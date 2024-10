ARK : Ultimate Survivor Edition annoncé sur mobile

Depuis dix ans, Studio Wildcard nous propose des jeux de survie à la première personne en monde ouvert, avec une particularité : les personnages sont des dinosaures ! Le premier opus était ARK : Survival Evolved, qui a été lancé en "Early Access" en 2015, puis en version finale en 2018. Il a même été traduit en français en 2019. Il a su séduire les joueurs avec son moteur graphique saisissant pour l'époque et son gameplay parfaitement équilibré. Et bien le studio prépare la suite avec "ARK : Ultimate Survivor Edition".

La suite d'ARK : Survival Evolved !

Quelques mois après la version mobile d'ARK : Survival Evolved, un portage est arrivé sur la Nintendo Switch, mais très en-deçà de la version mobile. La console de Nintendo n'était pas assez puissante. Qu'à cela ne tienne, Studio Wildcard a repris les choses en main et s'est associé à Grove Street Games pour créer une version plus légère du jeu, qui a fini par s'appeler "ARK : Ultimate Survivor Edition".



Voici la bande-annonce du futur titre :

Il aura fallu du temps, mais ARK : Ultimate Survivor Edition sur Switch a su effacer le premier portage, avec un jeu très agréable et, encore mieux, une mise à jour gratuite pour les propriétaires de la version Switch d'origine. En fait, ARK fait maintenant partie des meilleurs jeux sur la console hybride.



Galvanisés par ce succès, Studio Wildcard et Grove Street Games ont annoncé que ARK : Ultimate Survivor Edition arriverait également vers les appareils iOS et Android plus tard cette année.



Non seulement ARK : Ultimate Survivor Edition est une version plus performante du jeu, conçue pour fonctionner sur un plus grand nombre d'appareils, mais elle inclut également les nombreuses extensions qui sont sorties pour le jeu de base au fil des ans, notamment Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Parts 1 & 2, la carte Ragnarok créée par la communauté et appréciée des fans, et bien d'autres encore.



Le jeu devrait être lancé sur nos mobiles pendant l'été et comprendra initialement l'ARK Island et l'extension Scorched Earth, avec des extensions ultérieures qui sortiront pour le jeu au cours de l'année 2025. Reste à savoir si ce sera un jeu à part ou une mise à jour d'ARK : Survival Evolved qui reste disponible sur l'App Store. Mais sa dernière version remonte à 2022. En attendant, vous pouvez le tester gratuitement.

