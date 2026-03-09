Hearthside : A Teeny Tiny Game est un puzzle de construction de ville paisible

Hearthside, à ne pas confondre avec Heathstone, est un jeu de construction de ville médiévale cosy combinant puzzles de fusion et gestion d'espace limité sur un petit plateau, où l'on fusionne trois éléments (ou plus) identiques pour faire évoluer des structures simples en bâtiments plus grands et développer progressivement un village médiéval chaleureux. Le tout avec une esthétique douce, un éclairage chaleureux et des décisions stratégiques cruciales qui peuvent changer le cours de la partie.

Hearthside: "A Teeny Tiny Game"

Loin d’une gestion d’empire tentaculaire, tout repose sur un placement de puzzles minutieux : chaque case compte et l’espace se remplit plus vite qu’on ne le croit.Le principe central consiste à fusionner des tuiles : réunissez au moins trois éléments identiques pour les faire évoluer. Une petite structure devient une maison, une maison se transforme en monument emblématique. Petit à petit, votre hameau se mue en une véritable petite communauté.



Le plateau restreint constitue le vrai défi : une fois que les bâtiments et ressources s’accumulent, chaque décision de placement devient cruciale. Faut-il avancer prudemment en fusionnant lentement ou tenter de déclencher de grandes réactions en chaîne pour dégager de l’espace et accélérer la croissance ?



Développé par les créateurs de Teeny Tiny Town, on retrouve cette même philosophie : plateaux compacts, mécaniques simples et importance de la moindre décision. L’esthétique est particulièrement chaleureuse avec des environnements médiévaux doux, un éclairage tamisé et une ambiance très cosy.



Le jeu inclut un mode sans fin, des classements et quelques power-ups pour varier l’expérience sur la durée. Une phase de bêta-test est actuellement en cours avant le lancement plus large, prévu pour avril. Pas de dragons ni de combos de sorts épiques ici : juste un minuscule village médiéval qui prend forme doucement, fusion après fusion.



Qui précommande sur iOS ou Android (Play Store), l'achat in-app pour tout débloquer étant à 5,99 € ?

