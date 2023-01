Sorties jeux : Perfect Grind, Monthly Dystopia, Timberman, Boxville et KartRider: Drift

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Perfect Grind, Monthly Dystopia, Timberman, Boxville et KartRider: Drift.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Timberman - The Big Adventure (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.80, 388 Mo, iOS 11.0, Digital Melody) Plongez dans l’univers de Timberman ! Ce jeu de plateforme 2D vous offre une ambiance rétro, qui reprend les codes du pixel art 16 bits.



Vous y accompagnez un bûcheron qui souhaite aider son ami ours à retrouver sa famille. Affrontez la "Evil Corp" pour sauver vos amis, mais aussi la forêt tout entière d’une exploitation débridée.



Votre hache sera votre meilleur outil : utilisez-la pour avancer en volant, couper du bois, construire des ponts et résoudre des mini-jeux. Pour finir le jeu, vous devrez parcourir trois mondes riches en couleurs, mais très dangereux, passer des dizaines de niveaux et affronter trois boss uniques dans des combats épiques. Télécharger le jeu gratuit Timberman - The Big Adventure





Perfect Grind (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v0.3.5, 269 Mo, iOS 11.0, Noodlecake) Notre coup de coeur de la semaine, un hommage à Tony Hawk mais avec un style singulier. Si vous aimez le skateboard, foncez sur Perfect Grind pour effectuer des Flips, des Grinds et plus encore avec de toutes nouvelles commandes tactiles à la fois faciles d'accès mais très techniques pour ceux qui veulent maitriser le titre ! Mais ce n'est pas tout, un générateur de skatepark est intégré, de quoi s'amuser à l'infini. Télécharger le jeu gratuit Perfect Grind





TMNT: Shredders Revenge (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.14, 1,4 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Vu hier, il s'agit du meilleur jeu Tortues Ninja de tous les temps.



À fond les manettes avec Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo et les autres, vous êtes là pour rigoler dans ce jeu beat them all inspiré des années 80. Cowabunga ! Sortez les katanas et faites la loi !



Vous incarnez les féroces tortues vertes pour déjouer les plans tordus de Krang et de Shredder. Retrouvez des lieux bien connus des guerriers fantastiques et brandissez les nunchak' ! C'est la panique dans ce jeu beat them all rétro au rendu magnifique. Éclatez-vous sur douze niveaux et utilisez vos dangereux combos ninjas pour vaincre les ennemis de toujours, tels Baxter Stockman ou le triceraton ! Télécharger le jeu gratuit TMNT: Shredders Revenge





Puzzle Gods (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 200 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.

Alignez et intervertissez des éléments pour progresser, vaincre le petit Hadès et sauver les dieux dans ce jeu de puzzle mythique. En route pour l'Olympe ! Le petit Hadès a kidnappé les dieux, et seul le petit Zu peut les sauver. Rejoignez-le dans sa quête et prêtez main-forte à ses amis !



Les amateurs de Candy Crush seront aux anges. Télécharger le jeu gratuit Puzzle Gods





Origami Paradise (Jeu, Style de vie, iPhone / iPad, v1.0.3, 419 Mo, iOS 11.0, Seasun Games Corporation Limit...) L'origami est l'art de plier du papier en toutes sortes d'animaux et d'objets. Cette forme d'art complexe est la source d'inspiration d'Origami Paradise, un jeu d'oisiveté où vous donnez vie au monde de l'origami ! Peuplez votre monde de toutes sortes d'animaux en origami. Choisissez le papier, peignez et ajoutez des autocollants à chaque animal en origami selon vos goûts. Arrangez et construisez votre habitat animal et observez vos animaux interagir avec leur environnement. Télécharger le jeu gratuit Origami Paradise





KartRider: Drift (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v2.0.4, 2,1 Go, iOS 12.0, NEXON Company) Après l'excellent Kart Rider Rush, Nexon nous propose KartRider Drift, un nouveau titre à mettre dans la même catégorie que Mario Kart où, vous vous en doutez, l'accent est mis sur les courses folles. En reprenant la superbe réalisation du premier opus, KartRider Drift ajoute un mode en ligne cross-platform et fait évoluer le gameplay avec un accent mis sur les dépannages. Pour le reste, on retrouve la personnalisation des personnages et de leurs karts, les bonus et objets à récupérer et à balancer sur les concurrents, et plus encore ! Télécharger le jeu gratuit KartRider: Drift





