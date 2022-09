20 Minutes Till Dawn est jouable à la manette et hors-ligne

Si vous jouez sur PC, vous connaissez probablement le jeu de survie hybride de type top-down shooter Vampire Survivors qui actuellement disponible est en accès anticipé depuis plus d'un an. Le succès et la popularité de ce dernier ont incité de nombreux studio à proposer leur propre jeu. 20 Minutes Till Dawn est l'un des meilleurs représentants sur mobile. 20 Minutes Till Dawn offre une belle esthétique et une conception bien pensée pour nos iPhone. Aujourd'hui, l'éditeur Erabit Studios et le studio Flanne ont sorti une mise à jour pour apporter le support de la manette et le support complet du jeu hors ligne.

20 Minutes Till Dawn s'améliore grandement

Le support de la manette est une excellente nouvelle, bien qu'il ne soit pas complet pour le moment. Vous ne pouvez pas utiliser votre manette pour tout contrôler dans le jeu, vous devrez en effet utiliser l'écran tactile pour certaines actions. Espérons qu'une future mise à jour apportera un support total, parce qu'il est un peu frustrant de devoir poser la DualShock ou la DualSense (par exemple) pour mettre en pause ou commencer une nouvelle partie.



En outre, le jeu comportait une vérification ou une connexion en ligne qui nécessitait l'utilisation d'Internet, mais cette fonction a été supprimée pour que l'app soit une véritable expérience hors ligne.

Si vous aviez raté sa sortie, il s'agit d'un jeu de survie roguelite où vous piochez parmi une variété d'améliorations pour créer un build unique et surpuissant à chaque manche. Vous pouvez être un magicien du feu, par exemple, et enflammer les monstres à chaque coup de fusil à pompe, ou un ninja agile qui contrôle des couteaux magiques pour transpercer vos ennemis. Chaque personnage offre une variété d'expérience qui rende ce jeu particulièrement intéressant, un titre unique à découvrir de toute urgence.



Comme pour Vampire Survivors, le prix de 20 Minutes Till Dawn est de seulement 2,99 € sur App Store pour iOS et Play Store pour Android.

Télécharger 20 Minutes Till Dawn à 2,99 €