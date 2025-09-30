Deep Rock Galactic: Survivor arrive sur mobile !

Deep Rock Galactic: Survivor est un auto-shooter solo de type "survivor" où vous affrontez des hordes d’aliens mortels, minez des richesses, et débloquez des améliorations puissantes pour survivre. Utilisez l’arsenal emblématique de Deep Rock Galactic pour combattre sur la planète hostile Hoxxes. Vous jouez un nain contre un monde entier !

Un Bullet Hell inversé dans les mines

Comme dans des titres comme Vampire Survivors, avec une touche empruntée à Diablo, tuez des créatures, améliorez votre équipement, et plongez toujours plus loin dans les grottes mortelles d’Hoxxes. Collectionnez un arsenal à faire pâlir Rambo, déchaînez un déluge de feu sur des vagues de monstres extraterrestres dans des combats frénétiques, et extrayez les richesses enfouies dans les parois. Grâce au gameplay typique des jeux de tir automatique, pas besoin de viser : courez, creusez, et laissez vos armes tirer automatiquement. L'intérêt est ailleurs. Chaque mission est unique avec des grottes et des vagues d’ennemis générées procéduralement, fidèle à l’esprit de Deep Rock Galactic.

Accomplissez des missions pour vous améliorer

Mineur, creusez profond ! Une fois largué par la capsule dans l’obscurité oppressante, vous êtes seul. Remplissez les objectifs de mission fixés par la société, puis retournez à la capsule d’extraction pour affronter des défis encore plus dangereux et lucratifs. Progressez dans les entrailles de la planète, devenez plus puissant, survivez jusqu’à la fin de votre mission, et repartez avec un butin bien rempli.



Les vétérans reconnaîtront l’essence de Deep Rock Galactic, tandis que les nouveaux mineurs sont les bienvenus à bord.

Bientôt sur iOS et Android

Après son lancement le 17 septembre sur Xbox Series, PC via Steam et Microsoft Store, Deep Rock Galactic: Survivor arrivera le 12 novembre sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store), co-développé par Piktiv.



« Nous avons réalisé que Survivor était parfait pour les appareils portables en voyant son succès sur Steam Deck », explique Jacob Laurits Besenbacher Kjeldsen, producteur chez Funday Games. « Adapter cette action trépidante sur mobile était une évidence. Bientôt, les joueurs pourront miner et combattre n’importe où sur leur téléphone ! »

Télécharger le jeu Deep Rock Galactic: Survivor