Nouveaux jeux payants iOS :

Omega 13 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 103 Mo, iOS 12.0, Game Stew) Vous incarnez un pilote de mécha qui a survécu à la guerre. Afin de retrouver quelqu'un, vous rejoignez l'arène et vous battez jusqu'au championnat. Vous rencontrerez également une femme mystérieuse et découvrirez la vérité sur la nuit éternelle de la planète.



Un jeu d'aventure et de combat de méchas au tour par tour, avec plus de 200 pièces d'équipement à collecter pour personnaliser votre combinaison de guerre tactique, plus de 1000 ennemis aléatoires et personnalisés à combattre et 20 thèmes ! Télécharger Omega 13 à 5,99 €





Septourian (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.15, 2 Mo, iOS 14.5, Harry Lundström) Septourian est un RPG au tour par tour dont le contenu est généré de manière procédurale.

Embarquez dans une quête épique à travers les terres tentaculaires de Septourian pour en découvrir les secrets.



Chaque partie est unique, 65536 combinaisons de monde au total, 3 alliés qui peuvent être recrutés en cours de route, des objets par centaine, et plus encore. Télécharger Septourian à 2,49 €





Wavecade (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3, 191 Mo, iOS 11.0, Andrew Spalato) Inspiré par les jeux de tir classiques des salles d'arcade tels que Space Invaders et Galaga, Wavecade fait revivre aux joueurs la nostalgie des salles d'arcade, grâce à une esthétique rétro des années 80 et de la science-fiction. Télécharger Wavecade à 2,49 €





Legend of the Moon:Shooting (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 387 Mo, iOS 13.0, sungmin Lee) Vous pouvez jouer le jeu en combinant avec d'autres appareils. Trouvez la clé pour sauver la terre en détruisant les entités qui représentent une menace ! Télécharger Legend of the Moon:Shooting à 1,19 €





Monthly Dystopia (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.3, 213 Mo, iOS 13.0, Fatih Beceren) Une expérience de survie dystopique inspirée du roman 1984 de George Orwell, un chef-d'oeuvre qui a récemment refait surface pendant la crise COVID et certaines décisions gouvernementales. Dans Monthly Dystopia, vous devez trouver un moyen de survivre dans un monde autoritaire. Vous pouvez servir la dictature en étant un citoyen modèle ou vous pouvez essayer de fuir le pays en coopérant avec la Résistance. Vous vivez sous un régime dans lequel l'amour est interdit et l'utilisation de mots interdits par le Parti est punie de mort. Choisissez vos mots avec soin si vous ne voulez pas commettre un crime de la pensée. N'oubliez pas qu'il y a toujours un écran qui vous observe. Le salaire de votre emploi au ministère de l'édition du passé suffit à peine à acheter la nourriture nécessaire pour vous maintenir en vie, il est donc crucial que vous trouviez un moyen de fuir cette dystopie où même penser est interdit.



Juste génial ! Télécharger Monthly Dystopia à 3,49 €





Chronescher (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 285 Mo, iOS 12.0, Purple Sloth Studio eG) Grimpez sur les toits de la ville et voyagez jusqu'au sommet de la plus haute tour, où vous pourriez même découvrir quelque chose sur vous-même.



Chronescher est un jeu de puzzle isométrique stimulant, qui n'est pas sans rappeler Monument Valley. Il se déroule dans un monde escherpunk composé de six biomes uniques. Il vous demande d'apprendre des mécanismes temporels, spatiaux et mentaux afin de vous frayer un chemin. Au fur et à mesure de votre progression, vous démêlerez qui vous jouez et ce qui leur est arrivé. Parcourez les toits de la ville et voyagez jusqu'au sommet de la plus haute tour, où vous pourriez même découvrir quelque chose sur vous-même. Télécharger Chronescher à 4,99 €