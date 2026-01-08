 Arcade en janvier : True Skate+, Potion Punch 2+, Cozy Caravan et Sago Mini Jinja's Garden

En ce 8 janvier 2026, Apple Arcade propose quatre nouveaux jeux : True Skate+, un simulateur de skate ultra-réaliste ; Sago Mini Jinja’s Garden, une aventure en monde ouvert pour enfants de 3-6 ans où l'on plante, cuisine et aide les voisins dans un univers magique et apaisant ; Cozy Caravan, une exploration cosy avec crafting et marchés ; et Potion Punch 2+, un jeu rapide de gestion de potions.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Sago Mini Jinja's Garden (Jeu, iPhone, v1.0, VF, 603 Mo, iOS 13.0) Jinja’s Garden est une aventure en monde ouvert 3D pour enfants de 3 à 6 ans, où l'on rejoint les amis Sago Mini pour planter et faire pousser des fruits, légumes, fleurs et même des plants de hot dog, cuisiner des gâteaux, pizzas et autres plats à partager, et aider les voisins avec des tâches ludiques comme offrir des cadeaux ou organiser des fêtes.



Explorez trois zones uniques – le quartier de Nola, Party Park et le centre-ville – remplies de surprises, dans un jeu créatif apaisant sans frustration, jouable hors ligne sur iOS, MacBook et Apple TV. Télécharger le jeu Sago Mini Jinja's Garden

Cozy Caravan (Jeu, iPhone, v1.0.19459, VF, 796 Mo, iOS 15.6, 5 Lives Studios) Cozy Caravan est un jeu calme où tu incarnes un jeune membre de la Communauté voyageant avec son ami Bubba en roulotte à travers les paysages pittoresques de Valrécolte, pour aider les habitants en fabriquant objets d'artisanat, cuisinant des plats savoureux, confectionnant vêtements et vendant tes créations sur les marchés.

Personnalise ton personnage parmi des dizaines d'espèces animales (axolotls, capybaras, renards...), compose des tenues uniques, aménage ta roulotte et répands le bonheur pour l'améliorer, apprendre de nouvelles recettes et tisser des liens avec des personnages hauts en couleur. Télécharger le jeu Cozy Caravan

Potion Punch 2+ (Jeu, Simulation, iPhone, v1.00.36, VF, 829 Mo, iOS 13.0, Monstronauts Inc.) Après sa sortie en 2019 sur App Store, Potion Punch 2+ revient sur Apple Arcade.



Potion Punch 2+ est un jeu de restauration à gestion du temps dans un monde fantastique, où tu ouvres des boutiques magiques (café à potions, forge, champignonnière, etc.) pour servir épées enchantées, parchemins et mixtures à des héros luttant contre monstres, aidé par des bébés dragons et esprits aux fourneaux.

Parcours des centaines de niveaux nerveux, affronte brigands, personnalise et décore ta boutique avec des améliorations pour employés et recettes inédites, dans des chapitres en constante évolution. Télécharger le jeu Potion Punch 2+