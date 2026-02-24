Alerte : récupérez Sonic 1 et 2 Classic avant leur suppression de l'App Store !

Chers lecteurs d'iSoft, une nouvelle urgente pour tous les fans de rétro-gaming sur iOS et Android : SEGA vient d'annoncer la fin du service pour Sonic the Hedgehog Classic et Sonic the Hedgehog 2 Classic, les ports mobiles emblématiques des deux premiers opus sortis respectivement en 2009 et 2010. Encore une information exclusive d'iPhoneSoft.

Deux classiques signés SEGA

Ces classiques vont bientôt être retirés des boutiques App Store et Google Play, mais bonne nouvelle : ils sont actuellement gratuits à télécharger (publicités et achats in-app supprimés !). Si vous les téléchargez dès maintenant, ils resteront associés à vie à votre identifiant Apple. Vous pourrez les réinstaller à tout moment, et y jouer hors ligne sans problème, même après leur suppression imminente. Pas besoin de jouer tout de suite ? Stockez-les quand même pour les (re)découvrir plus tard - ces perles de la Mega Drive méritent une place éternelle sur votre iPhone ou iPad ! Il faudra toutefois qu'iOS 27, iOS 28 ou autre conserve les API utilisés. Dans un futur proche, il y a peu de doutes.

Sonic 1

Sonic the Hedgehog Classic, sorti initialement le 23 juin 1991 sur Sega Mega Drive/Genesis, est le titre qui a tout changé : il a offert au monde la première véritable sensation de vitesse dans un jeu de plateforme et fait de Sonic la mascotte ultime de Sega face à Mario. Son portage mobile en version Classic remasterisée (mai 2013) est une fidélité quasi parfaite, avec graphismes widescreen 60 FPS, bande-son remastérisée et tous les ajouts modernes (Time Attack, Tails et Knuckles jouables). Ses qualités restent intemporelles : un level design d’une pureté rare, des loop-de-loops euphorisants, le fameux spin attack ultra-satisfaisant, sept zones mythiques et cette impression grisante de courir plus vite que la lumière. Encore aujourd’hui, c’est simplement l’un des meilleurs jeux de plateforme jamais créés.

Télécharger le jeu gratuit Sonic the Hedgehog™ Classic

Sonic 2

Sonic the Hedgehog 2 Classic, lancé le 24 novembre 1992 sur Mega Drive lors du célèbre « Sonic 2sday », est largement considéré comme le sommet de la série 2D. Il introduit le Spin Dash, le compagnon Tails (jouable en duo), douze zones encore plus variées et colorées, la transformation en Super Sonic et la zone secrète Hidden Palace. Le portage mobile Classic de décembre 2013 reste la version la plus complète à ce jour : 60 FPS, écran large, bande-son remastérisée, mode Boss Attack et coopération locale. Ses qualités ? Un rythme encore plus effréné, un level design génial, des boss mémorables, une rejouabilité infinie et cette sensation inégalée de progression et de fun pur. Pour beaucoup, c’est tout simplement le meilleur Sonic 2D de tous les temps.

Même si vous ne comptez pas y jouer tout de suite, téléchargez-les dès maintenant. Ces deux perles méritent une place dans votre bibliothèque mobile !

Télécharger le jeu gratuit Sonic the Hedgehog 2 ™ Classic