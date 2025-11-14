Sorties jeux : Jetpack Joyride Racing, PolyPine, Deep Rock Galactic: Survivor et Timelie

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Jetpack Joyride Racing, PolyPine, Deep Rock Galactic: Survivor et Timelie.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Jetpack Joyride Racing (Jeu, Course, iPhone, v0.900, VO, 786 Mo, iOS 14.0, Halfbrick Studios) Jetpack Joyride Racing fait renaître l'aventure sans fin iconique sous forme de course compétitive effrénée et gratuite, où vous affrontez vos amis et rivaux préférés comme Barry Steakfries avec des jetpacks driftables et boostables sur des pistes folles remplies d'obstacles, de raccourcis et de zones dynamiques, en solo ou en multijoueur jusqu'à 6 joueurs en mode Party pour un chaos total. Un concurrent à l'indéboulonnable Mario Kart ! Pour aller plus loin, abonnez-vous à Halfbrick+ afin de débloquer de nouveaux personnages, personnalisations, pistes exclusives et un accès sans pubs ni achats in-app à une bibliothèque de jeux primés comme Fruit Ninja, avec des mises à jour régulières pour une expérience gaming premium et sans interruption. Télécharger le jeu Jetpack Joyride Racing





PolyPine (Jeu, Simulation, iPhone, v1.2.2, VO, 96 Mo, iOS 14.0, Yaozuo Games Ltd) PolyPine est un simulateur de croissance forestière en low-poly apaisant, où vous cultivez des arbres depuis les graines jusqu'aux troncs tombés, en gérant le cycle de vie complet pour créer un écosystème équilibré propice aux plantes et aux animaux, tout en affrontant des catastrophes naturelles comme les incendies ou les tempêtes pour transformer les défis en opportunités de renouveau. Vous devez satisfaire les besoins spécifiques d'habitat des animaux - comme des arbres pour les écureuils ou des fleurs pour les papillons - et interagir avec eux en cliquant pour déclencher des comportements influençant l'environnement, tels que les excréments fertilisants des orignaux ou les attaques des renards, le tout sur des terrains variés que vous pouvez terraformer à volonté. Télécharger le jeu gratuit PolyPine





Deep Rock Galactic: Survivor (Jeu, Action, iPhone, v1.0.3, VO, 612 Mo, iOS 17.0, Ghost Ship Publishing)

Deep Rock Galactic: Survivor est un auto-shooter solo en vue de dessus inspiré des survivals, où un nain solitaire affronte des hordes d'aliens mortels dans les grottes procédurales de la planète Hoxxes, en minant des richesses tout en débloquant des armes dévastatrices et des améliorations pour accomplir les objectifs impitoyables de "The Company" et survivre à des vagues frénétiques de monstres. Avec un gameplay bullet hell inversé axé sur la course, le creusage et la collecte de butin automatique, chaque mission unique vous plonge plus profondément dans cet univers iconique, transformant les défis létals en une expérience solo addictive où vous noyez les ennemis sous un déluge de feu pour extraire triomphalement votre cargaison. Télécharger le jeu gratuit Deep Rock Galactic: Survivor

Timelie (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.0.0, VO, 557 Mo, iOS 12.0, Snapbreak Games) Dans Timelie, un jeu d'infiltration et de réflexion surréaliste, contrôlez simultanément une jeune fille et un mystérieux chat dans un monde abstrait et onirique surveillé par des robots menaçants, en manipulant la ligne temporelle comme un lecteur multimédia pour rembobiner le passé, anticiper l'avenir et résoudre des énigmes coopératives inédites afin d'échapper à ce labyrinthe coloré rempli de dangers et de découvertes. Jouez gratuitement à l'Acte 1 pour plonger dans ce gameplay solo innovant où chaque seconde compte, en prévoyant les actions complémentaires des protagonistes pour détourner l'attention des ennemis, se faufiler partout et dévoiler les secrets d'un univers vibrant d'abstractions poétiques. Télécharger le jeu gratuit Timelie





Spark: Puzzles for the Curious (Jeu, Éducation, iPhone, v1.1.2, VO, 97 Mo, iOS 15.0) Spark est une application de puzzles quotidiens où la curiosité s'éveille à travers des thèmes surprenants comme les rébellions, les fusées, Pokémon ou les pommes de terre, explorant l'histoire, la pop culture, la science, la géographie, le sport et plus encore, avec de nouveaux défis gratuits chaque jour conçus pour transformer la découverte en une habitude ludique sans stress ni chronomètre. Distingué par ses énigmes astucieuses créées par des humains pour des moments d'« eureka », des outils pour suivre ses progrès et cultiver l'habitude, Spark fait partie d'une suite d'apps de fitness mental pour aiguiser l'esprit. Télécharger le jeu gratuit Spark: Puzzles for the Curious

Dice of Kalma (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone, v1.0.10, VO, 262 Mo, iOS 15.0, Pepperbox Studios) Dice of Kalma est un roguelike de construction de deck où vous défiez Kalma, le gardien sinistre des Enfers, en constituant un arsenal de crânes puissants via des jets de dés stratégiques : sélectionnez et relancez pour optimiser vos mains, activez des synergies risquées pour maximiser les scores et échappez progressivement aux abysses vers le monde des vivants.



Expérimentez des builds variés pour compenser les mauvais tirages ou récompenser les paris audacieux, upgradez vos combinaisons pour affronter des défis croissants, et embrassez l'échec comme une boucle addictive où la persévérance débloque de nouvelles opportunités de victoire infernale. Télécharger le jeu gratuit Dice of Kalma

Bus Simulator City Bus Driver (Jeu, Simulation, iPhone, v0.0.1, VO, 367 Mo, iOS 15.6, CDT GAMES LIMITED) Préparez-vous à prendre le volant pour vivre l'expérience ultime de conduite de bus sur mobile, en traversant une ville grouillante de vie, de passagers impatients et de circulation effrénée, avec un gameplay immersif, une physique réaliste et un plaisir de conduite infini qui vous transforme en vrai chauffeur. Télécharger le jeu gratuit Bus Simulator City Bus Driver

Backyard Soccer '98 (Jeu, Sports, iPhone, v1.2.8, VO, 362 Mo, iOS 15.0, Playground Productions LLC) Plongez dans Backyard Soccer ‘98, le second opus iconique de la franchise Backyard Sports remis au goût du jour pour les systèmes modernes, où vous coacherez des athlètes kids hilarants en matches 6 contre 6 au soccer déjanté avec des contrôles point-and-click pour passes, défenses et buts, sur 20 terrains uniques, avec power-ups comiques, bloopers et commentaires légendaires de Sunny Day et Earl Grey.



Revivez la nostalgie des années 90 en modes variés comme les pick-up games instantanés, les matchs amicaux, les ligues progressives vers l’« Astonishingly Shiny Cup » mondial ou les tirs au but contre Mr. Clanky, en jouant avec la légende Pablo Sanchez ou vos favoris parmi 30 gamins emblématiques ! Télécharger le jeu gratuit Backyard Soccer '98