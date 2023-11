Sorties jeux : Timberman 2, Animal Arena, Hades Star: DARK NEBULA, Shadow & Bone

Aujourd'hui, 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Animal Arena, Hades Star: DARK NEBULA, Shadow & Bone: LOmbre du Fold et Timberman 2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Animal Arena (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 64 Mo, iOS 12.4, Jussi Simpanen) Animal Arena est un jeu multijoueur local chaotique pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs, avec d'adorables animaux et des commandes faciles à utiliser à l'aide d'un seul bouton. Affrontez des adversaires dans diverses arènes, améliorez vos armes et triomphez de vos ennemis. Accumulez des points en combattant pour débloquer une large sélection de plus de 100 animaux charmants. Télécharger le jeu gratuit Animal Arena





Bid Wars 3 (Jeu, Stratégie / Casino, iPhone / iPad, v1.0.2, 230 Mo, iOS 12.0, By Aliens L.L.C - F.Z) Pouvez-vous naviguer dans le monde palpitant des ventes aux enchères pour devenir un magnat du prêt sur gages, en faisant des offres stratégiques dans les ventes d'entrepôts et en découvrant des trésors dans les ventes aux enchères mondiales, où chaque unité de stockage poussiéreuse peut contenir des joyaux cachés à vendre pour faire du profit, en étant plus malin que vos rivaux dans ce jeu de construction de ville et de négociation ? Télécharger le jeu gratuit Bid Wars 3





Bubble Rangers (Jeu, , iPhone, v0.3.1, 150 Mo, iOS 13.0, Imaginary Ones) Un superbe rune en 3D qui nous rappelle le style graphique de Fall Guys. Les Bubble Rangers, aventuriers intrépides, avaient une mission : parcourir les vastes étendues du monde imaginaire, escalader de hautes montagnes, naviguer dans d'épaisses forêts, traverser de vastes océans et explorer de sombres cavernes pour collecter ces insaisissables bulles d'énergie.



Le voyage n'a pas été facile. Le monde imaginaire, bien que magnifique, était rempli de défis et de mystères naturels. De puissantes tempêtes et des terrains difficiles attendaient les Rangers à chaque tournant. Télécharger le jeu gratuit Bubble Rangers





Cyber Rebellion (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v0.8.5, 2,8 Go, iOS 13.0, NEOCRAFT LIMITED) Embarquez pour un voyage dans l'Autre Monde afin de combattre les envahisseurs dans "Cyber Rebellion", un jeu de stratégie et de collection de héros se déroulant en 2177, où l'humanité est confrontée au "α-virus" de l'[Apocalypse]. En tant qu'inspecteur ou guerrier, défendez le dernier bastion de l'humanité, Skyfall City, avec des graphismes de qualité et un gameplay innovant. Télécharger le jeu gratuit Cyber Rebellion





Dice Quest : Kings Tale (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.3, 535 Mo, iOS 12.0, 111%) Des personnages charmants et de l'action dynamique vous attendent dans le jeu de rôle décontracté 'Dice Quest : King's Tale". Lancez-vous dans une aventure d'exploration du monde des merveilles avec le roi Dian, collectez divers Dians et participez à des batailles passionnantes avec des compétences et des actions distinctes. Poursuivez votre voyage en franchissant des étapes et en découvrant d'autres aspects du monde. Dans "Boss Challenge", testez votre courage contre des boss uniques, élaborez une stratégie pour former l'équipe idéale et démontrez vos prouesses en les vainquant tous ! Télécharger le jeu gratuit Dice Quest : Kings Tale





Dino Bash (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0.27, 265 Mo, iOS 12.0, pokoko Studio) Embarquez dans une aventure déjantée à travers le temps avec Dino Bash, où vous commandez une armée de dinosaures astucieux pour protéger vos ressources des hommes des cavernes belliqueux. Prêt pour un périple temporel ? Traversez les âges, relevez des défis farfelus et débloquez des dinos uniques à chaque niveau. Télécharger le jeu gratuit Dino Bash





GUBBINS (Jeu, Mots / Graphisme et design, iPhone / iPad, v1.0.2, 697 Mo, iOS 12.0, Studio Folly Pty Ltd) Gubbins est un jeu de puzzle convivial dans lequel les joueurs placent des tuiles pour construire des mots, avec l'aide et l'entrave de modificateurs joker appelés Gubbins.



La typographie minimaliste et les dessins humoristiques servent de toile de fond à des jeux de mots amusants. Fouillez dans la pioche et créez des mots sur le plateau avec des amis hilarants qui font des ravages.



Anglais indispensable ! Télécharger le jeu gratuit GUBBINS





Hades Star: DARK NEBULA (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v5.707.0, 353 Mo, iOS 12.0, Parallel Space Inc) Lancez-vous dans une odyssée galactique avec Hades' Star, où vous pouvez continuer à étendre l'empire que vous avez bâti ou démarrer une nouvelle aventure dans DARK NEBULA, un univers en perpétuelle expansion. Ce nouvel opus promet des activités innovantes et des mécanismes améliorés pour une expérience de construction d'empire spatial plus enrichissante. Explorez, colonisez et gérez l'économie de votre système stellaire jaune, en commençant par votre propre système et en étendant votre domination à travers la découverte de nouvelles planètes, la création de réseaux commerciaux et la neutralisation des menaces. Télécharger le jeu gratuit Hades Star: DARK NEBULA





Legend of Wizard (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.4, 319 Mo, iOS 14.0, Eunbyel Cho) Suivez l'épopée d'un orphelin qui se bat pour devenir un sorcier et sauver le monde du mal, une transformation de la perte à la maîtrise magique. Participez à un jeu doté d'un système de croissance simple, d'une magie stratégique et d'une galerie de personnages variés, tous jouables hors ligne dans un format AFK inactif. Télécharger le jeu gratuit Legend of Wizard





Midnight Rush !! (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.0.3, 726 Mo, iOS 12.0, adam rogan) Plongez dans le mélange unique de trois modes de jeu de Midnight Rush, avec un trafic aléatoire, la prise en charge des contrôleurs pour dominer les classements, une personnalisation poussée des voitures, la gestion du carburant, des défis bonus mensuels et la dynamique "Roulette des points de contrôle" où vous courez contre la montre pour atteindre des points de contrôle apparaissant de manière aléatoire. Télécharger le jeu gratuit Midnight Rush !!





