyra 2 se distingue par son absence de publicités, son mode hors ligne, et des niveaux gratuits. Le jeu propose également plusieurs modes, des arrière-plans dynamiques, des sauvegardes dans le cloud et des classements pour suivre vos progrès.

La Dadish Collection regroupe trois jeux de plateforme adorés où vous incarnez un radis papa en quête de ses enfants disparus, avec 150 niveaux à explorer et des dialogues humoristiques. Affrontez des ennemis inspirés de la malbouffe et des boss hilarants tout en découvrant des personnages secrets et des étoiles à collectionner.

Going Up (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 279 Mo, iOS 12.0, Dylan Kwok)

Going Up est un jeu de stratégie où vous gérez des ascenseurs dans un gratte-ciel pour transporter des passagers avant qu'ils ne perdent patience. Vous devrez optimiser les mouvements des ascenseurs tout en vous adaptant à des situations de plus en plus complexes et à des personnages exigeants comme des PDG impatients et des soldats grincheux. Chaque niveau présente des défis uniques, vous obligeant à trouver des solutions spécifiques pour garder tout le monde en mouvement.

Si vous aimez les titres comme Mini Metro, il faut tester Going Up qui est en plus très agréable à l'oeil.