The Ouroboros King (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.01, 175 Mo, iOS 11.0, Oriol Cosp) Ce jeu d'échecs sans publicité comprend 1 (sur 3) acte et 22 (sur 57) pièces. Un seul achat in-app permet de débloquer le jeu complet.



The Ouroboros King allie la profondeur stratégique des échecs à la variété des jeux de cartes et à la rejouabilité des jeux de type roguelike. Construisez une armée puissante, découvrez de superbes reliques et acquérez des gadgets étonnants pour vaincre le Sabbat. Télécharger le jeu gratuit The Ouroboros King





Shadow & Bone: LOmbre du Fold (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v0.0.25, 1,6 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un autre titre exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



L'avenir du Grishaverse repose entre vos mains. Naviguez dans une Ravka déchirée par la guerre et faites pencher la balance du pouvoir dans ce jeu d'aventure interactif basé sur la série fantastique. Plongez dans l'univers de la série de livres à succès "Shadow and Bone : The Grisha Saga" et de sa série sur Netflix dans un jeu d'aventure interactif où vos décisions influencent le parcours des héros à travers de nouveaux exploits. Incarnez Alina, Jesper, Sturmhond ou le général Kirigan, et découvrez de nouveaux récits situés entre les saisons 1 et 2 de la série Netflix, en rencontrant des personnages bien-aimés et de nouveaux ennemis. Télécharger le jeu gratuit Shadow & Bone: LOmbre du Fold





Shop Legends (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 489 Mo, iOS 11.0, cloudcade) Embarquez dans une quête pour transformer un magasin d'équipement au bord de la faillite en un empire de forge prospère et devenez le magnat ultime d'Argonia, en équipant vos héros pour des batailles épiques et des explorations de donjons afin de graver votre nom dans l'histoire. Télécharger le jeu gratuit Shop Legends





Striker Manager 3 (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.0, 5 Mo, iOS 14.0, U-Play Online) Striker Manager 3 est un jeu de gestion de football multijoueur captivant qui vous permet d'être le propriétaire des actifs du jeu, de gagner des revenus en les échangeant, et d'avoir un contrôle total sur votre club et votre terrain dans le monde du jeu, ce qui vous permet de construire et d'améliorer votre propre espace unique à partir de la base. Télécharger le jeu gratuit Striker Manager 3





Timberman 2 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.5, 192 Mo, iOS 15.2, Digital Melody) Timberman 2 est arrivé, avec des graphismes améliorés, un éventail de nouveaux personnages, un nouveau mode multijoueur passionnant, et bien plus encore ! Participez à la compétition pour devenir le meilleur bûcheron du monde. Saisissez votre hache et combattez pour savoir qui est le plus rapide et le plus fort. Construisez votre village et protégez-le avec des tourelles et des fortifications. Affrontez des zombies et triomphez dans des combats de boss en un contre un.



Déverrouillez de nouveaux personnages et structures, maniez des super-pouvoirs et défiez d'autres joueurs en duel. Oui, Timberman 2 améliore grandement le gameplay, en introduisant des duels simultanés à 4 joueurs et des fonctions sociales, ajoutant ainsi de la profondeur au jeu de bûcheron le plus célèbre au monde. Télécharger le jeu gratuit Timberman 2





Laventure de Tsuki 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.7, 381 Mo, iOS 11.0, HyperBeard Inc.) Le prochain chapitre de l'aventure en format de poche d'un lapin bien-aimé est arrivé ! Aventurez-vous au-delà des forêts japonaises et des paysages ruraux du village des champignons dans ce nouvel épisode de l'histoire de Tsuki. Rejoignez notre attachant lapin dans un voyage sinueux à travers des bosquets enchanteurs dans ce monde kawaii, rempli d'amis à fourrure, de mystères passionnants et de choix satisfaisants qui n'attendent que vous. Télécharger le jeu gratuit Laventure de Tsuki 2





CoComelon (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 530 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Amuse-toi à explorer la demeure de Jay-Jay avec un jeu basé sur CoComelon ! Apprends à reconnaître les formes et les chiffres, collectionne des stickers, et chante les comptines populaires de la série. Un titre pour les enfants qui permet de chercher, colorier, créer et plus encore.



Mais attention, ne laissez pas vos enfants devant les écrans sans surveillance. Télécharger l'app gratuite CoComelon





Nouveaux jeux payants iOS :

The Quest - Ragnars Revenge (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v20.0, 221 Mo, iOS 12.0, Redshift) Dans "The Quest - Ragnar's Revenge" de Zarista Games, une extension du RPG de combat au tour par tour "The Quest", vous retournez en Humbrie pour remplir une mission contre Ragnar le Berserker, avec un rebondissement impliquant le dieu Thor qui vous conduit dans le monde souterrain de Helheim. Télécharger The Quest - Ragnars Revenge à 2,99 €